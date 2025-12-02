ETV Bharat / state

ఇంట్లో అద్దెకుండే వారికి గుడ్ న్యూస్ - కొత్త రూల్స్ ప్రకారం రెంట్ తగ్గుతుందా?

నగరాలు, పట్టణాల్లో పెరిగిపోతోన్న అద్దెలు - వచ్చే జీతాల్లో అద్దెలకే అధిక చెల్లింపులు - అనవసరమైన నిబంధనలు పెడుతున్న వైనం - రెంట్‌ రూల్స్‌ 2025ను తీసుకొచ్చిన కేంద్రం

New Rent Rules 2025
New Rent Rules 2025 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 8:55 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on New Rent Rules 2025 : చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారం కారణాలు ఏవైనా గడిచిన పాతికేళ్లలో నగరాలు, పట్టణాల బాట పట్టే వారి సంఖ్య పెరుగుతూ వస్తోంది. అనేక అవసరాలు, అధునాతన సౌకర్యాల నిమిత్తం చాలామంది నగరాల్లో ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోని ప్రముఖ పట్టణాల్లో ఇంటి అద్దెలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. హైదరాబాద్‌, బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి వంటి మెట్రో నగరాల్లో ఇంటి రెంట్లు ఆకాశం తాకుతున్నాయి. జీతంలో ఇంటి అద్దెలకే ఎక్కువ మొత్తంలో ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి కొన్ని నగరాల్లో ఉండేవారిది. వీటికి తోడు కొందరి ఇంటి యజమానుల వ్యవహారశైలి మరీ దారుణంగా ఉంటోంది. ఇష్టారీతిన రెంట్లు పెంచడం, చెప్పాపెట్టకుండా ఖాళీ చేయమనడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రం ప్రభుత్వం కొత్త రెంట్ రూల్స్‌-2025 తీసుకొచ్చింది. మరి, ఆ కొత్త రూల్స్ ఏంటి? పాటించకుంటే ఎలాంటి చర్యలుంటాయి? అద్దె విషయంలో యజమానులు ఎలా వ్యవహరించాలి? అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవారికి కలిగే ఉపశమనం ఏంటనే విషయాలు ఈ కథనంలో చూద్దాం.

అద్దె ఇళ్లే దిక్కు : తినడానికి తిండి, కట్టుకోవడానికి బట్ట, ఉండటానికి ఇళ్లు. మనిషి బ్రతకడానికి ఈ మూడు తప్పనిసరి. మొదటి 2 దొరకడం కొంత సులువే. కానీ, సొంతిళ్లు కలిగి ఉండటం అంత తేలిక కాదు. అందుకే, "ఇళ్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు" అంటారు పెద్దలు. ఎందుకంటే, ఈ రెండు చాలా ఖర్చుతో, సవాళ్లతో కూడుకున్నవి. పెళ్లి విషయం పక్కన పెడితో చాలా మంది జీవితం లో సొంతింటి కల కలగానే మిగిలిపోతుంది. పట్టణాల్లోనైతే సొంతిళ్లు అనేది అందని ద్రాక్షగానే ఉంది. అలాంటి వారికి అద్దె ఇళ్లే దిక్కు. ఈ పరిస్థితి ఆసరాగా చేసుకుంటున్న కొందరు ఇంటి యజమానులు ఇష్టారీతిన ఇళ్ల అద్దెలు పెంచేస్తున్నారు. పైగా అనేక పరిమితులు విధిస్తూ అద్దె ఇంట్లో ఉండే వారిని అనేక ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారు. ఈ విషయంగా గుర్తించిన కేంద్రం అద్దె ఇళ్ల విషయంలో రెంట్‌ రూల్స్ 2025ని అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది.

ఈఎంఐలు కట్టుకుంటే సొంత ఇళ్లయిన ఉంటుంది కదా! : ముఖ్యంగా నగరాలు, పట్టణాల్లో అద్దె ఇళ్లలో ఉండే వాళ్లు ఎదుర్కుంటున్న సమస్యల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. వాటిలో మొదటగా చర్చకు వచ్చేది అద్దే. కొన్నిచోట్ల సింగిల్ బెడ్‌ రూంకి 5 వేలు ఉంటే మరికొన్ని చోట్ల రూ.10-20 వేలు ఉన్నా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. కారణం ప్రాంతం బట్టి రెంట్లు మారుతాయి. ఉదాహరణకు నియోజక వర్గాలు, జిల్లా కేంద్రాల్లో 1 BHK అద్దె సగటున 3 నుంచి 5 వేల వరకు ఉంటుంది. అది కూడా మనం ఉండే ఏరియాని బట్టి ఉంటుంది. నగరం మధ్యలో ఉండే అద్దె ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక బెంగళూరు, దిల్లీ, ముంబయి, హైదరాబాద్ సహా దేశంలోని మెట్రో పాలిటన్‌ సిటీల్లో ఇంటి అద్దెల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. వేలకు వేలు అద్దె కట్టడం కంటే ఎంత కొంత లోన్ తీసుకుని సొంతంగా ప్లాట్‌ కొనుక్కుందాం. ఆ రెంటు డబ్బులే నెల నెల ఈఎంఐలు కట్టుకుంటే, పదేళ్లలో, పాతికేళ్లకో కనీసం సొంత ఇళ్లయిన ఉంటుంది కదా! అనే ఆలోచన చాలామందికి వచ్చి ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఉన్న అద్దెలు భరించలేక ఎందరో ఇదే పద్ధతిని ఫాలో అవుతున్నారు కూడా. అందుకే, పట్టణాల్లో అపార్ట్‌మెంట్లు, వెంచర్ల పెరిగిపోతున్నాయి.

నిబంధనలు భరించుకుంటే ఉండాల్సిన పరిస్థితి : అద్దె విషయంలో ఎలాగోలా సర్దుకుపోతున్నా ఇంటి యజమానులతో ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు అద్దెదారులకి. రూం తీసుకోవడం నుంచి మొదలుకుని ఖాళీ చేసేంత వరకు సమస్యలతోనే సావాసం చేయాల్సి వస్తుంది. అద్దెకు దిగాలంటే రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ అడ్వాన్స్‌ చెల్లించాలి. సాఫ్ట్‌వేర్ కంపెనీలకు సమీపంలో ఉంటే అడ్వాన్స్‌, అగ్రిమెంట్ రెండూ మారుతాయి. కరెంట్, మోటర్‌, వాటర్‌ బిల్లులు అదనం. అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉన్నవాళ్లకి సర్వీసు అరకొరగానే ఉన్నా సెక్యూరిటీ, మెయింటెనెన్స్‌ పేరుతో అధికంగా డబ్బులు వసూలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా చుట్టాలు, స్నేహితులు ఇంటికి రావొద్దు. వచ్చినా ఒకటి రెండు రోజులకి మించి ఉండొద్దనే నిబంధనలు సర్వసాధారణమే. ఇక చేసేదేమి లేక అద్దెదారులకు ఉన్న అవసరాల దృష్ట్యా ఇవన్నీ భరించుకుంటే ఉండాల్సిన పరిస్థితి. అందరు యజమానులు ఇలానే ఉంటారని చెప్పలేం. కానీ, చాలావరకు అద్దెకు ఉండే తీరు ఇలానే ఉంటుందనేది జగమెరిగిన సత్యం.

అద్దెదారులకు, ఇంటి యజమానులకు మధ్య గొడవలు : అద్దెదారుల జీతం ఏటా పెరుగుతుందో లేదో తెలియదు కానీ అద్దే మాత్రం కచ్చితంగా పెంచుతున్నారు కొందరు ఇంటి యజమానులు. అది కూడా ఇష్టారీతిన పెంచేస్తున్నారు. కాదు కూడదు అంటే ఖాళీ చేయమని అంటారు. దానికి కూడా తగిన సమయాన్ని ఇవ్వని పరిస్థితి. ఐతే, అద్దెదారులు ఇలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొవడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా అద్దె విషయంలో సరైన అగ్రిమెంటు ఉండదు. కాబట్టి రూల్స్‌ తమకి ఇష్టమోచ్చినట్లు మారుస్తారు. ఈ విషయంలో చాలా చోట్ల అద్దెదారులకు, ఇంటి యజమానులకు మధ్య గొడవలు జరిగిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అందుకే, కేంద్రం అద్దెదారులు, ఇంటి యజమానుల కోసం కొత్త రెంట్‌ రూల్స్‌ తీసుకొచ్చింది. అవి అద్దె దారులతో పాటు ఇంటి యజమానులకూ ఎంతో ఉపయోగకరం అని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

ఆ తర్వాతే రెంటు పెంచాలి : ఇంతకీ కొత్త రెంట్ రూల్స్ 2025లో ఉన్న అంశాలేంటని ఒకసారి పరిశీలిస్తే ఇప్పటి నుంచి అద్దె అగ్రిమెంట్ పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లో డిజిటల్ స్టాంప్ కలిగి ఉండాలని కేంద్రం పేర్కొంది. అదికూడా 60 రోజుల్లోపు పూర్తి చేయాలి. గతంలో చాలాచోట్ల స్టాంపు పేపర్ ఒప్పందాలు, మౌఖిక ఒప్పందాలు కూడా చెల్లుబాటు అయ్యేవి. దీని కారణంగా అద్దె వివాదాలు లీగల్‌గా నిరూపించడానికి చాలా కష్టమయ్యేది. ఇకపై ఎలాంటి పేపర్ కాంట్రాక్ట్ ఉండదు. ఇంట్లో అద్దెకి దిగిన తర్వాత 12 నెలలు దాటిన తర్వాతే రెంటు పెంచాలి. ఆ విషయం అద్దెదారులకు 90 రోజులు అంటే 3 నెలలు ముందుగానే చెప్పాలి. కొత్త నియమాల ప్రకారం, ఇంటి యజమానులు ఇకపై అధిక భద్రతా డిపాజిట్లు అడగలేరు. నివాస గృహాల కోసం గరిష్టంగా 2 నెలల అద్దెనే డిపాజిట్‌గా తీసుకోవాలి. వాణిజ్య ఆస్తుల కోసం 6 నెలలు పరిమితి పెట్టారు. మెట్రో నగరాల్లో 3 నుంచి 6 నెలల అద్దెను డిపాజిట్‌గా అడగడం చాలా సాధారణం. ఇది అద్దెదారులపై భారీ భారం అయ్యేది. కొత్త నియమాలు ఆ భారం తగ్గించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాయి.

పోలీస్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి : అద్దెకు ఉంటున్న ఇంట్లో ఏవైనా ప్రధాన మరమ్మతులు చేయాలని అద్దెదారులు ఫిర్యాదు చేస్తే ఇంటి యజమానులు వాటిని 30 రోజుల్లోగా పూర్తి చేయాలని కేంద్రం తెలిపింది. లేదంటే ఆ పని పూర్తి చేసి రెంటులో తగ్గించుకోవచ్చని వివరించింది. కొత్త రూల్స్ ప్రకారం ఇంటిని ఉన్న ఫలంగా ఖాళీ చేయించడం జరగదు. రెంట్ ట్రైబ్యునల్ నుంచి లీగల్ ఆర్డర్ కచ్చితంగా తీసుకోవాలి. బలవంతంగా అద్దెదారులను ఖాళీ చేయమనడం, నీళ్లు, విద్యుత్తు కట్ చేయడం, బెదిరించడం వంటివి చేయకూడదు కేంద్రం పేర్కొంది. ఐతే, అద్దెకు ఉండే వారు ఇంట్లోకి వచ్చే ముందే పోలీస్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరిగా చేయించాలి. సమస్యలు, ఖాళీ చేయించే వివాదాలు ఉంటే ట్రైబ్యునల్ 60 రోజుల్లోగా పరిష్కరించాలని సూచించింది. వీటితో పాటు ఇళ్ల అద్దె విషయంలో అనేక పరిమితులు విధించింది. దీనివల్ల పట్టణాలు, నగరాల్లో అద్దెకు ఉండేవారికి కొంత మేలు జరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అలాగే, ఇంటి యజమానులకు సైతం సెక్యూరిటీ విషయంలో ఇబ్బందులు రాకపోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఐతే, కేంద్రం తీసుకొచ్చిన కొత్త రూల్స్‌ బాగానే ఉన్నాయి. కానీ, వాటి అమలు పర్యావేక్షణ జరిగినప్పుడే అద్దెదారులకి ఆర్థిక ఉపశమనం కలుగుంతుందనేది అందరికీ తెలిసిన వాస్తవం.

రూల్స్ ఎంతవరకు అమలు అవుతాయి : గృహనిర్మాణ, పట్టణ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ 2021లో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అద్దె ఒప్పందాలను ప్రామాణీకరించడానికి మోడల్ టెనెన్సీ చట్టం ఎంటీఏను తీసుకొచ్చింది. ఇప్పటి వరకు, ఉత్తరప్రదేశ్, తమిళనాడు సహా 14 రాష్ట్రాలు దీనిని ఆమోదించాయి. అందులో అడ్వాన్స్ రెంట్‌, ఆకస్మిక తొలగింపు వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. కానీ, అవి ఎంత వరకు అమల్లో ఉన్నాయనేది కచ్చితంగా చెప్పలేము. వాస్తవానికి అలాంటి రూల్స్ ఉన్నాయని కూడా వందలో 80 మందికి తెలిసే ఉండదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తీసుకొచ్చిన రూల్స్ ఎంతవరకు అమలు అవుతాయనేది ప్రశ్నార్థమే. అందుకు కేంద్ర , రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఈ విషయంపై దృష్టి సారించాలి. అద్దె ఇళ్లలో ఉండేవారికి అవగాహన కల్పించాలి. ఇళ్ల యజమానులతో వివిధ రూపాల్లో చర్చలు జరపాలి. అప్పుడు కేంద్రం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన రెంట్ రూల్స్‌-2025 అమలుకు నోచుకుంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

1 BHK రూ.20 వేలు - 3 BHK రూ.50 వేలు - హైదరాబాద్​లో 50 శాతం పైగా పెరిగిన ఇంటి అద్దెలు

యూరప్ కంటే బెంగళూరులోనే అద్దె ఎక్కువ- నెలకు రూ.70,000 రెంట్- నెటిజన్స్ కామెంట్స్ వైరల్

TAGGED:

RENTAL RULES IDISANGATHI
కొత్త రెంట్ రూల్స్‌ 2025
RENT AGREEMENT RULES 2025
NEW RENT RULES 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.