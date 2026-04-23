ద్విచక్ర వాహనదారుల ప్రాణాలు సేఫ్! - స్మార్ట్ ఎయిర్బ్యాగ్ సిస్టమ్ కనిపెట్టిన స్టూడెంట్
స్మార్ట్ ఎయిర్బ్యాగ్ సిస్టమ్ కనిపెట్టిన శ్రీ చందన - ద్విచక్ర వాహనదారుల ప్రాణ రక్షణకు ఎయిర్బ్యాగ్ - ద్విచక్ర వాహనదారులు ధరించగలిగే జాకెట్ - 12 లక్షల రూపాయల గ్రాంట్ మంజూరు
Published : April 23, 2026 at 3:29 PM IST
Bike Airbag Creator Sri Chandana : కళ్ల ముందే తండ్రికి జరిగిన ప్రమాదం ఆమెను కుంగదీయలేదు. సరిగ్గా అదే చోట మరో ప్రాణం పోకూడదని ఆలోచించింది. ద్విచక్ర వాహనదారుల ప్రాణాలు కాపాడే 'స్మార్ట్ ఎయిర్బ్యాగ్' ను రూపొందించింది. ఈ వినూత్నఆవిష్కరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.12 లక్షల గ్రాంట్ను ప్రకటించింది. ఈ స్మార్ట్ ఎయిర్బ్యాగ్ తయారీకి ఎన్ని రోజుల సమయం పట్టింది? ఇది సామాన్యుడి ప్రాణాలకు ఎలా రక్షణగా నిలవబోతోంది? ఇలాంటి మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో చూసేద్దాం.
రూ.12 లక్షల గ్రాంట్ మంజూరు : రోడ్డు ప్రమాదాల వల్ల నిత్యం వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. కార్లలో ఎయిర్బ్యాగులు ప్రాణాలను కాపాడుతున్నాయి. కానీ ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లే సామాన్యులకు ఆ రక్షణ కరువైంది. ఈ సమస్యకే పరిష్కారం చూపాలనుకుందీ యువతి. టూవీలర్ రైడర్ల కోసం 'స్మార్ట్ వేరబుల్ ఎయిర్బ్యాగ్' రూపొందించింది. ఇది లైఫ్ జాకెట్లా పని చేస్తూ రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.12 లక్షల గ్రాంట్ను మంజూరు చేసింది.
ఎయిర్బ్యాగ్ ప్రోటోటైప్ సిద్ధం : ఈ యువతి పేరు శ్రీ చందన. కరీంనగర్ స్వస్థలం. తండ్రి రవీందర్రావు డ్రైవర్, తల్లి స్వప్న గృహిణి. ఓసారి రవీందర్ రావు బైక్పై వెళ్తూ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. బీటెక్ ఈసీఈ నాలుగో సంవత్సరం చదువుతున్న శ్రీ చందనను ఆ సంఘటన చాలా ఆలోచింపజేసింది. కార్లలో ఉన్నట్లు బైక్ నడిపేవారికి కూడా ప్రాణ రక్షణ వ్యవస్థ ఉంటే బాగుంటుందని అనిపించింది. అదే ఆలోచనను కళాశాల ప్రొఫెసర్లతో చర్చించి ఎయిర్బ్యాగ్ ప్రోటోటైప్ సిద్ధం చేసింది. యాజమాన్యం ప్రోత్సాహంతో ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర ప్రభుత్వ ఎంఎస్ఎంఈ విభాగానికి పంపగా జాతీయ స్థాయిలో ఇది ఎంపిక అయింది.
వాహనదారుల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు : శ్రీ చందన, బైక్ ఎయిర్ బ్యాగ్ సృష్టికర్త ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన రూ.12 లక్షల ఆర్థిక సాయంతో తన ప్రోటోటైప్ను పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తిగా మార్చేందుకు సిద్ధం అవుతోంది శ్రీ చందన. భవిష్యత్తులో ఈ ఆవిష్కరణకు పేటెంట్ హక్కులు సాధించి మార్కెట్లోకి తీసుకొస్తే వేలాది మంది వాహనదారుల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
బాధితుల కుంటుంబాలకు అలర్ట్ : ఈ ప్రాజెక్టులో ఎంపీయూ 6050 అనే సెన్సార్ ప్రధాన భూమిక పోషిస్తుంది. ఇది వాహనం వేగం, దిశను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుంది. రోడ్డుపై ఉండే చిన్నచిన్న గుంతలు లేదా గతుకుల వల్ల వచ్చే కుదుపులను ఈ సిస్టమ్ ముందుగానే గుర్తిస్తుంది. ప్రమాదం జరిగితే బాధితుల కుటుంబాలకు అలర్ట్ పంపిస్తుంది.
భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆవిష్కరణలు : కుమార్తె సాధించిన ఈ ఘనతపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు తండ్రి రవీందర్ రావు. ఎంఎస్ఎంఈ ఇంక్యూబేషన్ సెంటర్ ద్వారా భవిష్యత్తులో మరిన్ని ఆవిష్కరణలు ఇక్కడి నుంచి వస్తాయని కళాశాల అకాడెమిక్స్ డీన్ డాక్టర్ వైశాలి, ప్రొఫెసర్ డాక్టర్, జగదీశన్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
"నేను చేసిన ప్రాజెక్టు ద్విచక్ర వాహనదారుల ప్రాణ రక్షణకు ఎయిర్బ్యాగ్ సిస్టమ్. చాలా మందికి బైక్ ఉంటుంది. చిన్న పిల్లులు కూడా ద్విచక్ర వాహనం డ్రైవ్ చేయడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు చిన్న చిన్న గాయాలవుతుంటాయి. మరికొన్ని సందర్భాల్లో పెద్ద పెద్ద గాయాలవుతుంటాయి. కార్లకు ఎయిర్బ్యాగ్ ఉన్నట్లుగానే బైక్లకు ఎయిర్బ్యాగ్ ఉంటే మన ప్రాణాలను కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ ప్రాజెక్టును చేశాను" - శ్రీ చందన, బైక్ ఎయిర్ బ్యాగ్ సృష్టికర్త
రోడ్లపై రక్తపాతం తగ్గించి : త్వరలోనే ఈ స్మార్ట్ ఎయిర్బ్యాగ్ అందుబాటులోకి వచ్చి రోడ్లపై రక్తపాతం తగ్గించి, వేలాది ప్రాణాలను కాపాడాలని కోరుకుందాం.
