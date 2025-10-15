రీల్స్ చూపించి నమ్మకాలు మార్చేస్తున్న యూట్యూబ్ పండితులు!
భక్తి పేరిట భయాలు డిజిటల్ యుగంలో మాయ నమ్మకాలు! - నమ్మకమా? మూఢనమ్మకమా? సోషల్ మీడియా మూలంగా కుటుంబాల్లో పెరుగుతున్న కలహాలు!
Published : October 15, 2025 at 4:23 PM IST
Special Story on Faith and Superstition in the Social Media : నమ్మకాలు బలాన్ని పెంచాలి. ప్రార్థనలు, పూజలు నూతన శక్తిని ఇవ్వాలి. కానీ కొన్ని సోషల్ మీడియా వంచనకు, వాస్తవానికి మధ్య అడ్డుగోడలను చెరిపేస్తున్నాయి. చూసేవారిని గందరగోళానికి గురి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి మాధ్యమాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
- రంజిత్ అనే వ్యక్తి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్. ఆఫీస్కు వెళ్లడానికి హడావుడిగా రెడీ అవుతున్నారు. అంతలో ఆయన భార్య 'ఈ రోజు ఎర్ర చొక్కా వేసుకున్నారేంటి, మీరీ రోజు ఈ రంగువి వేసుకోకూడదు. అర్జంట్గా విప్పేసి తెల్లచొక్కా వేసుకోండి' అని అనగానే రంజిత్కి కళ్లు తిరిగినంత పని అయింది. ఈ విషయం నీకెవరు చెప్పారంటే 'పలానా యూట్యూబ్ ఛానల్లో చెప్పారు. అందులో ఏది చెప్పినా అక్షరాలా నిజం జరుగుతుందంటే నమ్మండి' అనగానే విషయం అర్థమైంది రంజిత్కి. ఆమె చెప్పినట్లే చొక్కా మార్చుకొని బయటకు వెళ్లారు.
- కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలో పని చేసే రాకేశ్కు పెరుగు లేనిదే ముద్ద దిగదు. కానీ శుక్రవారం మాత్రం ఆయన భార్య పెరుగు వడ్డించదు. అదేమిటి అంటే 'మీ జాతకం ప్రకారం శుక్రవారం పెరుగు తినడం అరిష్టం' అని అంటుంది. నీకు ఎలా తెలుసంటే 'ఫలానా వ్యక్తి చేసే రీల్స్ చూశానని, ఏ జాతకం ప్రకారం ఎవరెవరు, ఏరోజు ఏది తినకూడదో చెబుతారని, ఆయన చెప్పినట్లు వినకపోతే కీడు జరుగుతుంది' అని అనడంతో కిమ్మనకుండా పెరుగు లేకుండానే భోజనం చేశాడు.
- ఈ మధ్య గోళ్లు కత్తిరించుకునే విషయంలో భార్యాభర్తల మధ్య పెద్ద గొడవ జరిగింది. ఏవో లెక్కలు చెప్పి ఫలానా రోజు గోళ్లు తీసుకుంటే ఇంటికి అరిష్టమని భార్య చెప్పినా భర్త వినలేదు. ఇది ఇద్దరి మధ్యా గొడవకు దారితీసి చివరకు పెద్ద వాళ్లు జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆరా తీస్తే ఏదో ఛానల్లో కార్యక్రమ ప్రభావం అని తేలింది. ఇవన్నీ వినడానికి చాలా విడ్డూరంగా అనిపించవచ్చు. కానీ నిజంలో ఇంతకంటే విచిత్రాలు చాలానే జరుగుతున్నాయి.
- ఇలాంటి కొన్ని నమ్మకాలు గతంలోనూ ఉండేవి. కానీ డిజిటల్ మీడియా ప్రభావం వల్ల ప్రస్తుతం అందరికీ ప్రభావవంతంగా, సులభంగా చేరుతున్నాయి.
- కేవలం ఇలాంటి వాటిపై ఆధారపడే యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కుప్పలుతెప్పలుగా వస్తున్నాయి.
- కాలు బయటపెట్టాలన్న ముహూర్తం. నచ్చింది తినాలంటే నమ్మకం. చివరకు వారాల వారీగా ఏ రోజు ఏ రంగు దుస్తులు వేసుకోవాలో కూడా ముందే నిర్ణయానికి వస్తున్నారు.
- మనుషుల నమ్మకాలను ఆసరాగా చేసుకొని డిజిటల్ మీడియా వేదికగా రూ.వందల కోట్ల బిజినెస్ జరుగుతోంది. తాయెత్తులు, రంగు రాళ్లు, కొబ్బరి నూనె వంటివి సులువుగా విక్రయిస్తున్నారు.
- దీన్ని ఇంట్లో ఉంచుకుంటే కనకవర్షం కురుస్తుందని, ఈ వస్తువు ఫలానా ప్రార్థనా మందిరం నుంచి తెచ్చిందని, రోగాలు రావని ప్రకటనలు వస్తున్నాయి.
- ఒకటి రెండు సార్లు వీటిని చూస్తే చాలు, ఆ తర్వాత తెలీకుండానే వాటిలో లీనమైపోయి చివరకు దాన్ని నిజమని నమ్మే స్థితికి ప్రజలు వస్తున్నారు. చివరకు వేలకు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నారు.
- కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ప్రముఖులతో పూజలు చేయిస్తున్న వీడియోలు సైతం పోస్టు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి వారి వద్దకు ఎంతోమంది క్యూ కడుతున్నారు.
- డిజిటల్ మీడియా పుణ్యమా అని గతంలో ఎవరికీ తెలియని గుళ్లు, గోపురాలకు ఎనలేని ప్రాచుర్యం వచ్చింది. ఫలానా రోజు ఫలానా పూజ చేస్తే విచ్చలవిడిగా డబ్బు సమకూరుతుందని, జాబ్ వస్తుందని, ప్రమోషన్ వస్తుందని, ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుందని వస్తున్న ప్రకటనలకు లెక్కేలేదు.
"మూఢ నమ్మకానికీ, నమ్మకానికీ మధ్య తేడాను విచక్షణతో అర్థం చేసుకోవాలి. చిన్నచిన్న నమ్మకాలే కొంపలు ముంచుతున్నాయి. కుటుంబసభ్యుల మధ్య అపార్థాలకు దారి తీస్తుంటాయి. ఇటువంటి వాటిని ఆదిలోనే ఆపేయాలి. ఒక విషయాన్ని పదే పదే చూడటం వల్ల దానిపై తెలియకుండానే ఆసక్తి పెరుగుతుందని, అది గుడ్డి నమ్మకంగా మారుతుందని మానసిక శాస్త్రవేత్తలు అంటుంటారు. ఏ మాత్రం శాస్త్రీయత లేని కార్యక్రమాలను చూడకపోవడం అందరికి మంచిది"- డాక్టర్ విశాల్ ఆకుల, ఇండియన్ సైకియాట్రిక్ సొసైటీ సభ్యులు
