యంగెస్ట్‌ సైంటిస్ట్‌ మిర్యాలగూడ కుర్రాడు ముచ్చర్ల మినీష్‌ కుమార్‌ - ఏం పరిశోదన చేశాడంటే?

Mucharla Minish Kumar Research in Bullet Proof Glass : ఇరవై సంవత్సరాల ప్రాయమంటే కెరియర్‌ రూపుదిద్దుకునే వయసు. దేని మీదా పూర్తిగా అవగాహన, ఆసక్తి ఏర్పడని టైం. కానీ ఈ కుర్రాడు మాత్రం అందరిలా కాదు. తన మార్గం ఏంటో తొందరగా తెలుసుకున్నాడు. బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ గ్లాస్‌ మీద దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పరిశోధన చేశాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయి జర్నల్స్‌లో మెరిశాడు. మైక్రోసాఫ్ట్‌ లెర్నింగ్‌లో అసోసియేట్‌ మెంటార్‌గా ఉన్నాడు. ఇదంతా చూసి మనోడు ముందు నుంచి ఇంతేనేమో అనుకుంటే మీరు పొరపడినట్లే. ఇంటర్మీడియట్​లో వచ్చిన మార్కులు పట్టుమని ఆరు వందలే. కానీ ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తయ్యేసరికి మొత్తం కథ మార్చేశాడు మిర్యాలగూడకు చెందిన ముచ్చర్ల మినీష్‌ కుమార్‌.

45 సంవత్సరాల క్రితం ప్రచురితం : మినీష్‌ మొదట్లో సగటు విద్యార్థి. పదో తరగతిలో 8.8 జీపీఏ, ఇంటర్మీడియట్​లో 622 మార్కులే వచ్చాయి. కానీ తన ప్రతిభకు జేఎన్‌టీయూ వేదికగా సానపట్టాడు. అమ్మానాన్నలు మహాలక్ష్మి, ప్రసాదరావు వ్యాపారస్థుల కుటుంబం. ఎంసెట్‌లో 8,208వ ర్యాంకు వచ్చింది. జేఎన్​టీయూ హైదరాబాద్‌లో ఈ మధ్యే మెకానికల్‌ ఇంజినీరింగ్‌ కంప్లీట్​ చేశాడు. ఇంజినీరింగ్‌ మొదటి సంవత్సరంలో ఉండగానే చేపల పెంపకానికి సంబంధించిన ఒక యంత్రాన్ని రూపొందించి బంగారు పతకాన్ని గెలిచుకున్నాడు. దీంతో కాలేజీలో రిసెర్చ్‌ ప్రోగ్రామ్‌లో అవకాశం వచ్చింది. అలా 'ఇంటర్నేషనల్‌ జర్నల్‌ ఫర్‌ సైన్స్, ఇంజినీరింగ్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ' వారి స్పాన్సర్‌షిప్‌తో బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ గ్లాస్‌ టెక్నాలజీపై దాదాపు రెండు సంవత్సరాల మూడు నెలల పాటు పరిశోధన చేసి పత్రాలు రూపొందించాడు. అవి తాజాగా ప్రచురితం అయ్యాయి. ఈ అంశంపై మొట్టమొదటి పరిశోధన పత్రం 45 సంవత్సరాల క్రితం ప్రచురితం అయింది. ఆ తరువాత మళ్లీ మినీష్‌ రిసెర్చ్‌ మాత్రమే పబ్లిష్‌ అయ్యింది!

సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు సూచనలు : అంతేకాదు ఈ పరిశోధనకుగానూ ఇతడికి ఇండియా బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్‌లో చోటు లభించింది. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ గవర్నర్‌ జిష్ణుదేవ్‌వర్మ ఇతడిని ప్రత్యేకంగా అభినదలు తెలియజేశారు. ప్రస్తుతం మినీష్‌ మినిస్ట్రీ ఆఫ్‌ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీలో అసోసియేట్‌ మెంటార్‌గా ఉంటూ ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టుల్లో సహాయం అందిస్తున్నాడు. మైక్రోసాఫ్ట్‌ లెర్నింగ్‌లో సైతం అసోసియేట్‌ మెంటార్‌గా ఉన్నాడు. జీడీజీ (గూగుల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ గ్రూప్‌) హైదరాబాద్‌ బ్రాంచ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. అలాగే పలు కాలేజీల్లో సాంకేతికతపై విద్యార్థులకు పోటీల నిర్వహణ, పరీక్షలు, అవగాహన సదస్సుల పనులు చూస్తున్నాడు మినీష్‌ కుమార్‌.

గ్లాస్‌ టెక్నాలజీ అంటే ఏమిటంటే? : ఇటలీలో 1980 సంవత్సరంలో రూపొందించిన సాంకేతికత ఆధారంగానే నేటికీ బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ అద్దాలు తయారవుతున్నాయి. మన దేశంలో వాడే గ్లాస్‌ చాలా వరకూ జర్మనీ నుంచి దిగుమతి అవుతోంది. ఈ విషయాన్ని గమనించి, మన దేశంలోనే ఎందుకు నాణ్యమైన అద్దాలు తయారు చేయకూడదనే ఆలోచనతో పరిశోధన ప్రారంభించాడు. ప్రస్తుతం తయారవుతున్న గ్లాస్‌ 600 నానో మీటర్స్‌ ఫ్రీక్వెన్సీతో వచ్చే లేజర్‌ కిరణాలకు ధ్వంసమవుతుండగా దీని కంటే అధిక ధరలో మరింత దృఢంగా అద్దాలను తయారు చేయాలనే లక్ష్యంతో మినీష్‌ పరిశోధన కొనసాగింది. దీనికోసం గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా అద్దాల తయారీలో నికెల్‌, క్రోమియం పదార్థాలను వాడటం ద్వారా 650 నానో మీటర్స్‌ ఫ్రీక్వెన్సీ వద్ద సైతం అద్దం అవతల ఉన్న వ్యక్తికి ఎటువంటి అపాయం కలగకుండా తయారు చేయొచ్చని మినీష్‌ కుమార్‌ కనిపెట్టాడు. డిజైన్‌ చేసి కూడా చూపించాడు.

యంగెస్ట్‌ సైంటిస్ట్‌ అవార్డుకు ఎంపిక : నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం ఆక్వాటెక్‌ ఫౌండేషన్‌ను మినీష్‌ కుమార్‌ స్థాపించాడు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లోని స్టూడెంట్స్​కు వివిధ ప్రాజెక్టులు ఇచ్చి వాటిని పూర్తి చేసిన వారికి బహుమతులు అందిస్తూ ప్రోత్సహిస్తున్నాడు. దాదాపు 16 కాలేజీల్లో వర్క్‌షాప్స్‌ నిర్వహించాడు. 2023లో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 'పరీక్షా పే చర్చా' ప్రోగ్రామ్​లో పాల్గొన్నాడు. విశాఖపట్నం, విజయవాడ, ముంబై వంటి నగరాలతో పాటు జియో ప్లాట్‌ఫాంతెడడ వంటి వేదికలపై ఇరవై వరకు ప్రసంగాలు ఇచ్చాడు.

ప్రస్తుతం మెటీరియల్‌ టెక్నాలజీపై ఒక పుస్తకం రాశాడు. అతి త్వరలోనే అది మార్కెట్లోకి వస్తోంది. డిఫెన్స్‌ సిస్టమ్‌లో కొత్త సాంకేతికతతో ప్రయోగాలు చేసి బుల్లెట్‌ప్రూఫ్‌ గ్లాస్‌ అతి తక్కువ ధరలో, ఎక్కువ మన్నికతో తయారు చేయడమే తన లక్ష్యంగా చెబుతున్నాడు మినీష్‌ కుమార్‌. అంతేకాకుండా ఇంజినీరింగ్‌ 20 సంవత్సరాలలోపే పూర్తి చేయడంతో పాటు అద్దాలపై పరిశోధన సాగించినందుకుగానూ ఈ నెలలో జరగనున్న జేఎన్‌టీయూ హైదరాబాద్‌ గోల్డెన్‌ జూబ్లీ వేడుకల్లో యంగెస్ట్‌ సైంటిస్ట్‌ అవార్డుకు కూడా ఎంపికయ్యాడు.

