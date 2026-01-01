కొత్త సంవత్సరం 2026 - ఈ మార్పులతో అయిదింతల ఆనందం మీ సొంతం
చేదు, తీపి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ అంబరాన్ని అంటిన సంబరాలతో కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం - మంచి అలవాట్లను సంవత్సరమంతా ఆచరించి సరికొత్త జీవితాన్ని ఆస్వాదిద్దాం
Published : January 1, 2026 at 10:32 AM IST
Special Story On New Year 2026 : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొత్త సంవత్సర సంబురాలు అంబరాన్నంటాయి. ఎటు చూసినా హ్యపీ న్యూ ఇయర్ అంటూ 2026కు స్వాగత అరుపులు, కేకలే మార్మోగాయి. న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ పేరిట హైదరాబాద్ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున ఈవెంట్స్ నిర్వహించారు. క్లబ్, పబ్లలో యువత ఆటపాటలతో చిందులేశారు. కొంతమంది ఫ్యామిలీతో సంతోషంగా కేక్ కటింగ్ చేసి 2026కి స్వాగతం పలికారు. టపాకాయలు పేలుస్తూ న్యూ ఇయర్ను ఆస్వాదిస్తున్నారు.
మంచి అలవాట్లను ఆచరిద్దాం : పాత సంవత్సరపు చేదు, తీపి జ్ఞాపకాలను నెమరు వేసుకుంటూ అంబరాన్ని అంటిన సంబరాలతో కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికాం. ఈ ఉషోదయం కొత్త కొత్త ఆశలు, ఆకాంక్షలతో ప్రారంభమైంది. ప్రతి క్షణం ఆనందభరితం చేసుకుంటూ ఆశావహదృక్పథంతో సాగిపోదాం. నవసంకల్పం, పట్టుదలతో ముందడుగు వేద్దాం. ఇందుకోసం కొన్నింటిని వదులుకుని, మంచి అలవాట్లను సంవత్సరమంతా ఆచరించి సరికొత్త జీవితాన్ని ఆస్వాదిద్దాం.
ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి : ఆరోగ్యాన్ని మించిన ఆస్తి లేదు. ఇందు కోసం ఒత్తిడి లేని జీవితాన్ని అలవరుచుకుని ధ్యానం, యోగాపై దృష్టి సారించాలి. బయట లభించే ఆహారానికి దూరంగా ఉండాలి. ఇంట్లో చేసుకునే వంటకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ప్రతి రోజు గంట వ్యాయామం, లేదా నడక తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. రాష్ట్రంలోని పట్టణాలు, మండలాల్లో కేంద్రాలు, అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో యోగా, ధ్యాన కేంద్రాలు కూడా ఉన్నాయి. ప్యాకేజీ ఫుడ్, ఇతర ఆహార పదార్థాలు వినియోగం వల్ల పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లుతుంది. వీటికి దూరంగా ఉండటం నేర్చుకోవాలి.
బండి వేగం తగ్గించి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలి : రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల అనేక మంది జీవితాన్ని కోల్పోతున్న విషయం తెలిసిందే. వారి కుటుంబాలు రోడ్డున పడుతున్నాయి. గత సంవత్సరం ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలో 1,104 మంది మృతి చెందారు. బండి వేగం తగ్గించి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించాలి. ద్విచక్రవాహనం నడిపేటప్పుడు హెల్మెట్ ధరిద్దామని నియమం పెట్టుకోవాలి. నిషేధిత మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి.
ఆత్మ విశ్వాసంతో అడుగుముందుకు వేస్తేనే విజయం : అపజయానికి కుంగిపోతే ముందుకు వెళ్లలేము. ఓటమి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని ఆత్మ విశ్వాసంతో అడుగుముందుకు వేస్తేనే విజయం మన సొంతం అవుతుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా నారాయణఖేడ్ సబ్ కలెక్టర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఉమాహారతి ఐఏఎస్ కావాలన్న తపనతో 3 పర్యాయాలు సివిల్స్ పరీక్ష రాసినా ఎంపిక కాలేకపోయారు. అయినా మరింత పట్టుదలతో చదివి నాలుగోసారి విజయం సాధించారు
డబ్బు కంటే సమయం ఎంతో విలువైనది : దేశ అభివృద్ధిలో యువశక్తి పాత్ర ఎంతో కీలకం. నేటి యువత ముందు ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీటిని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ప్రతి అంశంపై పట్టు సాధిస్తే విజయం మన సొంతం అవుతుంది. పోటీ ప్రపంచంలో ఏమాత్రం తాత్సారం చేసినా వెనుకబడిపోతాం. డబ్బు కంటే సమయం ఎంతో విలువైనది. ఉమ్మడి వికారాబాద్ జిల్లాలో నిరుపేద కుటుంబాలకు చెందిన యువత గ్రూప్-1,2,3 పరీక్షల్లో జాబ్స్ సాధించి ఆదర్శంగా నిలిచారు. మరికొందరు ఏకంగా 2, 3, 4 జాబ్స్ సాధించారు.
చదువు పక్కన పెట్టి రీల్స్ : సెల్ఫోన్ వినియోగం మన సమయాన్ని హరించడమే కాదు బంధాలను దూరం చేస్తోంది. ఇక మానసిక సమస్యలు, చిన్న పిల్లలు గాడి తప్పేందుకు కారణం అవుతోంది. బుక్స్ పక్కన పెడుతున్నారు. అందులో సర్వం ఉన్నా, మితంగా వాడుతూ ఉద్యోగ సాధన, చదువు, వ్యాపారాలకు వినియోగించుకోవాలి. చదువు పక్కన పెట్టి రీల్స్ చూస్తూ చాలా మంది ఉండిపోతున్నారు. దీనిని పక్కన పెట్టి బుక్స్ చదవాలి. ప్రస్తుతం జిల్లా కేంద్రాలతో పాటు మండల, డివిజన్ కేంద్రాల్లో లైబ్రరీలు ఉన్నాయి. వాటిని ప్రతి ఒక్కరు సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.
