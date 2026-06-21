'మీ పాత్ర మరువలేం' - నడిపించింది గెలిపించింది నాన్నే
నేడు ఇంటర్నేషనల్ ఫాదర్స్ డే - బిడ్డల కోసం అహర్నిశలు శ్రమిస్తున్న తండ్రులు - అలాంటి తండ్రి ప్రోత్సాహంతో విజయాల బాటలో పయనించిన వారెందరో - వారిలో కొందరు తమ అనుభవాలను పంచుకున్నారిలా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 11:03 AM IST
Fathers Day 2026 : జీవితం అంటేనే ఒక నిరంతర పోరాటం ఎన్నో సవాళ్లు, మరెన్నో ఆటుపోట్లు, అడుగడుగునా భయపెట్టే పరిస్థితులు. ఓటమి భయపెట్టినప్పుడు వెన్నుతట్టి, గెలిచినప్పుడు భుజంతట్టి ‘నేనున్నాను’ అంటూ ధైర్యాన్నిచ్చి ముందుకు నడిపించే తోడే నాన్న. తాము సాధారణ జీవితాన్ని గడుపుతున్నా, తమ బిడ్డలు మాత్రం ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనేది ప్రతి తండ్రి తపన. ఆ తపనే వారిని అహోరాత్రులు శ్రమించేలా చేస్తుంది. లోకంలో తండ్రి కంటే గొప్ప స్ఫూర్తిదాత, మార్గదర్శి మరొకరు ఉండరు.
వేలుపట్టి నడిపించే తొలి గురువు, తప్పును సరిదిద్ది సరైన బాట చూపించే మార్గదర్శి నాన్న. బిడ్డల భవిష్యత్ కోసం, వారిని ప్రయోజకులను చేయడం కోసం తండ్రి ఎంతటి కష్టానికైనా వెనుదీయడు. తన చెమట చుక్కలను పెట్టుబడిగా పెట్టి, పిల్లల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు అహర్నిశలూ శ్రమిస్తాడు. అందుకే నాన్న అంటే కష్టానికి నిలువెత్తు ప్రతిరూపం. త్యాగానికి సజీవ నిదర్శనం. బాధ్యతను నేర్పే గురువు, భవితను తీర్చిదిద్దే కల్పతరువు. అందుకే, మన ఎదుగుదలలో, మన జీవితంలో ఇంతటి ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్న తండ్రిని గౌరవించండం కోసం ఫాదర్స్ డేను జరుపుకుంటున్నాం. చిన్నప్పటి నుంచీ చేయి పట్టి నడిపించిన తండ్రి కృషి మరువకుండా, ఆయన చూపిన బాటలోనే ముందుకు సాగుతూ విజయాల్ని సొంతం చేసుకుంటున్నారు. నేడు తండ్రుల దినోత్సవం సందర్భంగా కథనం.
తండ్రి కల నెరవేర్చిన తనయుడు : కుమారుడు డాక్టర్ కావాలన్నది ఓ తండ్రి కల, దాన్ని నిజం చేయాలన్నది కుమారుడి లక్ష్యం. తండ్రి కోరికను ఆశయంగా మార్చుకుని ఓ గ్రామీణ ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి చివరకు డాక్టర్ అయ్యారు. ఉమ్మడి విశాఖపట్నం జిల్లా పొడుగుపాలెంకు చెందిన లెక్కల సూరిబాబు, లక్ష్మిల ఏకైక సంతానం గిరినాథ్. తండ్రి ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేసేవారు. ఆయనకు తక్కువ వేతనం వచ్చినా కొడుకును డాక్టర్ చేయాలన్నదే కోరిక. ఇందుకోసం ఎంతో శ్రమపడి గిరినాథ్ను ఎంబీబీఎస్, ఎండీ, డీఎం చదివించారు. తండ్రి ప్రోత్సహంతో గిరినాథ్ విశాఖ ఆంధ్రా వైద్యకళాశాలలో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్గా ఉద్యోగ ప్రస్థానం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం కేజీహెచ్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ ముఖ్య విభాగాధిపతిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తండ్రి సంకల్పమే తననీ స్థాయికి చేర్చిందని అంటున్నారు.
పదోన్నతులు వద్దనుకున్నా తండ్రి : కుమార్తెల చదువుల కోసం పదోన్నతినే వదులుకున్న ఆదర్శ తండ్రి రెడ్డి ధర్మయ్య. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాకు చెందిన గూడెంకొత్తవీధి మండల రెవెన్యూ కార్యాలయంలో అటెండరుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. సాధారంగా రెవెన్యూశాఖలో పదోన్నతులు త్వరగా వస్తాయి. కానీ ధర్మయ్య బదిలీల వల్ల తన పిల్లల చదువులకు ఇబ్బంది ఎదురవుతుందన్న ఉద్దేశ్యంతో పదోన్నతులను వద్దనుకున్నారు. ఆయన త్యాగంతో ముగ్గురు కుమార్తెలు విద్యాశాఖ సీఆర్పీ, గ్రూప్-2 అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్, హిందీ ఉపాధ్యాయురాలిగా ఉన్నత ఉద్యోగాలు సాధించారు. నాలుగో కుమార్తె డీఎస్సీకి సిద్ధమవుతున్నారు.
ఆడపిల్లలకు చదువులెందుకు, పెళ్లి చేసి పంపించేయవచ్చుకదా అని ఇరుగుపొరుగువారు అంటున్నా వారి మాటలు పట్టించుకోకుండా చదివించారు. తండ్రి పట్టుదలను చూసి రెండో కుమార్తె విజయశాంతి గ్రూప్-2 సాధించి, ప్రస్తుతం అమరావతి సచివాలయంలో ఏఎస్ఓ (ASO)గా పనిచేస్తున్నారు. రెవెన్యూ శాఖలో చిరుద్యోగి అయిన తండ్రి కష్టాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న ఆమె, భవిష్యత్లో డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఎదిగి ఆయన కలను నిజం చేయడమే తన లక్ష్యమని విజయశాంతి పేర్కొన్నారు.
Happy Father's Day 2026 : అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు పట్టణంలో గజపతి శ్రీనివాసరాజు ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. తన తనయుడు దినేశ్కుమార్ను ఇంజినీరింగ్ చదివించారు. ఎన్ని ఇబ్బందులు పడినా కుమారుడు ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలని ఆయన ఎప్పుడూ ఆకాంక్షించారు. బాల్యం నుంచి చదువులో ముందు ఉంటూనే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ విభాగంలో టెక్నికల్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం సాధించాడు దినేష్కుమార్. తన విజయం వెనుక తండ్రి శ్రమ ఎంతో ఉందని దినేశ్కుమార్ చెబుతున్నారు.
అమ్మ ప్రేమ పంచి : 'మాది విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం ఇటకర్లపల్లి. నాన్న మీసాల వెంకునాయుడు. అమ్మ తవిటమ్మ నాకు రెండేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే కన్నుమూసింది. అప్పటి నుంచి నాన్నే అమ్మ ప్రేమ పంచారు. ఆమె లేని లోటు తెలియకుండా నన్ను, అన్నయ్య, అక్కను పెంచి ఉన్నతంగా తీర్చిదిద్దారు. ఇప్పటికీ ఆయన ఊర్లోనే వ్యవసాయం చేస్తుంటారు. మా ఆలనాపాలనా చూడటంలో ఎప్పుడూ విసుగు చెందలేదు. చదువుకోవాలని ఉన్నా ఐదో తరగతితోనే ఆపేశారు. మమల్ని చదివించాలని తపన పడి ప్రోత్సహించారు. అన్నయ్య, అక్క ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా స్థిరపడ్డారు. నేను కూడా బీఈడీ చేసినా. పోలీసు ఉద్యోగం రావడంతో ఇటువైపు వచ్చాను. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచితనం, మితభాషణం, పరోపకారం వంటి లక్షణాలను వదులుకోకూడదని నాన్న ఎప్పుడూ చెప్తుంటారు. వాటినే అనుసరిస్తుంటానని' ఇచ్ఛాపురం సీఐ మీసాల చిన్నంనాయుడు తెలిపారు.
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