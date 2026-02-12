పసిడి ఆభరణాలు కొనలేకపోతున్నారా? - అయితే ఈ 'కట్టు బంగారం' తీసుకోండి - 24 క్యారెట్స్ అతి తక్కువ ధరలోనే!
బంగారం ధరలు పెరగడంతో ప్రత్యామ్నాయం వైపు ప్రజల చూపు - ప్రత్యామ్నాయంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన కట్టుబంగారం - విస్తృత ఆదరణ పొందుతున్న కట్టుబంగారం ఆభరణాలు
Published : February 12, 2026 at 9:57 AM IST
Special story on Gold Plated : బంగారం ధరలు రోజురోజుకూ ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. సామాన్యుడు పసిడి కొనాలనే ఆలోచన చేయడానికే వెనకాడే పరిస్థితి నెలకొంది. ఈ నేపథ్యంలో కట్టు బంగారం ఆభరణాలు విస్తృత ఆదరణ పొందుతున్నాయి. తక్కువ ఖర్చుతోనే బంగారం లుక్ రావడంతో వినియోగదారులు వీటి వైపు ఆకర్షితులవుతున్నారు. అసలు కట్టు బంగారం అంటే ఏంటి? దాని ప్రత్యేకత ఏంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
కట్టు బంగారం అంటే ఇదే : కట్టుబంగారం అంటే గోల్డ్ షీట్ జ్యువెల్లరీ. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఈ విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ముందుగా ఎక్కువ బరువు గల ఆభరణాలు, కడియాలు తయారు చేయడానికి ఈ పద్ధతిని వినియోగించే వారు. కానీ అప్పుడు పెద్దగా ఆదరణ దక్కలేదు. కానీ ఇటీవల బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఆ క్రమంలో మళ్లీ వెలుగులోకి వచ్చిందే ఈ కట్టు బంగారం.
''ఈ గోల్డ్ షీటెడ్ బంగారం ఇటీవల చాలా బాగా అందుబాటులోకి వచ్చింది. అసలు బంగారానికి, కట్టు బంగారానికి తేడా ఏంటంటే ఒక 100 గ్రాముల హారం కేవలం ఇక్కడ 20-25 గ్రాముల్లో తయారవుతుంది. అలాగే ఒక నాలుగు తులాల్లో తయారయ్యేది కేవలం 4-5 గ్రాముల్లో తయారైపోతుంది. అది కాపర్ బేస్తో చేస్తాము. పైన ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా 24 క్యారెట్ గోల్డ్ లేయర్తో తయారై ఉంటుంది. ఇలా చేసిన ఆభరణాలు గోల్డ్ ఆభరణాల్లాగానే లైఫ్ టైమ్ ఉంటుంది.'' - సతీశ్, స్టోర్ మేనేజర్
కట్టు ప్రత్యేకత ఏంటంటే : ఈ ఆభరణాల్లో అధిక మొత్తంలో బంగారం ఉండదు. రాగికి 24 క్యారెట్ బంగారాన్ని పలుచని పొరగా వేస్తారు. కాపర్ను అధిక ఉష్ణోగ్రతలో వేడి చేసి, దాని చుట్టూ గోల్డ్ షీట్ పూత పూస్తారు. అప్పుడు బంగారానికి, రాగికి బలంగా అంటుకుంటుంది. ఆ తర్వాత బంగారం, కాపర్ కలిసి బంగారు రంగులోకి మారుతుంది. ఈ విధానంలో హారాలు, గాజులు, ఇతర ఆభరణాలు తయారు చేస్తారు.
''గోల్డ్ రేట్ చాలా పెరిగిపోయింది కదా. దాని గురించి ఇలా ఇక్కడికి వచ్చాను. బయట దొంగల భయం చాలా ఉంది. ఇక్కడ తీసుకున్న గోల్డ్ ఏంటంటే మనం తీసుకున్న బిల్ మనం వచ్చి చూపిస్తేనే రిటర్న్ ఇస్తారు. ఈ కట్టు బంగారాన్ని ఎవరైనా కొట్టేసినా వాళ్లు ఎక్కడా అమ్ముకోలేరు. ఏం చేయలేరు. ఇక్కడ బంగారం తీసుకుంటే మొదట దొంగల భయం ఉండదు. దీన్ని ఎలా ఉపయోగించినా, ఎన్ని సంవత్సరాలకు తీసుకొచ్చినా వీళ్లు 60 శాతం రిటర్న్ ఇస్తారు. కట్టు బంగారాన్ని ఎవరైనా తీసుకున్నా వాళ్లు ఏం చేసుకోలేరు. నేను రీల్స్ చూసి ఇక్కడికి కూకట్పల్లి నుంచి వచ్చాను.'' - అవని, కస్టమర్
ఈ ఆభరణాలు 5 ఏళ్లుపైగానే మన్నిక : కట్టు బంగారం విధానంలో 100 గ్రాముల ఆభరణాలకు కేవలం 5 నుంచి 10 గ్రాముల స్వర్ణాన్ని మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. అందుకే బంగారు ఆభరణాల కంటే చాలా తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. ఆభరణంలో వాడిన బంగారానికి మాత్రమే ధర చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కట్టు బంగారం ఆభరణాలు 5 ఏళ్లకు పైగానే మన్నికగా ఉంటాయని తయారీదారులు చెబుతున్నారు. పెట్టుబడి కోణంలో కాకుండా ఆభరణాలుగా వినియోగించుకోవడానికి పని చేస్తాయని తెలిపారు. తక్కువ బడ్జెట్లో కట్టుబంగారం నగలు వస్తుండటంతో వినియోగదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోజువారీ వాడకం, పండుగలు, ఫంక్షన్లకు అనువుగా ఉండటంతో మార్కెట్లో కట్టుబంగారం ఆభరణాలకు డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్నారా? - ఏడాదిలోగా అసలు, వడ్డీ కట్టకపోతే ఏమవుతుంది? - అసలు బుల్లెట్ రీపేమెంట్ అంటే తెలుసా?
ఒంటిపై నగలతో బయటకు వెళ్తున్నారా? - అయితే మీకు ప్రమాదం పొంచి ఉన్నట్లే! - ఈ జాగ్రత్తలు మరవకండి