Story on Alla Akshara at Krishna District: సృజనకు పదును పెడితే ఎన్నో అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చు. అలా సాధన చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక రంగంలో ప్రతిభ కనబరుస్తూ ఉంటారు. కృష్ణా జిల్లా పోరంకికి చెందిన ఈ విద్యార్ధిని మాత్రం మల్టీ టాలెంటెడ్. ఒకవైపు క్రీడలు, మరోవైపు కూచిపూడిలో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు కూచిపూడిలో 90పైగా ప్రదర్శనల్లో పాల్గొన్న పోరంకికి చెందిన విద్యార్థిని ఆళ్ల అక్షరపై ప్రత్యేక కథనం.
చూశారుగా ఈ అమ్మాయి టాలెంట్. ఒకవైపు కూచిపూడి అభినయం. మరోవైపు ఆటల్లో వావ్ అనిపించే ప్రతిభ. భిన్నమైన నైపుణ్యాలు కలగలిసిన ఈ అమ్మాయి పేరు ఆళ్ల అక్షర. కృష్ణా జిల్లా పోరంకికి చెందిన నరేంద్రకుమార్, వైష్ణవీదేవిల కుమార్తె. తనకు చిన్నతనం నుంచి ఆటలపై మక్కువ ఎక్కువ. అందుకే ఒక్కదానితో ఆగిపోలేదు. గోగేమ్, ఐస్ స్కేటింగ్, స్కేటింగ్, కూచిపూడిలో రాణిస్తూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలతో అదరగొడుతోంది.
గోగేమ్లోనే కాదు స్కేటింగ్లోనూ: గతనెల ఒడిశాలో జరిగిన గోగేమ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో అండర్-14 విభాగంలో రజతం, అండర్-17లో బంగారు పతకాలు సాధించింది అక్షర. గత ఏడాది బిహార్లో జరిగిన గోగేమ్ ఛాంపియన్ షిప్ పోటీల్లో అండర్ 14, అండర్ 17 రెండు విభాగాల్లో బంగారు పతకాలు సాధించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలోనూ అదే బిహార్ ఇదే గేమ్లో 2 బంగారు పతకాలు కైవసం చేసుకుంది. గోగేమ్లోనే కాదు స్కేటింగ్లోనూ అక్షర దిట్ట. 2024 గుడ్గావ్లో జరిగిన ఐస్ స్కేటింగ్ పోటీల్లో జాతీయస్థాయిలో రజత పతకం అందుకుంది. ఈ ఏడాది గుంటూరులో జరిగిన ఐస్ స్కేటింగ్ రాష్ట్రస్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకంతో మళ్లీ నేషనల్స్కు అర్హత సాధించింది. ఈ రెండు విభాగాల్లో రానున్న రోజుల్లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణించాలన్నది అక్షర కోరిక.
సాగుబాట పట్టేందుకు: క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరుస్తున్న అక్షరకు మన సంప్రదాయలంటే ఇష్టం. భారతీయ నృత్యా లంటే మరింత మక్కువ. అందుకే రెండేళ్లు అమెరికాలో కూచిపూడి శిక్షణ తీసుకుంది. 90కి పైగా ప్రదర్శనలతో వరల్డ్ ఫెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్ ఛాంపియన్ షిప్-2024 అవార్డు అందుకుంది. జాతీయస్థాయిలో 12కు పైగా అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. కూచిపూడిలో తన ప్రతిభకు శివ నంది, బసవనంది, నృత్య ప్రభ, నృత్యకృష్ణవేణి, శ్రీకృష్ణనాట్యరవళి అనేక అవార్డులు వరించాయి. కూచిపూడి, ఆటలతో పాటు తనకు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టమంటుంది అక్షర. యువత సాగుబాట పట్టేందుకు తన వంతు కృషి చేస్తానని చెబుతోంది. వ్యవసాయ శాఖ అధికారిగా పని చేయాలన్నది తన లక్ష్యమని అంటోంది.
'వివిధ క్రీడాల్లో తనకు ఉన్న ఆసక్తిని ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఆటల్లోనూ, కూచిపూడి నృత్యంలోనూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో రాణిస్తోంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది.' - వైష్ణవీదేవి, విద్యార్థిని తల్లి
చిన్నతనం నుంచి అక్షర క్రీడలపై ఎంతో ఆసక్తి చూపించేదని, అందుకే తాము ప్రోత్సహించామని అక్షర తల్లి వైష్ణవీదేవి అంటున్నారు. క్రీడల్లో జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని చెబుతున్నారు. క్రీడలు, సంప్రదాయ నృత్యంలోనూ జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తున్న అక్షర మరిన్ని విజయాలు అందుకోవాలని కుటుంబసభ్యులు కోరుకుంటున్నారు.
వయస్సు 13 - జాతీయస్థాయిలో 12కు పైగా అవార్డులు
