హజ్​యాత్రకు ఎలా వెళ్లాలి? - ప్రభుత్వం అందించే సాయం ఎంత?

విజయవాడ నుంచి ప్రయాణించే హజ్​ యాత్రికులకు ప్రభుత్వ సాయం - ఎంపికైన యాత్రికుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ

HAJ YATRA PILGRIMAGE
HAJ YATRA PILGRIMAGE (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 3:58 PM IST

How To Apply For Haj Yatra: ఇస్లాం మతస్తులు హజ్​ యాత్రను ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. జీవితంలో ఒక్కసారైనా ఈ యాత్ర చెయ్యాలని పరితపిస్తారు. ఈ ప్రయాణంలో ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ముస్లిం సోదరులు సౌదీ అరేబియాలోని మక్కాకు చేరుకుంటారు. ప్రతీ సంవత్సరం ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని విజయవాడ ఎంబార్కేషన్‌ పాయింట్‌ నుంచి హజ్‌ యాత్రకు ఎంతో మంది వెళ్తారు. దీనికోసం దరఖాస్తు చేసుకుని ఎంపికైన వారికి కూటమి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. యాత్రికుల ఖాతాల్లో రూ.లక్ష చొప్పున జమ చేస్తుంది.

ముస్లింలు అందరూ వారి పండుగలను ఇస్లామిక్​ క్యాలెండర్​ ప్రకారం జరుపుకుంటారు. దీని ప్రకారం చివరిదైన 12వ నెల ధుల్​ హిజ్జా. ఈ మాసంలోనే ఇస్లాం మతానికి చెందిన ఐదు స్తంబాల్లో ఒకటైన మక్కాలోని కాబాకు హజ్​ యాత్ర చేస్తారు. హిందువులకు కాశీ యాత్ర ఎలాగో ముస్లింలకు హజ్ అంత పవిత్రమైన తీర్థయాత్ర.

ఇవే ప్రధానం: హజ్ యాత్ర చేసేవారి కోసం ప్రత్యేకమైన వస్త్రాలు ఉంటాయి. అదే "ఇహ్రామ్". విలాసాలను వదిలి పెట్టి నిరాడంబరంగా దేవుడి సన్నిదికి వెళ్లడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. తవాఫ్ చేయడం హజ్ యాత్రలో అత్యంత కీలక ఘట్టం. దీనికోసం మక్కాలోని కాబాను అపసవ్య దిశలో 7సార్లు ప్రదక్షిణ చేస్తారు. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి వచ్చిన వారంతా రోజూ కాబా వైపుగా తిరిగి నమాజ్ చదువుతారు. హజ్​ యాత్ర దాదాపు 5 నుంచి ఆరు రోజులు కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో వారంతా మినాలో బస, అరాఫత్ మైదానంలో ప్రార్థన, షైతాన్ పైకి రాళ్లు రువ్వడం కాబా చుట్టూ తిరగడం (తవాఫ్) ప్రధాన ఘట్టాలుగా కొనసాగుతాయి.

అరాఫత్​ మైదానం గొప్ప అనుభవమవుతుంది: హజ్ యాత్ర కోసం మక్కాకు చేరుకున్నవారందరికీ అరాఫత్ మైదానంలో నిలబడి దైవారాధన చెయ్యడం గొప్ప అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. అక్కడకు వచ్చిన వారంతా ఈ మైదానంలోనే దేవుడిని స్తుతిస్తారు. వాళ్లు చేసిన తప్పులకు క్షమాపణల కోసం వేడుకుంటారు. కొందరు ఏడుస్తూ, మరి కొందరు అత్యంత సంతోషంతో ప్రార్థనల్లో మునిగిపోతారు. చాలామంది కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటూ దేవుడి కృప కోసం ఆకాశం వైపు చేతులను ఎత్తి మనసులో అల్లను స్మరించుకుంటారు.

మీరూ వెళ్లాలనుకుంటున్నారా? హజ్ యాత్రకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను భారత హజ్ కమిటీ నిర్వహిస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం సాధారణంగా జూన్–జూలై నెలల్లో ఆన్‌లైన్ ద్వారా దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తారు.

హజ్ యాత్రకు అర్హతలు ఎవరంటే:

  • ముస్లిం అయి ఉండాలి
  • శారీరకంగా యాత్ర చేయగలిగే స్థితిలో ఉండాలి
  • ఆర్థిక సామర్థ్యం ఉండాలి
  • పాస్‌పోర్ట్ తప్పనిసరి
  • సాధారణంగా హజ్ జరిగే సంవత్సరానికి డిసెంబర్ 31 వరకు చెల్లుబాటు అయ్యే పాస్‌పోర్ట్ ఉండాలి

దరఖాస్తు విధానం: హజ్​ యాత్ర కోసం దరఖాస్తు పూర్తిగా ఆన్‌లైన్‌లోనే చేయాల్సి ఉంటుంది.

అధికారిక వెబ్‌సైట్ భారత హజ్​ కమిటీ (https://hajcommittee.gov.in/) ద్వారా చేసుకోవచ్చు.

దరఖాస్తు చెయ్యడానికి కావాల్సినవి:

  • పాస్‌పోర్ట్ వివరాలు
  • ఆధార్​కార్డు
  • ఫొటో
  • బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు ఇవ్వాలి

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహాయం: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హజ్ యాత్రికులకు రూ. లక్ష ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించింది. ముఖ్యంగా విజయవాడ నుంచి ప్రయాణించే యాత్రికులకు ఈ సాయం అందుతుంది. ఎంపికైన యాత్రికుల బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి నేరుగా ఈ మొత్తం జమ చేస్తారు.

