పాత ఫోన్లు కొంటామంటే తొందరపడొద్దు - సైబర్ నేరాల వలలో చిక్కుకుపోతారు జాగ్రత్త!
వేలాది ఇళ్లలో పనికిరాని ఫోన్లు, చార్జర్లు - "పాత ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తాం" అంటూ ఆకర్షిస్తున్న కొందరు - ఈ-వ్యర్థాల పేరిట సైబర్ ముఠాల వేట - తొందరపడి అమ్మొద్దని పోలీసుల సూచన
Published : January 13, 2026 at 8:19 PM IST
Special Story on Cyber Crime With Old Mobiles Phones : నేటి సాంకేతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ ఉంది. కొత్త మోడల్ వస్తే పాతది అల్మారాలోకి వెళ్లిపోతుంది. నగరాల్లో వేలాది ఇళ్లలో పనికిరాని ఫోన్లు, చార్జర్లు, బ్యాటరీలు వంటి 'ఈ-వ్యర్థాలు' పేరుకుపోతున్నాయి. ఇదే సమయంలో వీధుల్లోకి ఆటోలపై తిరుగుతూ "పాత ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తాం" అంటూ కొందరు ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. ప్లాస్టిక్ సామాన్లు, స్టీల్ గిన్నెలు ఇస్తామని, అవి వద్దంటే నగదు ఇస్తామని ఆశ చూపుతూ ఫోన్లను సేకరిస్తున్నారు. కానీ ఇందులో పెద్ద ప్రమాదం దాగి ఉంది.
పాత ఫోన్ అంటే డేటా ఖజానా : మన ఫోన్లో ఉన్నది కేవలం కాల్స్ లేదా మెసేజ్లు మాత్రమే కాదు. యూపీఐ యాప్స్, బ్యాంక్ వివరాలు, వ్యక్తిగత ఫొటోలు, వీడియోలు, కాంటాక్ట్స్, సోషల్ మీడియా అకౌంట్లు అన్నీ అందులోనే ఉంటాయని గుర్తించుకోవాలి. ఫోన్ను ఫ్యాక్టరీ రీసెట్ చేయకుండానే అమ్మితే, వాటిని సులభంగా తిరిగి పొందొచ్చు. సైబర్ నేరగాళ్లు ఈ డేటాను దుర్వినియోగం చేసి బ్లాక్మెయిల్, మోసాలు, ఆన్లైన్ మోసాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉంది.
ఈ-వ్యర్థాల పేరిట సైబర్ ముఠాల వేట : పోలీసుల వద్ద ఉన్న విశ్వసనీయ సమాచారం ప్రకారం, వీధుల్లో సేకరించిన పాత ఫోన్లను మరమ్మత్తు కేంద్రాలకు అమ్ముతున్నారు. అక్కడ వాటిని బాగుచేసి సైబర్ నేర ముఠాలకు ఎక్కువ ధరలకు అమ్మేస్తున్నారని సమాచారం. ఆ ఫోన్లలోని డేటా, లేదా కొత్త సిమ్ వేసి చేసే మోసాల వల్ల అనేక మంది బాధితులు అవుతున్నారు. నేరం చేసినవాడు ఎవరో తెలియకపోతే, ఫోన్ అసలు యజమానిపైనే కేసులు పడతాయి.
ఏదీ అంత చౌకగా రాదు! : చాలా తక్కువ ధరకు ఖరీదైన ఫోన్లు అమ్ముతున్నామంటూ కొందరు తమను తాము అమాయకులుగా చూపించుకుంటారు. అత్యవసర పరిస్థితి ఉందని, డబ్బు కావాలని చెబుతారు. కానీ పోలీసుల హెచ్చరిక ప్రకారం ఇలాంటి లావాదేవీలు చాలా ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే ఆ ఫోన్ చోరీ చేసి ఉండవచ్చు, లేదా గతంలో నేరాలకు వాడి ఉండొచ్చు. అలాంటి ఫోన్ మీ చేతుల్లోకి వస్తే, దానిలోని ఐఎంఈఐ నంబర్ ద్వారా పోలీసులు మీ వరకు చేరుతారు. అసలు నేరం మీది కాకపోయినా, కేసులు, విచారణలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని పోలీసులు అంటున్నారు.
సురక్షితంగా పాత ఫోన్లను ఎలా వదిలించుకోవాలంటే? : పని చేసే ఫోన్లైతే అధికారిక ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫర్లలో ఇవ్వడం చాలా మంచిది. కంపెనీలు డేటా భద్రతకు హామీ ఇస్తాయి. పని చేయని ఫోన్లను నగరపాలక సంస్థలు లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏర్పాటు చేసే 'ఈ-వ్యర్థాల' సేకరణ కేంద్రాల్లో ఇవ్వాలి. అలా చేయడం వల్ల పర్యావరణానికి మేలు, మన భద్రతకు కూడా రక్షణ.
అనుమానం వస్తే వెంటనే సమాచారం ఇవ్వండి : ఎవరైనా అనుమానాస్పద వ్యక్తులు, ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందినవారు కాలనీల్లోకి వచ్చి పాత ఫోన్లు కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తే వెంటనే డయల్-100కు సమాచారం ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు, వృద్ధులు ప్రలోభాలకు గురికాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అంటున్నారు.
నేరం ఎవరిదైనా సమస్య మీకే : సైబర్ నేరాల్లో వినియోగించిన ఫోన్ ఐఎంఈఐ నంబర్ ఆధారంగానే విచారణ మొదలుపెడతారు. అది మీ పేరుతో నమోదై ఉంటే, నేరం చేయకపోయినా మీరు చట్టపరమైన చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే పాత ఫోన్ను నిర్లక్ష్యంగా ఎవరికైనా ఇవ్వడం అనేది మీ భవిష్యత్తును ప్రమాదంలో పెట్టడమే.
"పాత ఫోన్లు చేతికి చిక్కితే డేటా చోరీ చేస్తారు. యూపీఐ ఐడీలు, నంబర్లు, కాంటాక్ట్ నంబర్లు, ఫొటోలు డౌన్లోడ్ చేస్తారు. సోషల్ మీడియా, ఇతర ఖాతాల్లోకి చొరబడతారు. హ్యాక్ చేసి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందేందుకు బ్లాక్ మెయిల్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇదేదీ సాధ్యం కాకపోతే మరో సిమ్ వేసి మోసాలకు వాడుకుంటారు. పోలీసులు ఐఎంఈఐ నంబర్ ద్వారా కేసుల విచారణ చేస్తారు. అసలు నేరస్థుడు ఎవరో తేలని సందర్భాల్లో పాత ఫోన్ అమ్మిన అసలు యజమాని వివరాలే బయటకు తెలుస్తాయి. నేరంతో సంబంధం లేకున్నా కేసులు నమోదవుతాయి." - వెంకటేశ్వర్రావు, ఏసీబీ, సైబర్ క్రైం, నిజామాబాద్
