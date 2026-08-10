ETV Bharat / state

పగలైనా రాత్రైనా పనులు రయ్‌ రయ్‌ - అమరావతి 'నైట్‌ వ్యూ' పోలా అదిరిపోలా?

అదిరిపోయేలా అమరావతి నిర్మాణం - రేయింబవళ్లూ శరవేగంగా సాగుతున్న పనులు - రాత్రి వేళల్లో మరింత ఉత్సాహంగా పనులు - ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుగుల్లో ధగదగ మెరుస్తున్న అమరావతి

Special Story On Capital Amaravati Works and Night View
Special Story On Capital Amaravati Works and Night View (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 1:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story On Capital Amaravati Works and Night View : నాడు అమరావతి నిర్మాణం ఇలా ఉంటుందని డిజైన్లు చూపిస్తే ‘గ్రాఫిక్స్‌’ అన్నారు. నిర్మాణాలు ప్రారంభిస్తే ‘అడవి తప్ప ఏముంది?’ అని ప్రశ్నించినవారూ లేకపోలేదు. ఏ కట్టడమైనా రాత్రికి రాత్రే రూపుదిద్దుకోదనే వాస్తవాన్ని మరిచి సూటిపోటి మాటలతో విమర్శలు ఎక్కుపెడుతూనే ఉన్నారు. మరి గ్రాఫిక్స్‌ లేని వాస్తవంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న అమరావతి నిర్మాణాలు ఇప్పుడు కూడా అడవినే తలపిస్తున్నాయా? గత పాలకులు ‘శ్మశానం’ అంటూ నిర్జీవంగా మార్చిన ఆ ప్రాంతం ఇప్పటికీ జీవం లేకుండానే ఉందా? ఓసారి వాస్తవ దృశ్యాలు చూస్తే కానీ అసలు నిజం ఏమిటో తెలియదు.

పగలైనా రాత్రి అయినా పనులు రయ్‌ రయ్‌ - అమరావతి 'నైట్‌ వ్యూ' పోలా అదిరిపోలా (ETV)

నైట్‌ వ్యూ ఒక చిన్న ట్రైలర్‌ మాత్రమే : చీకటిని చీల్చుకుంటూ ధగధగలాడుతున్న ఈ వాస్తవ దృశ్యాలు ఏ విదేశాలవో కాదు. భవిష్యత్తు నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న నవ్యాంధ్ర కలల రాజధాని అమరావతి పునర్నిర్మాణ వాస్తవ పరిస్థితులు. ‘అమరావతి నైట్‌ వ్యూ.. పోలా.. అదిరిపోలా’ అనడానికి ఇంతకంటే వాస్తవ దృశ్యం ఇంకేం కావాలి? నిన్నటి వరకు నిర్మాణ ప్రాంతంగా కనిపించిన నేల, నేడు వెలుగుల నగరంగా మారుతున్న దృశ్యం కళ్లముందు కనిపిస్తోంది.

ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుగుల్లో రేయింబవళ్లూ సాగుతున్న నిర్మాణ పనులు అమరావతి నిర్మాణ వేగానికి అద్దం పడుతున్నాయి. ఆకాశాన్ని తాకే క్రేన్ల కాంతులు శరవేగంగా పైకి ఎదుగుతున్న ఐకానిక్‌ భవనాలు రాబోయే మహానగరానికి ముందస్తు చిత్రాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నాయి. ఇది గ్రాఫిక్స్‌లో చూపించిన కల్పిత దృశ్యం కాదు, కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తున్న నిర్మాణ వాస్తవం. అమరావతి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పడానికి ఈ రాత్రి దృశ్యాలే ఒక చిన్న ట్రైలర్‌.

నాడు ‘గ్రాఫిక్స్‌’ అంటూ ఎగతాళి చేసిన అమరావతి, నేడు రియల్‌ టైమ్‌లో వెలుగులు విరజిమ్ముతూ నిర్మాణ ప్రగతికి సాక్ష్యంగా నిలుస్తోంది. ఒకప్పుడు ‘అడవి’ ‘శ్మశానం’ అంటూ విమర్శలు ఎదుర్కొన్న నేలే, ఇప్పుడు రేయింబవళ్లూ సాగుతున్న నిర్మాణాలతో భవిష్యత్‌ రాజధాని రూపాన్ని సంతరించుకుంటోంది. నాటి గ్రాఫిక్స్‌ మాటలకు చెక్‌ పెడుతూ నేటి వాస్తవ దృశ్యాలు ‘ఇదే అమరావతి రైజింగ్‌’ అంటూ ప్రపంచానికి చాటుతున్నాయి.

పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా పనులు : అమరావతి నిర్మాణ ప్రాంగణాల్లో ఇప్పుడు పగలు, రాత్రి అనే తేడా లేకుండా పనులు పరుగులు పెడుతున్నాయి. ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుగుల్లో వంద మీటర్ల ఎత్తైన భారీ క్రేన్లు, ఆకాశానికే కాంతి తోరణాలు కడుతున్నట్లుగా కనిపిస్తున్నాయి. జాతరలోని ప్రభలను తలపించే ఈ వెలుగులు రాజధాని పరిధిలోని గ్రామాలకూ స్పష్టంగా కనిపిస్తూ నిర్మాణ జోరును చాటుతున్నాయి. వాతావరణం అనుకూలించడంతో నిర్మాణ సంస్థలు పనుల వేగాన్ని మరింత పెంచాయి. ప్రభుత్వం, సీఆర్‌డీఏ నిర్దేశించిన గడువుల్లో ఐకానిక్‌ భవనాలను పూర్తి చేయడమే లక్ష్యంగా కాంట్రాక్ట్‌ సంస్థలు షిఫ్టుల వారీగా పనులు కొనసాగిస్తున్నాయి. జీఏడీ టవర్‌, నాలుగు హెచ్‌ఓడీ టవర్ల వద్ద రాత్రివేళల్లోనూ భారీ స్థాయిలో పనులు సాగుతుండటంతో అమరావతి ఇప్పుడు ‘నిర్మాణ నగరం’గా కళ్లముందు సాక్షాత్కరిస్తోంది.

అమరావతి ఐకానిక్‌ సెక్రటేరియట్‌ టవర్ల నిర్మాణంలో అత్యాధునిక డయాగ్రిడ్‌ టెక్నాలజీ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కింద నుంచి పైవరకు ఏడు నుంచి తొమ్మిది డైమండ్‌ ఆకృతులు వచ్చేలా ప్రత్యేక ఇంజినీరింగ్‌ డిజైన్‌తో ఈ టవర్లను నిర్మిస్తున్నారు. ఏటవాలుగా ఏర్పాటు చేసే డయాగ్రిడ్‌ పిల్లర్లు ఒకచోట కలసి, మళ్లీ విడిపోయి పక్కనున్న పిల్లర్లతో అనుసంధానమవుతూ భవనానికి అపూర్వమైన బలం, రూపాన్ని అందిస్తాయి. ఒక్కో డైమండ్‌ నిర్మాణాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆరు అంతస్తుల చొప్పున నిర్మాణాన్ని పైకి తీసుకెళ్తున్నారు.

అమరావతి స్కైలైన్‌ దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు : ఈ నెలలోనే తొలి ఆరు అంతస్తులు పూర్తి చేయాలన్న లక్ష్యంతో పనులు శరవేగంగా సాగుతుండగా ఇప్పటికే నాలుగు అంతస్తులు పూర్తై ఐదో అంతస్తు పనులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక 49 అంతస్తుల సెక్రటేరియట్‌ టవర్‌, 43 అంతస్తుల క్వాంటం వ్యాలీ టవర్లు, 39 అంతస్తుల నాలుగు హెచ్‌ఓడీ టవర్లు, అసెంబ్లీ టవర్‌, 36 అంతస్తుల ఏపీ ఎన్‌ఆర్‌టీ ట్విన్‌ టవర్లు పూర్తయితే అమరావతి స్కైలైన్‌ దేశంలోనే ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకునే స్థాయికి చేరనుంది.

ఐకానిక్‌ భవనాలకే పరిమితం కాకుండా అమరావతి అంతటా మౌలిక వసతుల నిర్మాణం సమాంతరంగా ముందుకు సాగుతోంది. రహదారులు, ఎల్‌పీఎస్‌ లేఅవుట్లు, పెనుమాక, నీరుకొండ, శాఖమూరు రిజర్వాయర్లతో పాటు ఎడ్యుకేషన్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషనల్‌ జోన్లు కూడా రాజధాని భవిష్యత్‌ రూపకల్పనలో కీలకంగా మారుతున్నాయి. ప్రభుత్వ అధికారుల టవర్లు, మంత్రులు, ఏఐఎస్‌ అధికారులు, న్యాయమూర్తుల బంగ్లాల వంటి నిర్మాణాలు పూర్తయితే రాజధాని నగర రూపురేఖలు మరింత స్పష్టంగా కనిపించనున్నాయి. హైకోర్టు నిర్మాణం కూడా వేగం పుంజుకుంది. ఫౌండేషన్‌ పనులు పూర్తవడంతో ప్రస్తుతం కాంక్రీట్‌ గోడల నిర్మాణం కొనసాగుతుండగా పనులను వేగంగా పూర్తి చేసేందుకు రాత్రివేళల్లోనూ నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. అమరావతి నైట్‌ వ్యూ ఇదే. అయితే పూర్తి రూపంలో భవిష్యత్‌ రాజధాని ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోవాల్సిందే.

“అమరావతి రైజింగ్‌” - జోరుగా రాజధాని నిర్మాణ పనులు - వీడియో షేర్‌ చేసిన మంత్రి లోకేశ్​

మరో చారిత్రక ఘట్టానికి సిద్ధమైన అమరావతి - సీడ్‌ యాక్సెస్‌ రోడ్డు, ప్రజాప్రతినిధుల క్వార్టర్స్‌కు తుదిమెరుగులు

TAGGED:

AMARAVATI NIGHT VIEW VIDEO
CAPITAL AMARAVATI WORKS
AMARAVATI NIGHT VISUALS
SPECIAL STORY ON CAPITAL AMARAVATI
AMARAVATI NIGHT VIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.