పెద్దవాళ్లపై కోపం పిల్లలకు శిక్ష - కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కన్నవారే, అయినవారే విలన్స్
భార్యభర్తల గొడవలు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఆస్తి తగాదాలు - అభంశుభం ఎరగని చిన్నారుల ప్రాణాలు బలి - ఆందోళన కలిగిస్తున్న చిన్నారులపై జరుగుతున్న ఘోరాలు
Published : October 26, 2025 at 4:29 PM IST
Crimes on Children : భార్యభర్తల గొడవలు, అన్నదమ్ముల తగువులు, అనైతిక బంధాలు, ఆస్తితగాదాలు నేరం ఏదైనా కానీ ఇటీవల కాలంలో పిల్లలే సమిధలవుతున్నారు. పెద్దవాళ్లపై కోపాన్ని పిల్లలపై చూపి రాక్షసత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు. అభంశుభం ఎరగని చిన్నారుల ప్రాణాలు బలితీసుకుంటున్నారు. నమ్మకంగా ఉంటూనే నిండు ప్రాణాలు తీస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ నగరంలో జరిగిన కొన్ని ఉదంతాలే ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి. కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన కన్నవారు, అయినవారే పిల్లలను కడతేర్చుతున్నారు. ఈ మధ్య కాలంలో ఏపాపం తెలియని చిన్నారులపై జరుగుతున్న ఘోరాలు ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి.
అభం శుభం తెలియని వయసు వారిది. ఎవరు ప్రేమగా పిలిచినా అంతకు రెట్టింపు ప్రేమను కురిపించే పసి హృదయాలు వారివి. ఆప్యాయంగా దగ్గరకు తీసుకుంటే గుండెలకు హత్తుకుపోయే మనస్తత్వం వారిది. అలాంటి వారిపైనా కర్కశత్వం ప్రదర్శిస్తున్నారు. పెద్దలపై ఉండే కక్షలను పసిబిడ్డలపై చూపి నరకయాతనకు గురిచేసి చంపేస్తున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో చోటుచేసుకుంటున్న వరుస ఘటనలు భయాందోళనలు కలిగిస్తున్నాయి.
వైద్యం చేయించడం ఇష్టం లేక : హైదరాబాద్ బండ్లగూడలో అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న కుమారుడిపై కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన తండ్రే కర్కశంగా ప్రవర్తించాడు. బిడ్డ గొంతునొక్కి చంపేసి మృతదేహాన్ని మూసీలో పడేశాడు. పైగా కుమారుడు కనిపించడం లేదంటూ నానా హంగామా చేశాడు. పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి విచారించగా చివరికి తానే హత్య చేశానని అంగీకరించాడు. పిల్లాడికి వైద్యం చేయించడం ఇష్టం లేకే చంపేసినట్లు తెలిపాడు.
చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి : యాకత్పురలో సొంత మేనకోడలినే భార్యతో కలిసి ఓ దుర్మార్గుడు హత్య చేశాడు. కొద్దిరోజుల క్రితం చనిపోయిన తన కుమార్తె మరణానికి అక్క కారణమని భావించిన తమ్ముడు ఆమెపై పగబట్టాడు. అక్కపై ఉన్న కోపంతో ఆమె ఏడేళ్ల కుమార్తెను ఆడుకుందామంటూ చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి బతికి ఉండగానే భార్యాభర్తలిద్దరూ నీళ్ల ట్యాంకులో పడేశారు. ఆ చిట్టితల్లి కాపాడాలంటూ ప్రాధేయపడినా కనికరించకుండా చంపేశారు. తర్వాత తమకేమీ తెలియనట్లు భార్యాభర్తలిద్దరూ అమాయకత్వం ప్రదర్శించినా పోలీసుల దర్యాప్తులో వారే హత్య చేసినట్లు నిర్ధారణ అయింది.
స్నానం చేస్తుండగా వీడియోలు తీసి బెదిరింపులు : పేట్ బషీరాబాద్లో సొంత బాబాయి నీచంగా వ్యవహరించి కుమార్తె చావుకు కారణమయ్యాడు. బిజినెస్ చేసేందుకు అన్నదమ్ములిద్దరూ ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలో అప్పు తీసుకోగా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తమ్ముడు మరణించాడు. ఆర్థిక కష్టాల్లో కూరుకుపోయిన తమ్ముడి కుటుంబానికి అండగా ఉండాల్సిన అన్న అప్పు తీర్చలేదన్న అక్కసుతో విచక్షణ మరిచి మృగంలా ప్రవర్తించాడు. తమ్ముడు కుమార్తె స్నానం చేస్తుండగా వీడియోలు తీసి బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుంటే ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో పెడతానని బెదిరింపులకు పాల్పడటంతో పాపం ఆ బాలిక బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
చిన్నారులపై దాడులు, హత్యలు : పిల్లల్లోనూ నేరప్రవృత్తి రోజురోజుకూ పెరిగిపోతోంది. సోషల్ మీడియాలో చూసి దొంగతనం ఎలా చేయాలో పథకం వేసుకుని మరీ కూకట్పల్లిలో ఓ బాలుడు చోరీ చేశాడు. అడ్డొచ్చిన ఆ ఇంట్లో బాలికను నిర్ధాక్షిణ్యంగా కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే హైదరాబాద్లో నిత్యం ఏదో ఒక రూపంలో చిన్నారులపై దాడులు, హత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.
ఏడేళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడి : మరికొందరు వావివరసలు మరిచిపోయి విచక్షణ కోల్పోతున్నారు. బిడ్డల వయసున్న చిన్నారులపై లైంగిక దాడులకు పాల్పడుతున్నారు. పాతబస్తీలో ఓ వ్యాపారి ఏడేళ్ల బాలుడిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడు. ఈ విషయం బయటకు చెబితే కుటుంబ సభ్యులను చంపేస్తానంటూ బెదిరించాడు. అలాగే మరో ఘటనలో తనకు లేని పిల్లలు మరిదికి ఎందుకంటూ అక్కసుతో ఓ గృహిణి చిన్నపిల్లాడిని నీటి సంపులో పడేసింది. అందరూ ప్రమాదవశాత్తు పడిపోయాడని భావించినా సీసీ కెమెరా దృశ్యాల్లో పెద్దమ్మే నిందితురాలని తేలింది.
భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలతో : ఇటీవల భార్యపై కోపంతో ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన ఓ వ్యక్తి నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ముగ్గురు బిడ్డలను పెట్రోలు పోసి హత్య చేసి చివరకు తానూ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. కన్నతండ్రే కదా అని పాపం ఆ ముగ్గురు చిన్నారులు బైక్ ఎక్కి రాగా ముందుగా పెద్ద కుమార్తెను తీసుకెళ్లి చంపి పెట్రోలు పోసి తగులబెట్టాడు. ఆ తర్వాత మరో బాలుడు, బాలికను సైతం ఇదే విధంగా చంపేశాడు. భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలతో చిన్నారుల ప్రాణాలు బలైపోయాయి.
మహబూబాబాద్ జిల్లాలోనూ ఓ తల్లి ఇంతే కర్కశంగా వ్యవహరించింది. ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న భర్త తనను కాదని మరో మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడని భావించిన భార్య ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని భావించింది. తాను చనిపోతే బిడ్డల భవిష్యత్ ఏమైపోతుందోనన్న పిచ్చి ఆలోచనతో ఇద్దరు బిడ్డలను చంపేసింది. మొదట ఓ బిడ్డను నీటి సంపులో పడేయగా అత్త చూసి కాపాడింది. మరో వారం రోజుల తర్వాత అదే పనిచేసి చిన్నారిని చంపేసింది. అందరూ ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిందనుకున్నారు. సరిగ్గా 9 నెలల తర్వాత పెద్ద కుమారుడి మెడపై కత్తితో దాడి చేయగా తీవ్రంగా గాయపడి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. అప్పుడూ ఆమె తప్పించుకుంది. ఈసారి ఏకంగా నైలాన్ తాడు మెడకు బిగించి చంపేసి మంచంపై పడుకోబెట్టి నిద్రపోతున్నాడని అందరినీ నమ్మించింది.
"చిన్న పిల్లలపై నేరాలు, అఘాయిత్యాలు చాలా పెరిగిపోతున్నాయి. పెద్దవారు వారి కోపాన్ని చిన్న పిల్లలపై చూపిస్తున్నారు. పిల్లలను ఏమి చేయలేని వారిగా చూస్తున్నారు. కుటుంబం, పాఠశాలలోనైనా సరే చిన్న పిల్లల చుట్టూ మంచి వాతావరణం ఏర్పాటు చేయాలి." - మంజుల, మానసిక నిపుణురాలు
2023లో 1257 మంది చిన్నారులపై దాడులు : చిన్నారులపై లైంగిక దాడులు ఏటా 70 నుంచి 80 శాతం పెరుగుతున్నాయని గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపాన్ని ఆసరా చేసుకొని ప్రబుద్ధులు మాయమాటలతో బాలికలను లోబరచుకుంటున్నారు. కొందరు దూర ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లి లైంగికదాడులకు పాల్పడుతున్నట్లు కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఎన్సీఆర్బీ నివేదిక ప్రకారం 2023లో 1,257 మంది చిన్నారులపై దాడులు జరిగాయి. అలాగే బాలికల అశ్లీల వీడియోలు చిత్రీకరించిన వారిపై 18 కేసులు నమోదయ్యాయి. 338 మంది నిందితులు అరెస్టయ్యారు.
ఏ పాపం తెలియని పిల్లలు బలి : కుటుంబసభ్యులు, మిత్రులు, చుట్టుపక్కల వారితో మనస్పర్ధలు, గొడవలు తలెత్తినప్పుడు కొందరు ప్రత్యర్థిని మానసికంగా దెబ్బతీసేందుకు పిల్లలపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటున్నారు. ఆర్థిక వివాదాలు, కుటుంబ తగాదాలు, వివాహేతర సంబంధాలు, ఆస్తి పంపకాలు, అప్పులు వంటి అంశాల్లోనే ఏ పాపం తెలియని పిల్లలు బలవుతున్నారు.
