'సివిల్స్ సాధించడమే లక్ష్యం' - గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో లక్ష్మీదీపిక సత్తా
స్థానికేతర కోటాలో ఏపీలో మొదటి ర్యాంకును సాధించిన లక్ష్మీదీపిక - ఎంబీబీఎస్ పూర్తి చేసి సివిల్స్ లక్ష్యంగా అడుగులు - పరీక్షల సమయంలో రోజుకు 6 గంటల చొప్పున ప్రిపేర్ అయినట్లు వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 1, 2026 at 11:52 AM IST
Lakshmi Deepika Topper in Group-1 Exam in Telugu States: సాధించాలనే తపనకు సహనం తోడైతే విజయం తప్పక వరిస్తుంది. అందుకు కావాల్సిందల్లా నిరంతర శ్రమ, పట్టుదల, కష్టపడేతత్త్వం. ఇవన్నీ విజయం వైపు నడిపిస్తాయని భావించిన ఆ యువతి అపజయాల గురించి ఆలోచించకుండా అలుపెరగక పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమైంది. అదే విధంగా గతంలో తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో అత్యధిక మార్కులను సాధించి మొదటి ర్యాంకర్గా నిలవడమే కాకుండా ఇప్పుడు ఏపీలోనూ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లోనూ టాపర్గా ఉండటం విశేష ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంది. ఈ అరుదైన విజయం వెనుక ఉన్న కృషి ఏంటి? ఇన్ని కొలువులు సాధించడం ఆమెకు ఎలా సాధ్యమైంది? తదితర విషయాలన్నీ ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఏపీలోనూ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టు: తెలంగాణ గ్రూప్-1లో మొదటి ర్యాంకు సాధించిన లక్ష్మీదీపిక కొమ్మిరెడ్డి ఇప్పుడు ఏపీ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లోనూ టాపర్గా నిలిచారు. స్థానికేతర కోటాలో ఏపీలో గ్రూప్-1 రాశారు. లక్ష్మీదీపిక పుట్టి, పెరిగింది హైదరాబాద్లోనే అయినప్పటికీ ఆమె తల్లిదండ్రులది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం కావడం గమనార్హం. తండ్రి కృష్ణది అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం కాగా, తల్లి పద్మావతి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వాసి. ఇప్పటికే తెలంగాణ గ్రూప్-1లో డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టు సాధించిన లక్ష్మీదీపిక అక్కడ శిక్షణలో ఉన్నారు. ఏపీలోనూ డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్టు వచ్చినందున ఎక్కడ కొనసాగాలనే దానిపై ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని లక్ష్మీదిపిక తెలిపారు.
నేపథ్యం: లక్ష్మీదీపిక పదో తరగతి వరకు హైదరాబాద్లో సఫిల్గూడలోని డీఏవీ పాఠశాలలో, ఇంటర్మీడియట్ నారాయణగూడలోని శ్రీచైతన్యలో చదివారు. 2013లో మెడిసిన్లో 119 ర్యాంకు సాధించి ఉస్మానియా వైద్య కళాశాలలో ఎంబీబీఎస్ చేశారు. ఆ తర్వాత నుంచి సివిల్స్ లక్ష్యంగా సిద్ధమవుతున్నారు. అందుకే 2023లో ఏపీ గ్రూప్-1 ఫలితాల్లో ఎంపీడీఓ పోస్టు వచ్చినా చేరకుండా యూపీఎస్సీపై దృష్టిపెట్టారు. రెండు సార్లు ఇంటర్వ్యూ వరకూ వెళ్లారు. మరో రెండు అవకాశాలు ఉన్నందున ఆ దిశగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
సివిల్స్ సాధించడమే లక్ష్యం: యూపీఎస్సీ, ఏపీపీఎస్సీ సిలబస్ల్లో 80% కామన్గా ఉండడంతో ప్రత్యేక సన్నద్ధత లేకుండానే ఏపీ, తెలంగాణల్లో గ్రూప్-1 టాపర్గా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించారు. గ్రూప్-1 పరీక్షలు రాయడం సివిల్స్ సన్నద్ధత ఉపయోగపడిందని ఆమె తెలిపారు. ‘‘గ్రూప్-1 పరీక్ష తీరు పరిశీలించాక శిక్షణ తీసుకోకుండానే సన్నద్ధమయ్యానని లక్ష్మీదీపిక వివరించారు. గ్రూప్స్లో ఐచ్ఛిక సబ్జెక్టు ఉండకపోవడంతో జనరల్ స్టడీస్పై దృష్టి పెట్టానని పేర్కొన్నారు. పరీక్షల సమయంలో రోజుకు 6 గంటల చొప్పున సన్నద్ధతకు కేటాయించానని తెలిపారు . ప్రజా సేవ చేయాలన్నదే తన ఆకాంక్ష అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ లక్ష్యంతోనే సివిల్స్కు ప్రయత్నిస్తున్నానని అని లక్ష్మీదీపిక తెలియజేశారు.
