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ఈ విషయాలు తెలుసుకో - అన్నం వృథా మానుకో

వివాహవేడుకలు, వసతిగృహాలు అనేక చోట్ల అధికంగా వృథా అవుతున్న ఆహారం - ప్రతి ఇంట్లో ఏటా సగటున 55 కేజీల ఆహారం వృథా - ఒక్క మెతుకు వృథాకాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనపైనే

Prevention Of Food Waste In Telugu
Prevention Of Food Waste In Telugu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 10:40 PM IST

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Prevention Of Food Waste In Telugu : ఓ బాలిక రోజూ పాఠశాలకు వెళ్లేది. మధ్యాహ్నం భోజనం చేసే సందర్భంలో పళ్లెంలో ఒక్క మెతుకు కూడా మిగల్చకుండా తినేది. దీంతో స్కూల్​లో ఆమెను చూసి ప్రతి ఒక్కరూ నవ్వేవారు. మొత్తం అలా తినేసేయాలా అని స్నేహితులంతా ఆమెను ఎగతాలి చేసేవారు. మరి కొంతమంది స్నేహితులు ఇలా ఎందుకు తింటావు అని ప్రశ్నించేవారు. దీనికి మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయని ఆమె సమాధానం ఇచ్చింది.

  • నేను తినే భోజనం లోని ప్రతి మెతుకు మా నాన్న కష్టార్జితం. ఆయన మా కుటుంబం కోసం ఎంతో కష్టపడి పనిచేస్తారు. ఆ డబ్బులతోనే ఈ బియ్యం, పప్పులు, కూరగాయలు కొంటారు.
  • కుటుంబ పోషణకు నాన్న ఓ వైపు కష్టపడుతుంటే మరో వైపు మా అమ్మ ఉదయం లేచి మాకోసం వంట చేస్తుంది. ఎంతో ప్రేమ, ఆప్యాయతతో నాకు భోజనం పెట్టి పాఠశాలకు పంపిస్తుంది.
  • మనం భోజనం చేసే ఈ పళ్లెంలోకి అన్నం రావాలంటే దీనిని పండించే రైతు కష్టపడి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది. పస్తులుండి అవస్థలు పడి వాళ్లు పండించే పంటను వృథా చేయడం తనకు ఇష్టం లేదని ఆమె సమాధానం చెప్పింది.

నెనొక్కరిని పారేస్తే ఏమవుతుందిలే : ఆహారం వృథా చేయొద్దన్న సంగతిని చాలామంది తేలికగా తీసుకుంటారు. నెనొక్కరిని కొంత పారేస్తే ఏమవుతుందిలే అని భావిస్తారు. అలా అనుకుంటూనే పళ్లెంలో ఎంతో కొంత ఆహారాన్ని మిగుల్చుతారు. నిత్యం అన్నాన్ని చెత్తలో పారవేస్తారు. పళ్లెంలోకి వచ్చే ప్రతి మెతుకు వెనక రైతు శ్రమ, ఎన్నో వనరుల వినియోగం దాగి ఉంది. ఈ విషయం తెలియక అనేకమంది ఆహారాన్ని వృథా చేస్తున్నారు.

ఆహారం ఎంత విలువైనదంటే :

  • ఒకో కిలో ధాన్యం ఉత్పత్తి కావాలంటే దాదాపు 4 వేల లీటర్ల నీరు అవసరం ఉంటుంది.
  • వరి పంట సాగుకు రైతు విత్తనం వేసినప్పటి నుంచి పంట కోత వరకు సుమారు 4 నెలలు కష్టపడతాడు.
  • ఎండకా వాననకా కష్టపడుతూ. అతివృష్టి, అనావృష్టి వంటి ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ వాటన్నింటినీ తట్టుకుని కర్షకులు శ్రమిస్తేనే మన పళ్లెంలోకి అన్నం వస్తుంది.
  • తినలేనంత ఆహారం వేసుకొని పారేయడం కంటే మన ఆకలికి సరిపడ ఆహారన్ని వడ్డించుకోవడం మంచి అలవాటు.

ఎక్కువగా ఆహారం వృథా అయ్యేది ఇక్కడే : తాము ఓ ఫంక్షన్​హాల్​లో పని చేస్తుంటామని నిర్మల్​కు చెందిన లక్ష్మి తెలిపారు. అనేక వివాహా వేడుకల్లో జరిగే ఆహార వృథాను వివరించారు. అనేక సందర్భాల్లో పెద్ద స్టీల్‌ పాత్రల్లో సగం వరకు అన్నం, ఇతర కూరలు వృథాగా పారేస్తుంటారని ఆమె వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రతి పది మందిలో నలుగురు అన్నం వదిలేయడం కనిపిస్తుందని ఆదిలాబాద్‌కు చెందిన ఓ ఫంక్షన్‌హాల్‌ నిర్వాహకుడు తెలిపారు.

ప్రతి ఇంట్లో సగటున 55 కేజీల ఆహారం వృథా : మరో వైపు పాఠశాలలు, వసతిగృహాల్లోని విద్యార్థులు అన్నం తినగా చివరకు కొంత పారవేస్తున్నారు. దేశీయంగా ప్రతి సంత్సరం, ప్రతి ఇంట్లో సగటున 55 కేజీల ఆహారాన్ని వృథాగా పారేస్తున్నట్లు కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాలు, ఆహార, ప్రజా పంపిణీ మంత్రిత్వ శాఖ వెల్లడించింది.

ఈ విషయాన్ని గుర్తించాలి : మనం తినే ప్రతి మెతుకు వెనుక రైతు చెమట, ప్రకృతి వనరులు, అమూల్యమైన నీటి వినియోగం దాగి ఉందనే విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలి. అన్నం పారేస్తే వీటన్నింటికీ నష్టం కలిగించినట్లే అని భావించాలి. చౌకధరల దుకాణాల ద్వారా జనాలకు ఉచితంగా ఇస్తున్న కేజీ బియ్యానికి ప్రభుత్వానికి రూ.45కు పైనానే ఖర్చవుతోంది. ఈ విషయాలను గుర్తించి ఒక్క మెతుకు వృథాకాకుండా చూడాల్సిన బాధ్యత మనపైనే ఉంది.

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ఆహార వృథాను అరికట్టు
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