ఉద్యోగానికి గుడ్​ బై, బిజినెస్​కు జై - 'కెఫే రీల్స్' రెస్టారెంట్​తో రూ.లక్షలు సంపాదిస్తున్న యువజంట

'కెఫే రీల్స్' పేరుతో స్టార్టప్‌ ప్రారంభించిన యువ జంట - 10 ఏళ్లు అనుభవం ఉన్న సాఫ్ట్‌వేర్‌కు స్వస్తి పలికిన యువ జంట - స్టార్టప్​తో ఏడాదికి రూ.40 లక్షల ఆదాయం

Special Story on cafe Reels Startup Cafe : ఆ ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉ‌ద్యోగులు. నెలకు లక్షల్లో ఆదాయం. కానీ జాబ్ చేయడం అసలు ఇష్టం లేదు. స్వతహాగా కుకింగ్ బిజినెస్‌ పెట్టాలని కోరిక . కొంతకాలనికి ధైర్యం చేసి ఆ యువ జంట ఉద్యోగాలు మానేశారు. యూత్‌ను ఆకర్షించేలా'కెఫే రీల్స్' పేరుతో రెస్టారెంట్​ను ప్రారంభించారు. రూ.5 లక్షలతో ఆరంభించిన వ్యాపారం ఏడాది తిరిగే లోపు రూ.40 లక్షలకు చేరింది. ఊహించని స్పందన రావడంతో మరో బ్రాంచ్ తెరిచారు. తక్కువ కాలంలోనే ఎక్కువ సక్సెస్‌ చూసిన ఈ యువ జంట వ్యాపారంపై ప్రత్యేక కథనం.

Special Story on cafe Reels Startup Cafe
కెఫే రీల్స్ నిర్వాహకురాలు మనీషా (ETV)

కెఫే రీల్స్‌' పేరుతో స్టార్టప్‌ : ప్రస్తుతం యువత నోట్లో నానుతున్న పదాలు మీమ్స్‌, రీల్స్‌. ఈ ట్రెండింగ్ పదాల్ని స్మార్ట్‌గా ఉపయోగించుకుంటే వ్యాపారం వేగంగా పుంజుకుంటోందని గ్రహించారీ యువ జంట. ' కెఫే రీల్స్‌' పేరుతో స్టార్టప్‌ ప్రారంభించారు. యూత్‌ను ఆకర్షించేలా యాంబియెన్స్ మీమ్స్‌తో డిజైన్ చేశారు. తీరొక్క వంటకాలను ఇంటి రుచికి సమానంగా అందిస్తూ స్థిరమైన ఆదాయం అర్జిస్తున్నారీ యువ వ్యాపారవేత్తలు.

ఉద్యోగులకు దిశా నిర్దేశం చేస్తున్నఈ యువ జంట నవీన్‌ మనీషా. మనీషాది కరీంనగర్‌. నవీన్‌ది వరంగల్. ఇద్దరు సాఫ్ట్‌వేర్ ఉద్యోగులు కావడంతో హైదరాబాద్‌లో స్థిరపడ్డారు. తొలిరోజుల్లో బెంగళూరులో పని చేస్తున్నప్పుడు బయట ఆహారం తిని అస్వస్థతకు గురైంది మనీషా. అప్పుడే అనుకుంది భవిష్యత్​లో చేస్తేగానీ ఫుడ్‌ బిజినెస్ చేయాలని భావించింది. ఆ ఇష్టాన్నే భర్త నవీన్‌తో పంచుకుంది. ఆలోచన నచ్చడంతో ఇద్దరు ఉద్యోగానికి స్వస్తి పలికి వ్యాపారం వైపు అడుగులు వేశారు.

ఇంటి రుచికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా : 3 నెలలు శ్రమించి రెస్టారెంట్‌ పెట్టేందుకు కావాల్సిన సమాచారం తెలుసుకున్నారీ దంపతులు. వివిధ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి వ్యాపారం ఎలా చేయాలో కనుగొన్నారు. ట్రెండవుతున్న రీల్స్‌ను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని 2024లో కెఫే రీల్స్‌ పేరుతో స్టార్టప్‌ ప్రారంభించారు. ఇంటి రుచికి ఏ మాత్రం తగ్గకుండా పరిశుభ్రమైన ఆహారం అందిస్తున్నారు.

మనీషా ఆర్ట్స్‌ విద్యార్థిని కావడంతో కెఫే గొడల్ని అందంగా డిజైన్ చేసింది. కస్టమర్లు కనెక్ట్ అయ్యేలా వైరల్ వీడియోలలో మీమ్స్‌, సినిమాలోని పంచ్‌ డైలాగ్స్‌ రాసింది. చూసేవారికి కాస్త సరదాతో పాటు భిన్నమైన అనుభూతి కలిగేలా ఆహ్లాదకరంగా తీర్చిదిద్ది. ప్రారంభంలో చిన్న స్థాయిలో మొదలైన ఈ స్టార్టప్ యువత ఆదరణతో వేగంగా విస్తరిస్తోందని చెబుతోంది కెఫే రీల్స్ వ్యవస్థాపకురాలు మనీషా.

"బెంగళురు, హైదరాబాద్​ నగరాల్లో ఏడేళ్లు ఐటీ రంగంలో ఉద్యోగం చేశాను. ఈ క్రమంలోనే నేను ఒకరి వద్ద ఉద్యోగం చేయడం కాకుండా, నేనే పదిమందికి ఉపాధి కల్పించాలనుకున్నాను. ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిందే ఈ రీల్స్​ కెఫే. దీనిని ప్రారంభించిన మొదట్లో చాలా ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నాం. ఎన్నో ప్రాంతాల్లో రెస్టారెంట్లను పరిశీలించిన అనంతరం మేము దీనిని ఏర్పాటు చేశాం. కస్టమర్లు కూడా ప్రోత్సహించడంతోనే వ్యాపారంలో రాణిస్తున్నాం" - మనీషా, కెఫే రీల్స్‌ వ్యవస్థాపకురాలు

కేవలం డబ్బు మాత్రమే ఉంటే సరిపోదు : వ్యాపారం చేయాలంటే కేవలం డబ్బు ఉంటే సరిపోదని, నలుగురికి భిన్నంగా ఆలోచించడంతో పాటు నాణ్యతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తేనే విజయం సాధించగలం అంటున్నారు కెఫే రీల్స్ కో ఫౌండర్ నవీన్‌. కష్టమైన పని అయినా ఇష్టంతో చేశాం కాబట్టే విజయపథంలో వెళ్తున్నామని చెబుతున్నాడీ యువ వ్యాపారవేత్త. మధ్యతరగతి కుటుంబానికి చెందిన వీరు సాహసోపేతంగా ఉద్యోగాలు వదిలేసి వ్యాపార రంగంలో రాణిస్తున్నారు. చదువుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఉద్యోగమే చేస్తూ పోవాలని లేదు తమకు ఇష్టమైన రంగంలో ఇన్నోవేటివ్‌గా ఆలోచించి ముందడుగు వేస్తే కచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు.

