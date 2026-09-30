ఈ-కేవైసీ పూర్తి చేసిన వారికే రాయితీపై వంట గ్యాస్ - రేపటి నుంచి కొత్త రూల్స్
రాయితీపై ఎల్పీజీ సిలిండర్ పొందుతున్న వారు ఇంకా ఈ-కేవైసీ గడువు ఇవాళ్టితో ముగియనుంది. ఈ రోజులోగా ఈ-కేవైసీ చేయకపోతే అక్టోబర్ 1నుంచి బుకింగ్స్ నిలిపిస్తామని, పెట్రోలియం కంపెనీలు వెల్లడించాయి.
Published : September 30, 2026 at 3:52 PM IST|
Updated : September 30, 2026 at 4:03 PM IST
LPG eKYC Deadline : రాయితీపై ఎల్పీజీ సిలిండర్ పొందుతున్నారా? ఇంకా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోలేదా? మరింత ఆలస్యం చేశారో నష్టపోతారు. ఎందుకంటే ఈ-కేవైసీ చేయించని వంట గ్యాస్ వినియోగదారులకు రాయితీ పథకం నిలిపేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూత్రపాయంగా నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది. ఈ నెల 30వ తేదీ లోగా ఈ-కేవైసీ చేసుకున్న గ్యాస్ వినియోగదారులకు మాత్రమే రాయితీ పథకం వర్తించేయాలని ఆలోచిస్తోంది. ఈ-కేవైసీ చేయించుకుంటే మాత్రం ఏం ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే, 14.2 కిలోల గ్యాస్ సిలిండర్ రూ.994 లకే లభిస్తుంది. వివిధ కారణాల రీత్యా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోని కస్టమర్లకు మాత్రం 5 కిలోల సిలిండర్ రూ.860 , 10 కిలోల సిలిండర్ రూ.1760 ధరల చొప్పున విక్రయించేందుకు రంగం సిద్ధమవుతోంది.
డబ్బులు భారీగా చెల్లించాలి
అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ పెట్రోలియం సంస్థలు అధ్యయనం ద్వారా రూపొందించిన విధి విధానాలు అక్టోబరు 1వ తేదీ నుంచి అమలు చేసేందుకు మోదీ సర్కారు సమాయత్తమవుతోంది. పైగా నాన్ ఈ-కేవైసీ వినియోగదారులకు పెద్ద సిలిండర్లు అంటే గతంలో లాగా 14.2 కిలోల సిలిండర్లు ఇవ్వకూడదని, 5 నుంచి 10 కిలోల చిన్న సిలిండర్లు సరఫరా చేయాలని యోచిస్తున్న ఆ సంస్థలు ఇప్పటికే డిస్టిబ్యూటర్లకు మౌఖికంగా సమాచారం ఇచ్చినట్లు వినిపిస్తోంది. ప్రత్యేకించి చిన్న సిలిండర్ల కోసం నాన్ ఈ-కేవైసీ వినియోగదారులు భారీగా డబ్బులు చెల్లించాల్సి వస్తుందన్న ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది.
ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే నష్టపోతారు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.50 కోట్లు పైగా గృహ వినియోగ వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో 93 శాతం ఎల్పీజీ కనెక్షన్లు సంబంధించి వినియోగదారుల ఈ-కేవైసీ పూర్తైంది. మిగతా 7 శాతం అంటే 10.5 లక్షల మంది పైగా ఇంకా ఈ-కేవైసీ పూర్తి కాకపోవడడంతో పెండింగ్ ఉన్నట్లైంది. ఈ-కేవైసీ చేసుకున్న వినియోగదారులు మాత్రమే ఇక నుంచి రాయితీ పథకం కింద వంట గ్యాస్ సిలిండర్ పొందడానికి అర్హులు. డిస్టిబ్యూటర్లు ఇప్పటికే తమ సిబ్బందిని ఇంటింటికీ పంపించి కూడా ఆధార్ బయోమెట్రిక్, ఎలక్ట్రానిక్ అథెంటికేషన్ పూర్తి చేయిస్తున్నాయి. విధిగా ఈ-కేవైసీ చేయించుకోకపోతే నష్టపోతారని పలువురు గ్యాస్ ఏజెన్సీల డిస్టిబ్యూటర్లు సూచించారు.
"ఈ-కేవైసీ చాలావరకు అయిపోయింది. మిగిలినవారికి కూడా మేమే ఈ-కేవైసీ చేస్తున్నాం. వృద్ధులవి పెండింగ్లో ఉన్నాయి. వారికి వేలిముద్రలు పనిచేయడం లేదు. కానీ వారికి గ్యాస్ అవసరం ఉంది. అధికారులు, ప్రభుత్వం అటువంటి వారి గురించి ఆలోచించి ఓ నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఈ సమస్య ఉన్న వారికి వెసులుబాటు కల్పించాలి" - గ్యాస్ ఏజెన్సీ అధికారులు
ఇప్పటి వరకు ఈ-కేవైసీ చేయించుకోలేదా? అయితే తక్షణమే ఈ ప్రక్రియ ఫాలో అవ్వండి. రాయితీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఎవరి పేరిట ఉండే ఆ వ్యక్తి సంబంధిత ఎల్పీజీ గ్యాస్ ఏజెన్సీ వద్దకు వెళితే ఆధార్ అనుగుణంగా మొబైల్ నంబరు నమోదు చేసుకుని ఏజెన్సీలో వేలి ముద్రలు తీసుకుంటారు. లేదా కనుపాపలు స్కాన్ చేస్తారు. నిమిషం వ్యవధిలో పూర్తయ్యే బయోమెట్రిక్ కోసం వినియోగదారులు సహకరించాలని ఎల్పీజీ డిస్టిబ్యూటర్లు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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