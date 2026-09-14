ETV Bharat / state

వినాయక చవితి స్పెషల్ - గణనాథుడి మనసులోని మాట ఇదే!

ఒకప్పుడు చెరువుల్లోని మట్టిని తీసుకొచ్చి ఎంతో భక్తితో గణనాథుడిని తయారు చేసేవారు. నేడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ ప్యారిస్‌తో భారీ విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పరిస్థితులపై గణనాథుడిని మనసులో మాట ఇదే

గణనాథుడి మనసులోని మాట
గణనాథుడి మనసులోని మాట (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 14, 2026 at 6:10 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on Ganesh Chaturthi 2026 : నాకు ఎన్నో పేర్లు మరెన్నో రూపాలు. తొలి పూజలు అందుకునే ఆది దేవుడిగా, చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అందరి మనసుల్లో ప్రియమైన భగవానుడిగా కొలుస్తారు. ఏటా నా పుట్టినరోజైన వినాయక చవితి సందర్భంగా వాడవాడలా మండపాలు ఏర్పాటు చేసి, రంగురంగుల విద్యుద్దీపాలతో అలంకరించి, తీరొక్క రూపాల్లో నన్ను తీర్చిదిద్ది తొమ్మిది రోజుల పాటు ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తారు. వినాయక చవితి సమీపిస్తున్న వేళ మీతో కొన్ని మాటలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అవును భక్తా నేను మీ గణనాథుడిని.

ఏదీ నాటి భక్తి?

ఒకప్పుడు మీ చెరువుల్లోని మట్టిని తీసుకొచ్చి ఎంతో భక్తితో నన్ను తయారు చేసేవారు. సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజలు నిర్వహించి, ఉత్సవాలు ముగిసిన తర్వాత అదే మట్టిని తిరిగి గంగమ్మ ఒడికి చేర్చేవారు. కానీ నేడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ప్లాస్టర్‌ ఆఫ్‌ ప్యారిస్‌తో భారీ విగ్రహాలు తయారు చేస్తున్నారు. వాటికి హానికరమైన రసాయన రంగులు పూస్తున్నారు. ఎంతో వ్యయప్రయాసలతో వాటిని తీసుకొచ్చి ప్రతిష్ఠిస్తున్నారు.

నీటి వనరులను కాపాడండి

ఉత్సవాలు ముగిసిన తర్వాత నిమజ్జనం పేరుతో రసాయనాలతో తయారైన విగ్రహాలను నదులు, చెరువుల్లో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. దీంతో నీటి వనరులు కలుషితమవుతున్నాయి. జలచరాలు, ఇతర జీవరాశులు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. మీరు చేసే తప్పులకు, దాని వల్ల కలిగే పర్యావరణ కాలుష్యానికి నన్ను బాధ్యుడిని చేయడం సబబేనా భక్తా?

నీటి వనరులు ఇప్పటికే వర్షాభావం, నీటి కొరతతో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. అరకొరగా ఉన్న చెరువులు, కుంటల్లో రసాయనాలతో తయారు చేసిన విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి. మట్టి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించి, వాటిని తగిన విధంగా నిమజ్జనం చేయడం ద్వారా పర్యావరణానికి హాని తగ్గించవచ్చు.

ఆర్భాటాలు కాదు - భక్తి ముఖ్యం

నా కోసం భారీ విగ్రహాలు, ఆర్భాటమైన ఏర్పాట్లు అవసరం లేదు. భక్తితో గరిక సమర్పించినా నేను కరుణిస్తాను. ఒకరిని చూసి మరొకరు పోటీ పడుతూ అనవసర ఖర్చులు చేయకండి. భక్తి పేరుతో వెకిలి నృత్యాలు, అసభ్య ప్రదర్శనలు, దేవుడినే కించపరిచేలా జోకులు చేయడం కూడా సముచితం కాదు.

సంప్రదాయాలకు పెద్దపీట

తొమ్మిది రోజుల పాటు భక్తిశ్రద్ధలతో సంప్రదాయ పద్ధతిలో పూజలు నిర్వహించండి. భక్తి గీతాలు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ఉత్సవాలను ప్రశాంతంగా జరుపుకోండి. పర్యావరణాన్ని కాపాడుతూ, నీటి వనరులను పరిరక్షిస్తూ నన్ను గౌరవంగా నిమజ్జనం చేయండి. ఆర్భాటం కన్నా భక్తి, భారీ విగ్రహాల కన్నా మట్టి విగ్రహం, హంగామా కన్నా సంప్రదాయమే నాకు ఇష్టం. గణనాథుడి మనసులోని మాటలకు అక్షర రూపం ఇదీ.

వినాయక చవితిని శాస్త్రోక్తంగా ఎలా జరుపుకోవాలి? ఈ నియమాలు పాటిస్తున్నారా? విగ్రహం ఎంపిక నుంచి నైవేద్యం వరకు పూర్తి పూజా విధానం

వినాయకుడికి ఇష్టమైన "మోదకాలు" - ఈ టిప్స్​తో ఎవరైనా ఈజీగా, రుచిగా చేసుకోవచ్చు!

'గణేశ్ పూజా సామగ్రి లిస్ట్' - విగ్రహాన్ని పూజించే ప్రతి ఒక్కరికీ అవసరం!

TAGGED:

గణేశ చతుర్థి 2026
GANESH CHATURTHI 2026
PLASTER OF PARIS
GANESH CHATURTHI 2026 SPECIAL STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.