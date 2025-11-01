ట్రైన్లో మీ లగేజీ పోయిందా? - రైల్వే శాఖ పరిహారం చెల్లిస్తుందని మీకు తెలుసా??
రైల్వే శాఖ అందించే 'రైల్వే క్లెయిమ్స్' హక్కు గురించి మీకు తెలుసా? - ఆ వివరాలు ఇందులో తెలుసుకుందాం.
Published : November 1, 2025 at 8:43 PM IST
How To Claim Railway Compensation : భారతదేశంలో రైల్వే ప్రయాణం అనేది కోట్లాది ప్రజల దైనందిన జీవితంలో భాగమైంది. ప్రతిరోజూ వేలాది రైళ్లు నడుస్తుండగా, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆలస్యం, సామానులు పోవడం, ప్రమాదాలు వంటి సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇలాంటి సమయంలో చాలామంది నిరాశతో మౌనంగా ఉంటారు. కానీ, రైల్వే శాఖ అందించే 'రైల్వే క్లెయిమ్స్' హక్కు గురించి చాలా మందికి తెలియదు. రైలులో ప్రయాణించే వారు లేదా సరకు పంపేవారు నష్టం, గాయం, ప్రమాదం, సామగ్రి కోల్పోవడం వంటి సందర్భాల్లో పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇది కేవలం సదుపాయం కాదు. ప్రయాణికుడి న్యాయమైన హక్కు. దరఖాస్తు ప్రక్రియ సులభమైనది, ఎటువంటి రుసుం కూడా ఉండదు. రైల్వే ట్రైబ్యునల్ ద్వారా ఒక సంవత్సరంలోపు దరఖాస్తు చేయవచ్చు. అవగాహనతో ముందడుగు వేస్తే ప్రతి ప్రయాణికుడు తన హక్కును సులభంగా సాధించుకోవచ్చని అధికారులు అంటున్నారు.
రైల్వే క్లెయిమ్ అంటే ఏమిటి? : రైల్వే క్లెయిమ్ అనేది రైలులో ప్రయాణించే వ్యక్తి లేదా సరకు పంపేవారికి రైల్వే సేవల కారణంగా నష్టం జరిగినప్పుడు పరిహారం కోరే న్యాయ ప్రక్రియ. ఉదాహరణకు రైలులో ప్రమాదం జరిగి గాయం కావడం, సామగ్రి పోవడం, సరకు ఆలస్యంగా చేరడం, లేదా జారిపడటం వంటి ఘటనలలో రైల్వే శాఖ నుంచి పరిహారం పొందవచ్చు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ప్రయాణికుడు రైల్వే ట్రైబ్యునల్ ద్వారా నేరుగా క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది పూర్తిగా న్యాయపరమైన హక్కు. ఎవరైనా అర్హులైతే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? : చాలామందికి రైల్వే క్లెయిమ్ అంటే పెద్ద ప్రక్రియగా అనుకోని వదిలేస్తారు. కానీ వాస్తవానికి ఇది చాలా సులభం. సంఘటన జరిగిన ఒక సంవత్సరంలోపు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
- రైలు టికెట్ లేదా రిజర్వేషన్ రశీదు
- లగేజీ నష్టం జరిగితే ఆ వివరాలు, క్లాక్రూమ్ రశీదు
- ప్రమాదం జరిగితే వైద్య సర్టిఫికెట్ లేదా పోలీసులు ఇచ్చిన పత్రాలు
- దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత రైల్వే అధికారులు విచారణ జరిపి పరిహారం నిర్ణయిస్తారు.
- ముఖ్యంగా క్లెయిమ్ కోసం ఎటువంటి రుసుం లేదా కోర్ట్ ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు.
- ఇది రైల్వే శాఖ అందించే ఉచిత న్యాయసేవ.
ట్రైబ్యునల్లు ఎక్కడ ఉన్నాయి? : రైల్వే క్లెయిమ్స్ ట్రైబ్యునల్లు దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల ఉన్నాయి. దక్షిణ మధ్య రైల్వే పరిధిలో ప్రస్తుతం నాలుగు రాష్ట్రాలకు ఐదు ట్రైబ్యునల్ బెంచ్లు పని చేస్తున్నాయి. ప్రయాణికులు తమ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ట్రైబ్యునల్లోనే దరఖాస్తు చేయాలి. ట్రైబ్యునల్ తీర్పుపై అప్పీలు చేయాలనుకుంటే, సంబంధిత హైకోర్టుకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది.
- తెలంగాణ - సికింద్రాబాద్
- ఆంధ్రప్రదేశ్ - అమరావతి (గుంటూరు)
- కర్ణాటక - బెంగళూరు
- మహారాష్ట్ర - నాగ్పూర్, ముంబయి
పరిహారం ఎవరికి వర్తిస్తుందంటే? : ప్రమాదం, గాయం, లగేజీ లేదా సరకు నష్టం వంటి కారణాలతో రైల్వే క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆత్మహత్య ప్రయత్నం
- మత్తు ప్రభావంలో గాయాలు
- స్వయంగా కలిగించుకున్న గాయాలు
- ఉన్మాదం వల్ల జరిగిన ప్రమాదాలు
ఈ కేసులు తప్ప ఇతర సంఘటనల్లో ప్రయాణికుడు లేదా వారి కుటుంబ సభ్యులు రైల్వే క్లెయిమ్ ద్వారా పరిహారం పొందవచ్చు.
రైల్వే క్లెయిమ్ అవగాహన అవసరం : ప్రతీ సంవత్సరం తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో వందలాది క్లెయిమ్ కేసులు నమోదవుతున్నాయి. కానీ వాస్తవానికి హక్కు ఉన్న ప్రయాణికుల్లో చాలా తక్కువమంది మాత్రమే ముందుకు వస్తున్నారు. ముఖ్య కారణం ఈ హక్కు గురించి తెలియకపోవడం. రైల్వే అధికారులు కూడా పలు సందర్భాల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంటారు. కానీ ప్రయాణికులే తమ హక్కుల గురించి తెలుసుకుని, అవసరమైనప్పుడు న్యాయపరమైన దావా వేయడం చాలా ముఖ్యమని అధికారులు అంటున్నారు.