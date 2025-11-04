భయపెడుతున్న NH-163 రక్తచరిత్ర - ఐదేళ్లలో ఏకంగా 211 మంది బలి
రక్తమోడుతున్న హైదరాబాద్ - బీజాపూర్ జాతీయ రహదారి - ఐదేళ్లలో ప్రమాదాల్లో 211 మంది మృతి - గత కొన్నేళ్లలో ఎన్నో ప్రమాదాలకు, విషాదాలకు దారితీస్తున్న జాతీయ రహదారి
Published : November 4, 2025 at 9:30 AM IST
Hyderabad to Bijapur National Road Accidents : సోమవారం చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో జరిగిన ఘోర ప్రమాదం అందరి మనసులనూ కలచివేసింది. గత కొన్నేళ్లలో ఈ హైదరాబాద్-బీజాపూర్ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు భారీగా పెరిగినా, రోడ్డు విస్తరణకు నోచుకోకపోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రమాదాలకు, విషాదాలకు దారి తీస్తోంది. 69 కిలోమీటర్ల దూరం, ఐదేళ్లలో 720 ప్రమాదాలు, 211 మంది మృతి, 737 మంది క్షతగాత్రులు. ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న వారు వేలల్లో ఉన్నారు. ఇది హైదరాబాద్ - బీజాపూర్ (విజయపుర) జాతీయ రహదారి రక్తచరిత్ర.
వారానికి 3-5 ఘటనలు : అప్పా జంక్షన్ నుంచి తాండూరు వరకు 69 కిలోమీటర్ల దూరంలో 50 ప్రమాదకర మలుపులు ఉన్నాయి. మొయినాబాద్ మండలం అజీజ్నగర్, మొయినాబాద్, చిన్నషాపూర్, కనకమామిడి, చేవెళ్ల, కేతిరెడ్డిపల్లి మండలంలోని ముడిమ్యాల్, కందవాడ, మల్కాపూర్, దామరగిద్ద, ఆలూరు, మీర్జాగూడ అంతారం వద్ద ఉన్న మలుపులు అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారాయి. మలుపుల కారణంగా అప్పా-మన్నెగూడ మధ్య ఎక్కువ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇలా వారానికి 3 నుంచి 5 ప్రమాదాలు జరుగుతుండటంతో ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
శంకుస్థాపన చేసినా విస్తరణకు బ్రేకులు : నిజాం కాలంలో నిర్మించిన రోడ్డిది. అప్పట్లో కర్ణాటకలోని బీజాపూర్కు వెళ్లడానికి నవాబులు వేసుకున్న రహదారి. హైదరాబాద్ నుంచి కర్ణాటకలోని కలబురగి, బీజాపూర్లతో పాటు వికారాబాద్ జిల్లాకు వెళ్లేందుకు ఈ రోడ్డు చాలా ముఖ్యమైనది. పర్యాటక ప్రాంతమైన అనంతగిరి కొండలకు వెళ్లడానికీ ఇదే మార్గం. చేవెళ్ల, మన్నెగూడ, మొయినాబాద్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల ప్రజలు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల కోసం నిత్యం హైదరాబాద్కు రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు.
వికారాబాద్-మన్నెగూడ వరకూ 46 కి.మీ మేర : ఈ రహదారిపై రైతులు పంట ఉత్పత్తులను తరలిస్తుంటారు. దీంతో రాకపోకలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఇన్నాళ్లూ ప్రభుత్వాలు బీటీ వేస్తూ వచ్చాయి తప్ప ట్రాఫిక్ అవసరాల మేరకు విస్తరణ చేపట్టలేదు. 2018లో దీన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం జాతీయ రహదారి-163గా మార్చింది. రూ.785 కోట్లతో అప్పా జంక్షన్ నుంచి వికారాబాద్ జిల్లాలోని మన్నెగూడ వరకు 46.40 కిలోమీటర్ల పొడవు నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించేందుకు 2022లో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ శంకుస్థాపన చేశారు.
దీనికోసం ప్రభుత్వం 145.42 హెక్టార్ల భూమిని సైతం సేకరించింది. అయితే ఈ విస్తరణ పనులకు ఆది నుంది ఆటంకాలు ఎదురయ్యాయి. ఈ మార్గంలో పలువురు ప్రముఖుల స్థలాలు, ఫాంహౌస్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఈ మార్గం పక్కన 900కి పైగా మర్రి చెట్లు ఉన్నాయని, వాటిని కొట్టేస్తే పర్యావరణపరమైన ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయంటూ కొందరు ఎన్జీటీని ఆశ్రయించడంతో స్టే విధించింది. మర్రి చెట్లను తొలగించాల్సి వస్తే రీలొకేట్ చేస్తామని, పర్యావరణానికి ఇబ్బందులు కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు హామీ ఇవ్వడంతో రెండ్రోజుల కిందట ఎన్జీటీ స్టేను ఎత్తివేసింది. పనులు చేపట్టేందుకు మార్గం సుగమమైంది.
పోలీస్ అకాడమీ నుంచి మన్నెగూడ మధ్య ప్రమాదాలు ఇలా :
|సంవత్సరం
|ప్రమాదాలు
|మరణాలు
|క్షతగాత్రులు
|2021
|240
|46
|239
|2022
|129
|33
|136
|2023
|110
|58
|105
|2024
|147
|37
|140
|2025
|94
|37
|117
|మొత్తం
|720
|211
|737
