ఎంపీపీ నుంచి మంత్రి పదవి నుంచి బర్తరఫ్ వరకు - కొండా సురేఖ పొలిటికల్ జర్నీ
ఎంపీపీగా రాజకీయ జీవితం ప్రారంభించిన కొండా సురేఖ - ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా ఎదిగిన వైనం - పలుమార్లు వివాదాల్లో కేంద్రబిందువుగా మారిన సురేఖ
Published : September 3, 2026 at 4:22 PM IST
Konda surekha Political Journey : తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కొండా సురేఖ పేరు హాట్టాపిక్గా మారింది. తాజాగా ఆమెను మంత్రి పదవి నుంచి భర్తరప్ చేశారు. దీనికి ఎన్నో పరిణామాలు కారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కొలువుదీరినప్పటి నుంచి ఆమె వ్యవహారం పార్టీకి తలనొప్పిగా మారింది. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో కొంతకాలంగా కొనసాగిన విభేదాలు పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ జోక్యంతో సద్దుమణిగాయి. ఆ తర్వాత నటుడు నాగార్జున కుటుంబానికి సంబంధించి ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి దారితీయడంతో క్షమాపణలు చెప్పాల్సి వచ్చింది. ఇక ఓఎస్డీ వ్యవహరం, కుమార్తె సుస్మిత వ్యవహరించిన తీరుతో పరిణామాలు పూర్తిగా మారిపోయాయి. తాజాగా మరోసారి సుస్మిత ముఖ్యమంత్రిపై చేసిన ఆరోపణలు వాటిని కొండా సురేఖ ఖండించకపోవడంతో అధిష్ఠానం తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకుంది.
కొండా రాజకీయ ప్రస్థానం : వరంగల్ జిల్లాలోని గీసుకొండ మండలం వంచనగిరి 1964న ఆగస్టు 19న జన్మించిన కొండా సురేఖ మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలిగా తన రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించారు. 1966లో పీసీసీ సభ్యురాలిగా నియమితులయ్యారు. అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ 1999లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా పనిచేశారు. తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరారు. 2018లో ఆ పార్టీ టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో మళ్లీ హస్తం పార్టీలో చేరారు. ఆ ఎన్నికల్లో పరకాల నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. అనంతరం ఎన్నికల్లో వరంగల్ తూర్పు నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు.
రాజకీయ జీవితం :
1995: గీసుకొండ మండల పరిషత్తు అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నిక
1999, 2004: వరుసగా రెండుసార్లు శాయంపేట ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక
2009: పరకాల నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక. మహిళా, స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు
2014 : వరంగల్ తూర్పు ఎమ్మెల్యేగా విజయం. బీఆర్ఎస్లో చేరిక
2018: బీఆర్ఎస్ టికెట్ ఇవ్వకపోవడంతో కాంగ్రెస్లో చేరి పరకాల నుంచి పోటీ ఓటమి
2023 : తెలంగాణ శాసనసభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రకటించిన రెండో జాబితాలో తూర్పు వరంగల్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి డిసెంబర్ 7న దేవాదాయ, అటవీశాఖా మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.
3 సెప్టెంబర్ 2026 : మంత్రివర్గం నుంచి భర్తరఫ్