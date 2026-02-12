Hug Day 2026 : వాలెంటైన్ వీక్లో హగ్ డే ఎందుకు? - దాని ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
ఫిబ్రవరి 7న మొదలైన వాలెంటైన్ వీక్లో అత్యంత స్పెషల్గా హగ్ డే - మనసులోని భావాలను పంచుకోవడం - తమపై ఉన్న ప్రేమను వ్యక్తపరచడం హగ్ డేకు ఉన్న ప్రత్యేకత
Published : February 12, 2026 at 7:27 AM IST
Hug Day story on Valentine Week : అమ్మ, అవకాయ్, అంజలి ఎప్పుడు బోర్ కోట్టవ్ అన్నట్లు చాలా మంది ప్రేమికులకు కూడా ఇదే భావన ఉంటుంది. తమ ప్రేమను ప్రతిరోజు ఎదో ఒక కొత్త కోణంలో చూస్తూ ఆస్వాదిస్తుంటారు. ఇక ఫిబ్రవరి వచ్చిందంటే అంతే మరి. ప్రేమికులు వాలెంటైన్ వీక్లో ప్రతి ఏటా ఫిబ్రవరి 12న హగ్ డేను ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు. ప్రేమికులు, భాగస్వాములు తమ ప్రేమ, ఆప్యాయతను ఎల్లప్పుడు తోడుంటామనే బలమైన నమ్మకాన్ని ఒక కౌగిలింత ద్వారా వ్యక్తపరిచే రోజు ఇది. ఈ రోజు, ఇద్దరి మధ్య బంధాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుందని ఎక్కువమంది ప్రేమికులు విశ్వసిస్తారు. ఇద్దరి మనసుల మధ్య ఒక కౌగిలింత ఎదో తెలియని శక్తిని ప్రసాదిస్తుంది. హగ్ చేసుకోవడం వల్ల ఒంటరి భావన, తెలియని ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటి మానసిక సమస్యల నుంచి బయటపడోచ్చు. ఇది మన సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ను పెంచుతుంది.
ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ : మనకు ఇష్టమైన వారిని హగ్ చేసుకోవడం వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందంటే మీరు నమ్ముతారా కానీ ఇది నిజం. హగ్ చేసుకున్నప్పుడు మనలో ఉండే ఆక్సిటోసిన్ అనే లవ్ హార్మోన్ను విడుదల అవుతుంది. రోజువారీ పనులలో పడి పలు సమస్యల వల్ల ఒత్తిడికి లోనవుతాం. ఆ ఒత్తిడి తగ్గడానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించడానికి ఎదుటి వారికి మనమున్నామనే భద్రతా భావం, ధైర్యం, రక్షణను కలిగించడానికి ఈ హగ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. రోజుకు కనీసం వీలైతే 8 నుంచి 12 సార్లు కౌగిలించుకుంటే మానసిక ఆరోగ్యంలో చాలా మంచి మార్పులు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కౌగిలింతతో ఎంతో ఉపశమనం : మన జీవితంలో అత్యంత ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ప్రేమించిన అమ్మాయికో లేదంటే కట్టుకున్న సతీమణికో సాధారణంగా ఇస్తాం. ఏదైనా సందర్భంలో ఏకాభిప్రాయం కుదరనప్పుడు వారు మనపై కోపంతో అలకబూనుతారు. అలాంటి సమయంలో వారి కోపం తగ్గడానికి రకరకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటాం. అలాంటప్పుడు వారిని ప్రేమతో దగ్గరకు తీసుకుని ఒక్క హగ్ గట్టిగా ఇచ్చారంటే అంతే కోపం ఇలా క్షణంలో గాలిలో కలిసిపోతుంది. తమ ప్రేమను కొంతమంది ఇలా రకరకాలుగా ఆస్వాదిస్తుంటారు. కానీ పలు సందర్భాల్లో ఈ కౌగిలింత వారికి ఉపశమనాన్ని కల్పిస్తుంది.
ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల్లో వారి సంప్రదాయాల్లో కౌగిలింత అనేది ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ఆప్యాయతను చూపించే ఒక చక్కటి మార్గం. హగ్ వల్ల పుట్టిన పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దల వరకూ ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అప్పుడే పుట్టిన చిన్నారిని అమ్మ ప్రేమతో ఆప్యాయంగా దగ్గరగా తీసుకుని మనసుకు హత్తుకుంటుంది. ఆ సమయంలో మొదటి స్పర్శ అనుభూతిని వర్ణించడం ఆ భగవంతుడికి కూడా తెలియదేమో బహుశా.
అభినందించినప్పుడు కూడా : ఇక జీవితంలో మనం లక్ష్యాన్ని సాధించినప్పుడు మనకు తెలిసినవారు హగ్ ఇచ్చి మరి ప్రేమతో శుభాకాంక్షలు చెప్తుంటారు. అది చదువులో మంచి మార్కులు సాధించినప్పుడు కావచ్చు, పెద్ద ఉద్యోగం సాధించినప్పుడు కావచ్చు, బిజినెస్ సక్సెస్ అయినప్పుడు కావచ్చు. ఇలా పలు సందర్భాల్లో సంతోషాన్ని హగ్ రూపంలో చూడొచ్చు.
మీరు ఏ సినిమాలో చూసిన హీరో హీరోయిన్ ఏదో సమయంలో కచ్చితంగా హగ్ చేసుకునే సీన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దానికంత ప్రాధాన్యత ఉందని అర్థం. అందుకే దర్శకులు అలాంటి సీన్లను చాలా అద్భుతంగా తెరకు ఎక్కిస్తారు. ప్రేమలో కౌగిలింత లేకపోతే ఏదో వెలితి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకే హగ్ డే రోజున మీరు మీ ప్రేమని ఓ కౌగిలింతతో చూపెట్టేయండి.
