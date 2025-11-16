ETV Bharat / state

కార్తిక మాసం - పిల్లలమర్రి మానుకు పూజలు చేసేందుకు తరలివస్తున్న భక్తజనం

దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోన్న పాలమూరు జిల్లాలోని పిల్లలమర్రి చెట్టు - కార్తిక మాసంలో ఈ చెట్టుకు ప్రత్యేక పూజలు - ఔషధ గుణాలకు నిలువెత్తు ఆధారం ఈ పిల్లలమర్రి వృక్షం

అప్పన్నపల్లి ఆంజనేయస్వామి ఆలయ పరిధిలోని భారీ మర్రివృక్షం
అప్పన్నపల్లి ఆంజనేయస్వామి ఆలయ పరిధిలోని భారీ మర్రివృక్షం (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 6:25 PM IST

2 Min Read
Special Story on Banyan Tree in Palamuru District : అడవి తల్లికే అందం తెస్తుంది. మనిషికి ఆరోగ్యం, జీవరాసులకు ఆవాసం, భక్తులకు ఆధ్యాత్మికత ఇవన్నీ మర్రివృక్షం ఒక్కటే అందించగల విశేష లక్షణాలు. అందుకే మర్రిని భారతదేశం జాతీయ వృక్షంగా ఆవిష్కరించారు. ప్రకృతితో పాటు పురాణాల్లోనూ, ప్రజల విశ్వాసాల్లోనూ మర్రి చెట్టుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలో మర్రి వృక్షాల వైభవం, చరిత్ర, పురాతన గ్రామాల సాంస్కృతిక మూలాలను గుర్తు చేస్తూ తరతరాలుగా నిలిచిపోయింది. ఎక్కడికెళ్లినా దృఢమైన ఊడలతో, విస్తారమైన కొమ్మలతో మర్రి మనల్ని ఆహ్వానిస్తున్నట్లు ఉంటుంది.

పర్యావరణ ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తున్న వృక్షాలు : పాలమూరు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మర్రిచెట్టు అనేది కేవలం పచ్చదనం కాదు. అది గ్రామ సంస్కృతికి ప్రతీక. ప్రతి పల్లెలో, ప్రతి దేవాలయాల ప్రాంగణంలో మర్రి, రావి, వేప వంటి వృక్షాలు తప్పనిసరిగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మర్రిచెట్టు భక్తులకు ఆధ్యాత్మికతకు నిలువెత్తు నిదర్శనం. మర్రికాండంలో విష్ణుమూర్తి, వేర్లలో శివుడు, పైభాగంలో బ్రహ్మ నివసిస్తారని ప్రజల విశ్వాసం. అందుకే కార్తిక మాసంలో ఈ చెట్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. అప్పన్నపల్లి ఆంజనేయ ఆలయ ప్రాంగణంలో, నవాబ్‌పేట మండలం పోమాల్, కొత్తపల్లిలోనూ విశాలమైన వృక్షాలు పర్యావరణ ప్రేమికులను ఆకర్షిస్తున్నాయి.

పాలమూరి గర్వకారణం : పాలమూరు అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పిల్లలమర్రి. నగరానికి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ మహావృక్షానికి 750 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నదని అటవీ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. మూడు ఎకరాలకు పైగా విస్తరించి ఉన్న ఈ మర్రిమాను దేశ, విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. పాలమూరు వర్సిటీ లోగోలో కూడా ఈ చెట్టుకు స్థానం కల్పించడం దీని విశిష్టతకు నిదర్శనం. ప్రకృతికి, పర్యావరణానికి, వృక్ష సంపదకు పాలమూరు ప్రజల గౌరవాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుంది.

అమరచింత మండలంలోని సింగంపేట బాట ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం వద్ద ఉన్న మరో మహా వృక్షం కూడా దాదాపు లెక్కలేనన్ని తరాలుగా నిలిచివుంది. దీనికి 300 ఏళ్లకు పైగా చరిత్ర ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇదే విధంగా ఏనుగొండ, కోయిలకొండ మండలం ఆచార్యపూర్ వీరభద్రాలయం, జడ్చర్ల బూరెడ్డిపల్లి పరిసరాల్లోనూ వందల ఏళ్లనాటి మర్రి మానులు ప్రకృతి వైభవాన్ని నేటికి చాటుతున్నాయి.

ఔషధ గుణాలకు నిలువెత్తు ఆధారం : మర్రిచెట్టు కేవలం పూజా స్థలం మాత్రమే కాదు. అది ఔషధ గుణాల సమాహారం. మర్రి బెరడు, ఆకులు, మర్రిపాలు, పళ్లు. ఇవన్నీ ఆయుర్వేద వైద్యంలో వాడబడతాయి. చిన్నపాటి చర్మ వ్యాధులు, క్షతాలు, గాయాల చికిత్సలో మర్రిపాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. మర్రి ఆకులతో చేసే విస్తరాకుల్లో భోజనం చేయడం ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుందని వైద్యులు చెబుతారు. ఈ ఆకుల్లో శరీరానికి అవసరమైన సాత్విక శక్తి, శుద్ధి లక్షణాలు ఉంటాయి. మర్రిచెట్టు నీడలో గాలి శుద్ధితం, చల్లదనం సహజంగా లభిస్తాయి. మర్రి చుట్టూ ఉండే చిన్న జీవరాశులు, పక్షులు, పురుగులకు ఆవాసమై ప్రకృతిని సంరక్షిస్తోందని పర్యావరణ ప్రేమికులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

