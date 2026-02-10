ETV Bharat / state

ముగ్గురితో ప్రారంభమై 35 మందికి ఉపాధి - వస్త్రరంగంలో రాణిస్తున్న చంద్రకళ

గృహిణిగా రాణిస్తూనే పరిశ్రమను నిర్వహిస్తున్న విజయవాడ మహిళ - తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు విదేశాలకు టీషర్టుల ఎగుమతి

Chandrakala Excelling in Textile Industry
Chandrakala Excelling in Textile Industry (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story on CK Groups T-Shirts organizer Chandrakala from Vijayawada: నమ్ముకున్న మనుషులు ఒకవైపు, తండ్రి ఆశయం మరోవైపు ఆమెను పారిశ్రామికవేత్తగా రూపాంతరం చెందేలా చేశాయి. కేవలం ముగ్గురితో ప్రారంభమైన పరిశ్రమ నేడు 35 మంది మహిళలకు ప్రత్యక్షంగా, పదుల సంఖ్యలో పరోక్షంగా ఉపాధి కల్పిస్తోంది. తల్లిగా, గృహిణిగా రాణిస్తూనే పరిశ్రమను సమర్థవంతంగా నడిపిస్తోంది

వస్త్రపరిశ్రమ రంగంలో విజయవాడ మహిళ రాణిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా తాను అభివృద్ది చెందడంతో పాటూనే సాటి మహిళలకు సైతం బాసటగా నిలుస్తూ అనేక మందికి ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు విదేశాలకు వస్త్రాలను ఎగుమతి చేస్తున్న ఆమె గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

వస్త్ర రంగంలో రాణిస్తోన్న చంద్రకళ: విజయవాడకు చంద్రకళ ఆటోనగర్‌లో సీకే గ్రూప్స్ టీ షర్ట్స్ పరిశ్రమను నడుపుతున్నారు. 2012లో 15 లక్షల రూపాయలు, ముగ్గురు పనివాళ్లతో తన తండ్రి స్థాపించిన ఈ పరిశ్రమను ఆయన కాలం చేసిన తర్వాత పూర్తి స్థాయిలో చేపట్టారు. సొంతంగా మార్కెటింగ్ చేసుకోవటంతోపాటు కొత్త మిషనరీ కొనుగోలు చేశారు. ఎక్కువ మంది మహిళలకు ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతో అధునాతన యంత్రాలతో ఈ టీషర్ట్స్ తయారు చేస్తున్నారు. ఈ పరిశ్రమలో మెుత్తం 35 మంది మహిళలు ఉపాధి పొందుతున్నారు. టీషర్ట్స్, ట్రాక్ ప్యాంట్లు, షాట్స్ కుట్టడం, కటింగ్ చేయటం, యంత్రాల్లో అచ్చు వేస్తుంటారు.

విదేశాలకు సైతం ఎగుమతులు: పాఠశాలలు, కళాశాలలు, స్పోర్స్ యూనిట్ల నుంచి అధికంగా ఆర్డర్లు వస్తుంటాయని చంద్రకళ వెల్లడించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా ప్రాంతాలకు క్రీడా దుస్తులు వెళ్తున్నాయని చెప్పారు. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విభాగాలు, సర్వశిక్షా అభియాన్ కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లా శాఖల నుంచి ఆర్డర్లు వస్తున్నట్లు చంద్రకళ పేర్కొన్నారు. విదేశాలకు సైతం ఎగుమతులు చేస్తున్నామన్నట్లు వివరించారు.

విజయవాడ నగరంలోని ఆటోనగర్ 100 అడుగుల రహదారిలో సీకే గ్రూప్స్ టీ షర్ట్స్ పరిశ్రమను చంద్రకళ నడుపుతున్నారు. 2012లో తన తండ్రి నాంచారు బాబు స్థాపించిన ఈ పరిశ్రమను ఆయన మరణానంతరం పూర్తి బాధ్యతలను చంద్రకళ తీసుకున్నారు. ఈ పరిశ్రమను మొదట్లో తన తండ్రి నాంచారు బాబు కేవలం ముగ్గురు వర్కర్లతో ప్రారంభించారని చంద్రకళ వెల్లడించారు.

వస్త్రపరిశ్రమను మరింత విస్తరించేెందుకు ప్రభుత్వం రుణాలు మంజూరు చేసి, ఆర్డర్లు ఇవ్వగలిగితే మరింత మందికి ఉపాధి కల్పిస్తానని చంద్రకళ ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తండ్రి మరణించిన తర్వాత కూడా తమని నమ్ముకున్న వారి కోసం పరిశ్రమను నడపాలని భావించిన చంద్రకళ పూర్తి బాధ్యతలు తీసుకోవడం అభినందనీయం.

"ఈ పరిశ్రమ ద్వారా మొత్తం 35 మంది ఉపాధి పొందుతున్నాం. అంతేకాకుండా పరోక్షంగా పదుల సంఖ్యలో ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. ఇక్కడ పని చేస్తున్న మాకు స్థానికంగానే ఉపాధి లభిస్తుండటంతో ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. టీషర్ట్స్, ట్రాక్ ప్యాంట్లు, షాట్స్ కుట్టడం, కటింగ్ చేయటం, యంత్రాల్లో అచ్చు తీయటంపై ఏ మాత్రం అవగాహన లేకపోయినా సరే, పనిని పూర్తిగా నేర్పించి మరీ ఉపాధిని కల్పిస్తున్నారు. ఒకే కుటుంబ సభ్యులుగా ఇక్కడ మేమంతా కలిసిమెలిసి పని చేసుకుంటున్నాం"-ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు

"ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని చాలా ప్రాంతాలకు మా సీకే గ్రూప్స్ టీ షర్ట్స్​కు సంబంధించిన క్రీడా దుస్తుల ఆర్డర్లు వెళ్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన విభాగాలు సైతం ఆర్డర్లు ఇస్తున్నారు. సర్వశిక్షా అభియాన్​కు సంబంధించి కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లా ఆర్డర్లు కూడా మాకే వస్తున్నాయి. ఒకరి ద్వారా మరొకరికి తెలిసి విదేశాలకు సైతం ఎగుమతి చేస్తున్నాం. ఇప్పటి వరకు వస్త్రాలను అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా దేశాలకు ఎగుమతులు చేశాం. ప్రభుత్వం మా పరిశ్రమకు సహకారాన్ని అందిస్తే భవిష్యత్తులో మరింత మంది మహిళలకు ఉపాధిని కల్పిస్తాను"-చంద్రకళ,సీకే గ్రూప్స్ టీ షర్ట్స్ నిర్వాహకురాలు

ఇంటి పట్టునే ఉంటూ ఉపాధి పొందేలా - మహిళలకు ఫ్రీగా టైలరింగ్ శిక్షణ

స్వయం ఉపాధి వైపు యువత అడుగులు - జీవితంలో స్థిరపడతామని ధీమా

TAGGED:

వస్త్ర రంగంలో రాణిస్తోన్న చంద్రకళ
CHANDRAKALA EXCELLING IN TAILORING
WOMEN EMPOWER WITH TAILORING
CK GROUPS T SHIRTS IN VIJAYAWADA
CHANDRAKALA FROM VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.