నేడు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - విద్యార్థి దశలో అత్యంత కీలకం

నేడు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం - రాష్ట్రంలోని పలు పాఠశాలల్లో చిన్నతనం నుంచే ధ్యానం, యోగ అలవాటు - విద్యార్థి దశలో అత్యంత కీలకం - ధ్యానం చేస్తే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే?
Published : December 21, 2025 at 9:36 AM IST
Special Story on Meditation in Telugu : బాల్యం నాలుగు గోడల మధ్య సెల్ఫోన్లకు బందీగా మారుతోంది. సోషల్ మీడియా వినియోగం పెచ్చుమీరుతోంది. ఒత్తిడిమయ పరిస్థితుల్లో ఆటలకు దూరమై, పిల్లలు మానసికంగా కుంగిపోతున్నారు. దీని నుంచి బయటపడేందుకు, మానసిక దృఢత్వం కోసం ధ్యాన సాధన దోహదం చేస్తుందని నిపుణులు సూచనలు చేస్తున్నారు. యోగాలో ప్రధానమైన దీన్ని చిన్నతనం నుంచే అలవాటు చేసేందుకు తెలంగాణలోని ఉమ్మడి మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాల్లోని పలు పాఠశాలలు ఇటుగా అడుగులు వేశాయి. నేడు ప్రపంచ ధ్యాన దినోత్సవం సందర్భంగా పలు పాఠశాలలపై ప్రత్యేక కథనం.
ధ్యానం ఎలా చేయాలంటే? : వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ధ్యానం చేయవచ్చు. ధ్యానం ఉదయం, సాయంత్రం చేయడం ఉత్తమం. సుఖాసనం లేదా సిద్ధాసనంలో కూర్చొవాలి. వెన్నెముకను నిటారుగా ఉంచాలి. కళ్లు మూసి మనసును గమనిస్తూ ఉండాలి. ఈ క్రమంలో వచ్చే ఆలోచనలను ఒక్కొక్కటిగా అధిగమించాలి. నెమ్మదిగా దృష్టిని శ్వాసపై మళ్లించిన అనంతరం పూర్తి స్థాయిలో కేంద్రీకృతం చేయాలి. దీన్నే శ్వాస మీద ధ్యాస అని నిపుణులు చెబుతారు. క్రమంగా సాధారణ స్థితికి చేరాలి. కనీసం 15 నుంచి 20 నిమిషాల టైం కేటాయించుకోవాలి.
పిల్లల్లో ఏకాగ్రత పెంచేందుకు : సిద్దిపేట జిల్లా నారాయణరావుపేట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు 195 మంది స్టూడెంట్స్ విద్యను అభ్యసిస్తున్నారు. గతంలో పిల్లల్లో ఏకాగ్రత లోపించి వివిధ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. దీన్ని అధిగమించేందుకు పీఈటీ సతీశ్ ఆధ్వర్యంలో స్టూడెంట్స్కు ధ్యానం చేయించడం ప్రారంభించారు. ఇది సత్ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. చదువుతో పాటు ఆటపాటల్లో చక్కగా రాణిస్తున్నారు.
నిత్యం 30 నిమిషాలు యోగా, ధ్యానం సాధన : వికారాబాద్ జిల్లా బషీరాబాద్లోని బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో నిత్యం 30 నిమిషాలు యోగా, ధ్యానం సాధన చేస్తున్నారు. సాయంత్ర సమయంలో ఇందుకు టైం కేటాయించారు. విద్యార్థుల మానసిక ఒత్తిడికి గురవకుండా ఉండేందుకు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. ప్రస్తుతం బాలికల ఉన్నత పాఠశాలలో 310 స్టూడెంట్స్ చదువుకుంటున్నారు. వీరితో పాటు ఉపాధ్యాయులు కూడా సాధన చేస్తున్నారు. జిన్నారంలోని గురుకులంలోనూ ప్రిన్సిపల్ వెంకటయ్య, పీడీ శ్రీనివాస్ ఆధ్వర్యంలో నిత్యం సాయంత్ర సమయంలో 4 వందల మంది విద్యార్థులు యోగాతో పాటు ధ్యానం సాధన చేస్తున్నారు.
2016 నుంచి కొనసాగిస్తున్నారు : మెదక్ జిల్లా టేక్మాల్ ఆదర్శ పాఠశాలలో 755 మంది స్టూడెంట్స్ ఆరు నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు చదువుకుంటున్నారు. 2016 సంవత్సరంలో పిల్లలంతా పరీక్షల్లో అనుత్తీర్ణులు అవుతుండటంతో ఉపాధ్యాయులు ఏం చేయాలని ఆలోచించారు. ధ్యానంతో ఏకాగ్రత పెరుగుతుందని ఉపాధ్యాయులు ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. అప్పటి నుంచి నిత్యం ఐదు నిమిషాల పాటు పిల్లలతో ఈ ప్రక్రియ చేపడుతున్నారు. ధ్యానం సత్ఫలితాలను ఇచ్చింది.
ఇంట్లోనూ చేసేలా : మెదక్ జిల్లా చందాయిపేట జడ్పీ ఉన్నత పాఠశాలలో ప్రతీ రోజు ఉదయం ప్రార్థన పూర్తి అవగానే 15 నిమిషాలు ధ్యానంతో పాటు యోగా చేస్తున్నారు. విద్యార్థులు చదువులో వెనకబడుతున్నారని గ్రహించిన పీడీ శంకర్, మిగతా ఉపాధ్యాయులతో కలిసి సంవత్సరం నుంచి దీన్ని ఆచరిస్తున్నారు. సెలవు రోజుల్లో ఇళ్లలోనూ చేసేలా చూస్తున్నారు.
ధ్యానం చేస్తే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటంటే? :
- మానసిక ఒత్తిడి జయించవచ్చు.
- జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత పెంచుకోవచ్చు.
- నిద్రలేమిని అధిగమించవచ్చు.
- నిత్య సాధనతో ఆటపాటలు, చదువులో రాణించవచ్చు.
- రక్తపోటు, గుండె జబ్బులు, ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు అధిగమించవచ్చు.
- పిల్లల్లో ఓపిక, క్రమశిక్షణ, సహనం అలవడుతుంది.
