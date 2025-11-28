ETV Bharat / state

Story on Boxing Players at Srikakulam District
శ్రీకాకుళం నగరానికి చెందిన ఎస్‌.దేవీప్రసాద్‌

ఏడు ఏళ్లుగా అలుపెరగకుండా: శ్రీకాకుళం నగరానికి చెందిన ఎస్​.దేవీ ప్రసాద్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. కుటుంబ వివరాలు ఇలా తండ్రి శ్రీనివాసరావు కూలి పనులు చేస్తుంటారు. తల్లి విజయలక్ష్మి గృహిణి. ఏడు ఏళ్ల నుంచి బాక్సింగ్​ సాధన చేస్తున్నాడు ఈ యువకుడు. ఇటీవల విశాఖ, మచిలీపట్నంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో స్వర్ణ పతకాలు సాధించాడు.

దిల్లీలో జరగనున్న జాతీయ స్థాయి స్కూల్‌ గేమ్స్‌కు సెలెక్ట్ అయ్యాడు. రాజమహేంద్రవరంలో జరిగిన 69వ రాష్ట్ర స్థాయి ఎస్‌జీఎఫ్‌ పోటీల్లోనూ బంగారు పతకం సాధించాడు. ప్రస్తుతం దేవీప్రసాద్ అరుణాచల్‌ ప్రదేశ్‌లో జరగనున్న జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సన్నద్ధం అవుతున్నాడు. అంతర్జాతీయ బాక్సింగ్‌ క్రీడాకారుడిగా ఎదగడమే తన లక్ష్యమని తెలిపాడు.

శ్రీకాకుళం నగరం ఆర్‌కే నగర్‌కు చెందిన బి.దీవెన్‌కుమార్‌

ఒలింపిక్స్‌లో ప్రాతినిధ్యమే ధ్యేయం: అదే విధంగా శ్రీకాకుళం నగరం ఆర్‌కే నగర్‌కు చెందిన బి.దీవెన్‌కుమార్‌ పదో తరగతి చదువుతున్నాడు. తండ్రి దుర్గారావు ప్రభుత్వాసుపత్రిలో, తల్లి అన్నపూర్ణ న్యాయశాఖలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వారి ప్రోత్సాహంతోనే బాక్సింగ్‌ రింగ్‌లో సత్తా చాటుతున్నాడు. ఇటీవల విజయగరంలో జరిగిన అండర్‌-17 పాఠశాల క్రీడల్లో బంగారు పతకం పొందాడు.

పుదుచ్చేరిలో జరిగిన సౌత్‌జోన్‌ ఛాంపియన్‌ షిప్‌ పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. దీవెన్​ కుమార్​ రజత పతకాలు కైవసం చేసుకున్నాడు. రాష్ట్ర స్థాయి స్కూల్‌ గేమ్స్‌లోనూ అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి మధ్యప్రదేశ్‌లో జరిగే జాతీయ స్థాయి పోటీలకు ఎంపిక అయ్యాడు. ఒలింపిక్స్‌లో దేశం తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించడమే తన ధ్యేయమని అంటున్నాడు సిక్కోలు క్రీడాకారుడు దీవెన్‌ కుమార్‌.

శ్రీకాకుళం జిల్లాకి చెందిన ఎ.రామ్‌చరణ్‌ రెడ్డి

ఓ వైపు చదువు - మరోవైపు ఆట: శ్రీకాకుళం నగరానికి చెందిన ఎ.రామ్‌చరణ్‌ రెడ్డి వరం నగరపాలకోన్నత పాఠశాలలో 9వ తరగతి చదువుతున్నాడు. మూడు ఏళ్లుగా బాక్సింగ్‌ సాధన చేస్తున్నాడు. తండ్రి రమణారెడ్డి వ్యాన్‌ డ్రైవర్‌. తల్లి విజయలక్ష్మి గృహిణి. ఓ వైపు చదువుకుంటూనే ఆటపై ఆసక్తితో నైపుణ్యాన్ని మెరుగు పరుచుకుంటున్నాడు.

ఇటీవల విశాఖపట్నంలో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో రజతం, అండర్‌-17 ఛాంపియన్‌ షిప్‌ పోటీల్లో కాంస్య పతకాలు అందుకున్నాడు. రాష్ట్ర స్థాయి స్కూల్‌ గేమ్స్‌లో అండర్‌-17 విభాగంలో పసిడి పతకం సాధించి జాతీయ స్థాయి పోటీలకు అర్హత సాధించాడు. క్రీడా కోటాలో ఉన్నత ఉద్యోగం పొందడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడీ ఈ క్రీడాకారుడు.

