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సికింద్రాబాద్​లో బావిలో వెలసిన గణపతి - 200 ఏళ్ల చరిత్ర - భక్తులకు కాణిపాకం అనుభూతి

సికింద్రాబాద్​లోని ప్రసిద్ధి గణపతి ఆలయం అత్యంత పురాతనమైన దేవాలయాల్లో ఒకటి. దీనికి 200 ఏళ్ల సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది. ఈ ఆలయాన్ని పలువురు ప్రముఖులు సందర్శించుకున్నారు. ఇక్కడ గణేేశ్ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు.

Secunderabad Ganesh Temple
సికింద్రాబాద్ గణపతి ఆలయం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 11:54 AM IST

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Secunderabad Ganesh Temple : సికింద్రాబాద్‌లోని ప్రసిద్ధి గణపతి ఆలయం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పురాతన ఆలయాల్లో ఒకటిగా ప్రసిద్ధి పొందింది. ఇక్కడ ప్రతి రోజూ విశేష పూజా కైంకర్యాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రస్తుతం వినాయక నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. కాణిపాకంలోని విఘ్నేశ్వరుని దర్శించేటప్పుడు కలిగే అనుభూతిని భక్తులకు కలిగించే విధంగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. ఏ కొత్త పనిని, శుభకార్యాన్ని ప్రారంభించాలన్నా ఆ కార్యం విజయవంతంగా పూర్తయ్యేందుకు గణేశుడుని పూజించడమనేది మనకు పురాతన కాలం నుంచి వస్తున్న ఆచారం.

ఆలయ చరిత్ర

సికింద్రాబాద్​ గణపతి ఆలయానికిి రెండు శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. 1824 సంవత్సరంలో అప్పటి బ్రిటీశ్​ రెజిమెంట్‌కు చెందిన సైనికులు తమ తాగు నీటి అవసరాల కోసం ఓ బావిని తవ్వుతున్న క్రమంలో అందులో గణపతి విగ్రహం బయటపడింది. దీంతో విగ్రహాన్ని ఓ చోట ప్రతిష్ఠించారు. అనంతరం సికింద్రాబాద్‌ రైలు నిలయం నిర్మాణం జరుగుతున్న దశలో అప్పటి రైల్వే అధికారులు ప్రస్తుతమున్న గర్భాలయాన్ని నిర్మించేందుకు ఏర్పాట్లను చేశారు.

1976 సంవత్సరంలో రాజగోపురం మహాకుంభాభిషేకం, అనంతరం మరికొంత కాలానికి ఉమామహేశ్వర, ఉమామహేశ్వరి ఆలయ ప్రతిష్ఠ, 2014లో జీవ ధ్వజప్రతిష్ఠ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహించారు. గణపతి ఆలయ ప్రాంగణంలో పలు ఉప ఆలయాలు కూడా ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్​ గణపతి ఆలయాన్ని గతంలో పలువురు ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. మాజీ ప్రధాని పి.వి.నరసింహారావు సందర్శించారు. ప్రధానమంత్రి హోదాలో ఆయన ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

Secunderabad Ganesh Temple
గణేశ్ గడ్డ వినాయకుడు (ETV Bharat)

చింతలు తీర్చే గణేశ్​గడ్డ వినాయకుడు

భాగ్య నగరానికి 33 కి.మీ దూరంలోని పటాన్‌చెరు నియోజకవర్గం రుద్రారంలో స్వయంభూ గణేశ్‌ గడ్డ సంకటహర చతుర్థి సిద్ధి విద్యా వినాయక దేవాలయం భక్తుల పాలిట కొంగుబంగారంగా విలసిల్లుతోంది. సంకటహర చతుర్థి నాడు 244 సంవత్సరాల క్రితం స్వయంభూ దక్షిణ ముఖంగా స్వామి ఉద్భవించారని ఆలయ చరిత్ర చెబుతోంది. గణేశ్ ​గడ్డ వినాయకుడుని దర్శించుకుని కోరికలు కోరుకుంటే నెరవేరుతాయని భక్తుల నమ్మకం. వివాహం, సంతానం, ఆస్తి తగాదాలు, కుటుంబ సమస్యలు తీర్చాలని ఇక్కడ స్వామివారిని భక్తులు మొక్కుకుంటారు.

ఆలయంలో వినాయక చుతుర్థి మొదలుకొని అనంత చతుర్దశి వరకు ఉత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఆలయ ఆవరణలో వినాయక చవితికి పర్యావరణహితమైన ఉత్సవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. ఈ విగ్రహం ఏటా పెరుగుతుందని ఆలయ అర్చకులు చెబుతున్నారు.

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SECUNDERABAD GANESH TEMPLE

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