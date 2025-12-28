ETV Bharat / state

బుక్​ ఫెయిర్​లో అందరికీ పుస్తకాలు - రేపే లాస్ట్​ డేట్​ త్వరగా వెళ్లండి

రేపటితో ముగియనున్న 38వ హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌ - అందుబాటులో అన్ని రంగాల్లో ఉన్నవారికి అవసరమయ్యే పుస్తకాలు - తెలంగాణ సురక్ష పబ్లికేషన్స్‌ స్టాల్‌ను సందర్శించిన డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి

Hyderabad Book Fair 2025
Hyderabad Book Fair 2025 (Eenadu)
Hyderabad Book Fair 2025 : హైదరాబాద్​ నగరంలోని ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియం (కళాభారతి)లో నిర్వహిస్తున్న 38వ హైదరాబాద్‌ బుక్‌ ఫెయిర్‌లో రోజూ సందడి వాతావరణం ఉంటుంది. ఈ బుక్​ ఫెయిర్​తో విద్యార్థులు, యువత, చిన్నారులు మాత్రమే కాదు అన్ని వయసుల వారు పాల్గొంటున్నారు. ఇక్కడ అన్ని వయసుల వారికి అవసరమయ్యే పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈనెల 29వ తేదీ(సోమవారం)న బుక్​ ఫెయిర్​ ముగియనుంది.

Hyderabad Book Fair 2025
రైతు నేస్తం స్టాల్‌ (Eenadu)

అన్నదాతలకు ఉపయోగపడే రైతు నేస్తం స్టాల్‌ : వ్యవసాయదారులకు నేస్తంలా పుస్తక ప్రదర్శనలోని 173వ స్టాల్‌లో రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడే అనేక పుస్తకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆదర్శ గోశాలలు నిర్వాహణ ఎలా?, గోసంజీవిని, చేపలతో ఉపాధి, పశువులు, కోళ్లు, జీవాల సంరక్షణ వంటి పుస్తకాలు రైతు నేస్తం బుక్‌స్టాల్‌లో లభిస్తున్నాయి. రైతులకు రచనలు చేరువ చేయడం కోసం అన్ని పుస్తకాలపై 10 శాతం, ఎంపిక చేసిన పుస్తకాలపై 50 శాతం రాయితీ ఇస్తున్నారు.

తాము రచించిన పుస్తకాలతో రవి పాడి, పులగం చిన్నారాయణ
తాము రచించిన పుస్తకాలతో రవి పాడి, పులగం చిన్నారాయణ (Eenadu)

ప్రస్తుత దర్శకులకు హిచ్‌కాక్‌ ఓ మార్గదర్శకుడు : హిచ్‌కాక్‌ సినిమాలపై, ప్రముఖ దర్శకుడు హిచ్‌కాక్‌పై సీనియర్‌ సివిల్‌ సర్వెంట్, రైల్వే శాఖ ఉన్నతాధికారి రవి పాడి, మరో రచయిత పులగం చిన్నారాయణతో కలిసి 'మాస్టర్‌ ఆఫ్‌ సస్పెన్స్‌-హిచ్‌కాక్‌' పేరుతో పుస్తకాన్ని రచించారు. సస్పెన్స్‌ సినిమాలకు పితామహుడిగా చెప్పే 'హిచ్‌కాక్‌' తీసిన సంచలనమైన 53 మూవీల గురించి సమగ్రంగా ఈ బుక్​లో రచయితలు పొందుపరిచారు. ఇది 122వ స్టాల్‌లో అందుబాటులో ఉంది. రచయిత రవి పాడి మాట్లాడుతూ, హిచ్‌కాక్‌పై దేశంలో వచ్చిన మొదటి పుస్తకం ఇదేనని తెలిపారు. ఎలాంటి ఆధునిక పరిజ్ఞానం లేని దశాబ్దాల క్రితమే అద్భుతమైన సినిమాలు తెరకెక్కించారని గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత దర్శకులకు హిచ్‌కాక్‌ ఓ మార్గదర్శకుడిగా, స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారని అన్నారు.

ఓ స్టాల్‌లో పుస్తకాన్ని పరిశీలిస్తున్న శివధర్‌రెడ్డి
ఓ స్టాల్‌లో పుస్తకాన్ని పరిశీలిస్తున్న శివధర్‌రెడ్డి (Eenadu)

తెలంగాణ సురక్ష పబ్లికేషన్స్‌ స్టాల్‌ను సందర్శించిన డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి : హైదరాబాద్‌ పుస్తక ప్రదర్శనను డీజీపీ బి.శివధర్‌రెడ్డి శనివారం రాత్రి సందర్శించారు. నిర్వాహకులు యాకూబ్, వాసు, రాఘవేంద్రరావు తదితరులతో మాట్లాడి ప్రదర్శన విషయాలను తెలుసుకున్నారు. ఆయన గద్దర్​ బుక్​స్టాల్​ను సందర్శించి గద్దర్​ కుమారుడు సూర్యం దంపతులతో మాట్లాడి అక్కడ కొన్ని బుక్స్​ను కొనుగోలు చేశారు. పోలీసుశాఖకు చెందిన తెలంగాణ సురక్ష పబ్లికేషన్స్​ స్టాల్​ను సందర్శించారు. మాదకద్రవ్యాల నివారణ, సైబర్​ నేరాల కట్టడిపై పోలీసుశాఖ చేపడుతున్న ప్రచార తీరును సమీక్షించారు. అక్కడ స్వచ్ఛందంగా అవగాహన కల్పిస్తున్న రోడా మిస్త్రీ కళాశాల విద్యార్థినులను ప్రశంసించారు.

జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డితో కరచాలనం చేస్తున్న దత్తాత్రేయ
జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డితో కరచాలనం చేస్తున్న దత్తాత్రేయ (Eenadu)

గొప్ప మేధావిగా తీర్చిదిద్దుతుంది : పుస్తక పఠనం అభ్యాసం అయితే అది మనిషికి మానసిక ప్రశాంతతను ఇవ్వడమే కాకుండా, గొప్ప మేధావిగా తీర్చిదిద్దుతుందని హర్యానా మాజీ గవర్నర్‌ బండారు దత్తాత్రేయ చెప్పారు. పుస్తక ప్రదర్శన విభిన్న భావజాలాలకు, అభిప్రాయాలకు వేదికగా నిలిచిందని సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ సుదర్శన్‌రెడ్డి అన్నారు. వీరిద్దరూ శనివారం పుస్తక ప్రదర్శనలో యాదృశ్చికంగా కలుసుకున్నారు. శనివారం హైదరాబాద్‌ పుస్తక ప్రదర్శనలో పాల్గొన్న ఆయన మాట్లాడుతూ స్టూడెంట్స్​ ప్రతి స్టాల్‌ను సందర్శించి తమకు నచ్చిన పుస్తకాన్ని హృదయానికి హత్తుకోవాలని అన్నారు. ఇప్పటికి తాను రాత్రి వేళల్లో పుస్తకం చదవడానికి సమయం కేటాయిస్తానని అన్నారు. ఆయన ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియంలో నిర్వహిస్తున్న పుస్తక మేళాను సందర్శించారు. అనంతరం స్టాళ్లను ఆసక్తిగా తిలకించారు.

మొత్తం 365 స్టాళ్లను ఏర్పాటు : ఈ నెల 29 వరకు బుక్‌ ఫెయిర్‌ జరుగుతుంది. ఈ మేళాలో జాతీయ స్థాయి పబ్లికేషన్లు సైతం స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశాయి. రోజూ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి రాత్రి 9 గంటల ప్రదర్శన చేశారు. మొదటి రోజే సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మొత్తం 365 స్టాళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో ఇటీవల రచయితలు, పబ్లిషర్లుగా మారిన వాళ్లవే ఎక్కువగా ఉండటం విశేషం.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

