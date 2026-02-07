పరీక్షల్లో అందమైన చేతిరాతే కీలకం - ఇలా చేస్తే మీకే ఫుల్మార్క్స్!
ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్మీడియట్, వచ్చే నెల 14 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం - పరీక్షల్లో చేత రాతలో మంచి మార్కులు సాధించే అవకాశం - ఎలా రాయాలా తెలుసా?
Published : February 7, 2026 at 5:21 PM IST
Handwriting Importance in Exams : విద్యార్థులు ఎంత బాగా చదివి పరీక్షల్లో రాస్తాం. కానీ పరీక్షల్లో సమాధానాలను స్పష్టంగా, అందంగా రాయకపోతే ఆశించిన మార్కులు రావడం కష్టమే. కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యార్థులు ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం రాసినా, వారి చేతి రాత స్పష్టంగా లేకపోవడం వల్ల పరీక్షకులకు అర్థం కాక మార్కులు తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే చేతి రాత కూడా విద్యలో ఒక కీలక అంశంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో చిన్న చిన్న అంశాలే పెద్ద ఫలితాలను నిర్ణయిస్తున్నాయి.
పరీక్షలు - విద్యార్థుల జీవితంలో కీలక దశ : ఈ నెల 25 నుంచి ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు, వచ్చే నెల 14 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఇవి విద్యార్థుల జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన పరీక్షలు. ఈ పరీక్షల్లో సాధించే మార్కుల ఆధారంగానే వారి భవిష్యత్ విద్యా, ఉద్యోగ అవకాశాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థుల చదువుతో పాటు ఇతర అంశాలపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే చేతి రాతకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతోంది.
చేతి రాత ప్రాముఖ్యత : మంచి చేతి రాత ఉన్న విద్యార్థుల సమాధాన పత్రాలను పరీక్షకులు ఆసక్తిగా చదువుతారు. అక్షరాలు స్పష్టంగా, క్రమబద్ధంగా ఉంటే సమాధానం అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది. దీంతో పూర్తి మార్కులు పొందే అవకాశం పెరుగుతుంది. అదే రాత అస్పష్టంగా, గందరగోళంగా ఉంటే సమాధానం ఎంత బాగా రాసినా మార్కులు తగ్గే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే చేతి రాతనే విద్యార్థుల మార్కులు, గ్రేడ్లను నిర్ణయించే కీలక అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు.
ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే శిక్షణ అవసరం : ఇటీవలి కాలంలో తల్లిదండ్రులు వారి పిల్లలకు ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే మంచి చేతి రాత రావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక శిక్షణ ఇప్పిస్తున్నారు. హ్యాండ్ రైటింగ్ అకాడమీలు, ప్రత్యేక కోర్సులు అందుబాటులోకి రావడంతో పిల్లల్లో రాత మెరుగుపడుతోంది. చిన్న వయసులోనే సరైన పద్ధతులు అలవాటు చేస్తే, భవిష్యత్తులో రాత సహజంగానే అందంగా మారుతుంది.
అందమైన చేతి రాతకు సరైన కూర్చునే విధానం : చేతి రాత బాగుండాలంటే ముందుగా కూర్చునే విధానం సరిగా ఉండాలి. వెన్నెముక నిటారుగా ఉండేలా కూర్చొని, కాళ్లు నేలకు ఆనించి ఉంచాలి. ఇలా అనుకూలంగా కూర్చుంటే చేతిపై ఒత్తిడి తగ్గి, రాయడం సులభమవుతుంది. తప్పుగా కూర్చుంటే చేతి నొప్పి, అలసట ఏర్పడి రాతపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది.
పెన్ను పట్టుకునే విధానం : పెన్ను లేదా పెన్సిల్ను తేలికగా పట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కుడి చేతితో రాసేవారు పెన్నును కింది భాగం నుంచి సుమారు 1.5 సెంటీమీటర్ల పైన, ఎడమ చేతితో రాసేవారు 2 సెంటీమీటర్ల పైన పట్టుకోవాలి. చూపుడు వేలు, బొటన వేలు మధ్య పెన్ను ఉండగా మధ్య వేలు ఆధారంగా ఉండేలా పట్టుకుంటే రాయడం సౌకర్యంగా ఉంటుంది. పెన్నును గట్టిగా పట్టుకుంటే వేళ్ల నొప్పి, అలసట ఏర్పడుతుంది.
అక్షరాల పరిమాణం, వరుసల క్రమం : చేతి రాత అందంగా కనిపించాలంటే అక్షరాలు చాలా చిన్నవిగా లేదా చాలా పెద్దవిగా ఉండకూడదు. మధ్యస్థ పరిమాణంలో ఉండాలి. పేజీకి నాలుగు వైపులా మార్జిన్ కొట్టడం మంచిది. ఒక పేజీలో 15 వరుసలకు మించి రాయకపోవడం ఉత్తమం. 20 నుంచి 25 వరుసలకు మించి రాస్తే రాత చదవడానికి ఇబ్బందిగా మారుతుంది.
అభ్యాసం వల్ల మెరుగయ్యే చేతి రాత : చిత్రాలు గీయడం, బొమ్మలకు రంగులు వేయడం వంటి కార్యకలాపాలు వేళ్లకు ఫ్లెక్సిబిలిటీని పెంచుతాయి. దీంతో చేతి కదలిక మెరుగై తక్కువ సమయంలోనే అందమైన చేతి రాత వస్తుంది. రోజూ కొంత సమయం ప్రత్యేకంగా రాత అభ్యాసానికి కేటాయిస్తే స్పష్టమైన మార్పు కనిపిస్తుంది.
"అందమైన చేతి రాత పరీక్షల్లో మార్కులపై ఎంతో ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. రాత బాగుంటే చదువుపై ఆసక్తి పెరిగి, కెరీర్ పరంగా మంచి భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది. నిరంతర ప్రాక్టీస్ ద్వారా చేతి రాతను మెరుగుపర్చుకోవచ్చు. అందుకే విద్యార్థులు చదువుతో పాటు చేతి రాతకూ సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది." - షేక్ మహబూబ్ హుస్సేన్, హ్యాండ్ రైటింగ్ అకాడమీ డైరెక్టర్, మణుగూరు