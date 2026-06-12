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లైసెన్స్, ఆర్సీ కార్డుల కోసం తప్పని ఎదురుచూపులు

డ్రైవింగ్​ లైసెన్స్​లు, ఆర్సీ కార్డుల కోసం వాహనదారుల ఎదురుచూపులు - 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నా అమలులో జాప్యం - సరఫరాలో ఆలస్యం కారణంగా దాదాపు 37 లక్షల కార్డులు పెండింగ్‌

Motorists Waits Licenses And RC Cards
Motorists Waits Licenses And RC Cards (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 9:56 AM IST

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Motorists Waits Licenses And RC Cards : రవాణా శాఖలో డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ (డీఎల్‌) కార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఆర్సీ) కార్డులు జారీ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకొని ఏడాదిన్నరవుతున్నా నేటికీ అమలు కాలేదు. వైఎస్సార్​సీపీ ప్రభుత్వంలోనూ ఇలాగే ఏళ్ల తరబడి కార్డుల జారీ నిలిచిపోయింది. కూటమి ప్రభుత్వంలోనూ అదే తంతు నడుస్తోంది.

స్మార్ట్​ కార్డులు ఇవ్వాలనుకున్న కూటమి : రాష్ట్రంలో రోజుకు 9 నుంచి10 వేల చొప్పున నెలకు సగటున 2.8 లక్షల డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ కార్డులు జారీ చేయాలి. వైఎస్ఆర్సీపీ హయాంలో 2023 ఆగస్టు నుంచి వీటి జారీ ఆపేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక 2024 ఆగస్టులో డీఎల్, ఆర్సీల స్మార్ట్‌ కార్డులు ఇవ్వాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎలాంటి కార్డు ఎంపిక చేయాలనే అంశంపై దస్త్రం రవాణా శాఖ కమిషనరేట్‌కు, ఆర్థిక శాఖల మధ్య అనేక సార్లు అటూఇటూ తిరిగింది. చివరకు చిప్‌ లేకుండా, రేషన్‌ కార్డుల మాదిరిగా క్యూఆర్‌ కోడ్‌తో ఉన్న కార్డులు ఇవ్వాలని ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంటే ఎలాంటి కార్డు ఇవ్వాలో తేల్చడానికే 15 నెలలు పట్టింది. ఈలోగా జారీ చేయాల్సిన కార్డుల సంఖ్య దాదాపు 37 లక్షలకు చేరిపోయింది

కార్డుకు సంవత్సరం వారెంటీ : అన్ని అడ్డంకులు దాటుకొని ఏడాదికి 33 లక్షల 66 వేల కార్డుల సరఫరాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ -APTS ద్వారా కొంత కాలం కిందట టెండర్లు పిలిచారు. ఐదేళ్లపాటు కార్డులు సరఫరా చేయాలని, గుత్తేదారే వాటిపై వివరాలు ముద్రించి, వాహనదారులకు పోస్టులో పంపాలని నిబంధన పెట్టారు. ఏడాదిలోపు కార్డుపై వివరాలు చెరిగిపోయినా, కార్డు దెబ్బతిన్నా. ఎలాంటి రుసుము తీసుకోకుండా గుత్తేదారే కొత్తకార్డు ఇవ్వాలనే నిబంధన కూడా పెట్టారు. టెండర్లకు తొలుత గత నెల 22 వరకు గడువిచ్చారు. తర్వాత దఫదఫాలుగా ఈ నెల 15 వరకు గడువు పెంచారు. ఇలాపెంచుతూ పోతుంటే గుత్తేదారును ఎంపిక చేసి, కార్డులు జారీకి ఇంకెంత కాలం పడుతుందనేది ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.

కార్డుల కోసం 235 ఫీజు వసూలు : వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వంలో స్మార్ట్‌ కార్డుల సరఫరా గుత్తేదారు సంస్థకు ఎప్పటికప్పుడు బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో అది తరచూ కార్డుల సరఫరా నిలిపేసేది. ఇలా ఏడాది, రెండేళ్లపాటు స్మార్టు కార్డుల జారీ లేకుండా పోయింది. తర్వాత కొంతబిల్లు ఇచ్చాక కొన్ని కార్డులు సరఫరా చేసేవారు. నాలుగేళ్లపాటు అదే తంతు నడిచింది. చివరికి, స్మార్ట్ కార్డులను జారీ చేసే విధానాన్నే విరమించుకున్నారు . 2023 ఆగస్టులో ఆ ప్రక్రియ నిలిపివేశారు. 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక, ఈ కార్డుల జారీకి అనుకూలంగా ఆదేశాలిచ్చారు. దీంతో 2024 అక్టోబరు నుంచి వాహనదారుల నుంచి ఆర్సీ, డీఎల్‌ కార్డుల కోసం 235 ఫీజు వసూలు చేస్తున్నారు.

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