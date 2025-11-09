సస్యశ్యామల సాకారానికి సాక్షాత్కారం - గోదావరిపై అద్భుతమైన కట్టడాలు
గోదారిపై అద్భుత వారధులు - సుదీర్ఘ సేవలతో అద్భుత కట్టడాలుగా పేరొందిన కొవ్వూరు- రాజమహేంద్రవరం బ్రిడ్జ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 5:12 PM IST
Special Story on Kovvur to Rajamahendravaram Bridge: గోదావరి జిల్లాల్లో సస్యశ్యామల సాకారానికి సారధులీ అద్భుత వారధులు. చరిత్ర ప్రవాహంలో దశాబ్దాల సేవల జ్ఞాపకాలు ఆనాటి ఈనాటి సాంకేతికతకు సజీవ సాక్ష్యాలు. గోదావరి నడుమ ఒయ్యారంగా అబ్బురపరుస్తూ జన ప్రయాణానికి తోడ్పడి చరిత్ర పుటల్లో సుస్థిర స్థానం పొందాయి. గోదావరి అంటే ఠక్కున జ్ఞాపకంగా ఈ వంతెన దృశ్యాలు కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరిస్తాయి.
పేరొందిన అద్భుత కట్టడాలు: దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా కొవ్వూరు- రాజమహేంద్రవరం మధ్య నాలుగు వంతెనలు సుదీర్ఘ సేవలతో అద్భుత కట్టడాలుగా పేరొందాయి. కోట్లాది రూపాయలతో నిర్మించిన సేతువులపై ప్రజా ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం శ్రద్ధ చూపాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వ శాఖలు సమన్వయంతో కార్యాచరణ చేసినపుడు ఈ వంతెనల సేవలు పదికాలాలు నిలుస్తాయి.
డబుల్ ట్రాక్పై రైళ్లు రాకపోకలు: మొత్తం 320 అడుగుల పొడవున బౌస్టింగ్ ఆర్చ్ వంతెన మాదిరిగా దీనిని నిర్మించారు. నదిలో 28 పిల్లర్లను నిర్మించి వాటిపై 28 ఫ్రీస్ట్రక్చర్డ్ డెక్లను (సిమెంటు చప్టాలు) ఏర్పాటు చేశారు. 1997 మార్చి 12వ తేదీన ఈ వంతెనపై రాకపోకలు ప్రారంభించారు. సింగిల్ ట్రాక్గా ఉన్న ఈ మార్గంలో రైళ్ల రద్దీ దృష్ట్యా హేవలాక్ వంతెన నిర్మించారు. 1997 నాటికి ఈ వంతెనకు 100 ఏళ్లు పూర్తవ్వడంతో విశ్రాంతినిచ్చి అప్పటికే నిర్మించిన బాణాకార (ఆర్చ్ బ్రిడ్జి) వంతెనపై రైళ్ల రాకపోకలను అనుమతించారు. దీంతో గోదావరి నదిపై 1970 నుంచి డబుల్ ట్రాక్పై రైళ్లు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.
రోడ్ కం రైలు వంతెన: ఆసియా ఖండంలోనే రెండో అతి పెద్ద రోడ్ కం రైలు వంతెన ఇది. దాదాపు 2.2 కిలోమీటర్ల పొడవున ఈ వంతెన 44 స్పాన్ల (స్తంభాలు)పై 435 జాయింట్లతో ఈ వంతెన నిర్మాణమైంది. వీటిలో క్రొకోడైల్ జాయింట్లు 35 ఉండగా సెకండరీ జాయింట్లు 400 ఉన్నాయి. ఈ వంతెన వైబ్రేటింగ్ రకానికి చెందినది. ఈ వంతెనను 2006లో ప్రారంభించగా 2015 అక్టోబరు 1న టోల్ప్లాజా ఏర్పాటుతో రాకపోకలు ఆరంభమయ్యాయి. 14 కిలోమీటర్ల పొడవుతో 100 టన్నుల బరువు సామర్థ్యంతో ఈ వంతెన రూపుదిద్దుకుంది. విజయవాడ నుంచి విశాఖపట్టణానికి 50 కిలోమీటర్ల మేర దూరం తగ్గింది.
పర్యాటకానికి ప్రసిద్ధి: రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి పర్యాటకులు ఈ ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశాలను సందర్శించడానికి వస్తుంటారు. సంక్రాంతి పండగ సమయాల్లో నదీ అందాలను తిలకించేందుకు ప్రకృతి ప్రేమికులు ఇక్కడకు తరలివస్తున్నారు. ముఖ్యంగా గోదావరి నదిపై అందమైన దృశ్యాలు కనువిందు చేస్తాయి. సుప్రభాతవేళ గుంపులు గుంపులుగా గోదావరిలో సంచరిస్తున్న చేపలు సైతం ఆకట్టుకుంటాయి.
భానోదయ వేళ... గోదారి అందాలు చూడతరమా..!