రుణాల రైటాఫ్ అంటే ఏమిటి ? దీని ప్రక్రియ ప్రధాన అంశాలు ఏమిటి ?
లోన్ రైటాఫ్ అంటే ఏమిటి ? రుణాలను మొండి బాకీలుగా ఎప్పుడు పరిగణిస్తారు? రైటాఫ్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్లకు కలిగే ప్రయోజనమెంత ? ఈ నిర్ణయం సరైనదేనా?
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 12:36 PM IST
Loans Write Off : బాకీ తీర్చకుంటే ముక్కు పిండి మరీ వసూలు చేయాలి. అక్కడికీ కుదరకపోతే భయపెట్టి అయినా సాధించాలి. ఇలా ఉంటుంది అప్పు ఇచ్చిన వారి వైఖరి. బ్యాంకులకూ ఇదే సూత్రం వర్తిస్తుంది. కానీ ఈ నిబంధన సామాన్యుల రుణాలకే. బడా సంస్థలు, వ్యక్తులకు ఇచ్చిన వేల కోట్ల రుణాలకు మాత్రం ఇంత కఠినత్వం ఉండదు. భారీగా లోన్ తీసుకుని ఎగ్గొట్టినా చేసేదేమీ లేక వాటిని మొండిబాకీల లెక్కలోకి వేసేస్తాయి బ్యాంకులు. ఎన్నో ఏళ్లుగా జరుగుతోంది ఇదే. బాకీలు ఇక తిరిగి రావు అని తెలుసుకున్న వచ్చిన తరవాత బ్యాంకులు చేసే పని రైటాఫ్. అంటే టెక్నికల్గా ఆ రుణాలను రద్దు చేయడం అన్నమాట. ఈ విధంగా 11 ఏళ్లలో లక్షల కోట్ల రూపాయల మొండి బాకీలు రద్దు చేయాల్సి వచ్చిందని స్వయంగా ఆర్థిక సహాయ మంత్రి ప్రకటించడం గమనిం చాల్సిన విషయం. అయితే ఈ రుణాలను మొండి బాకీలుగా ఎప్పుడు పరిగణిస్తారు? రైటాఫ్ చేయడం వల్ల బ్యాంక్లకు కలిగే ప్రయోజనమెంత ? ఈ నిర్ణయం సరైనదేనా?
బ్యాంకులు ఎన్ని రుణాలను రైటాఫ్ చేశాయి? : అక్షరాలా 9.75 లక్షల కోట్ల రూపాయలు. గత 11ఆర్థిక సంవత్సరాల్లో బ్యాంకులు రద్దు చేసిన రుణాల విలువ ఇది. ఇవేవో సామాన్యులు, రైతులు తీసుకున్న లోన్స్ కావు. బడాబడా సంస్థలు తీసుకుని ఎగవేసిన అప్పుల కుప్పలు. ఈ మొండిబాకీలను వసూలు చేయలేక ఆయా కంపెనీలపై చర్యలూ తీసుకోలేక పూర్తిగా రద్దు చేసేశాయి బ్యాంకులు. ఆర్థిక సహాయ మంత్రి పంకజ్ చౌధరీ లోక్సభకు రాతపూర్వకంగా చెప్పిన లెక్కలివి. వీటిలో ఏయే ఏడాదిలో ఏ మొత్తంలో రద్దు చేశారన్నదీ మంత్రి లెక్కలతో సహా ఉటంకించారు. ఈ గణాంకాల ఆధారంగా చూస్తే 2019-20లో అత్యధికంగా 1.59 లక్షల కోట్ల రుణాలను రైటాఫ్ చేశాయి బ్యాంకులు. అయితే2024-25లో ఇవి 47,568 కోట్లకు పరిమితమ య్యాయి. 2014-15లో 31,723 కోట్లు, 2015-16లో 40,416 కోట్లు రద్దు చేశాయి. 2016-17లో 68,308 కోట్లు, 2017-18లో 99,132 కోట్ల చొప్పున రుణాలను బ్యాంకులు రైటాఫ్ చేశాయి. ఈ లెక్కలను కాస్త గమనిస్తే ఏటా రైటాఫ్ చేసిన రుణాల విలువ పెరిగిందన్నది స్పష్టమవుతోంది.
NPA విషయంలో అది కుదరదు : మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే 2025 మార్చి 31 నాటికి 10 బడా సంస్థలు ఉద్దేశ పూర్వకంగా బ్యాంకులకు మొత్తం మీద 40,635 కోట్ల బకాయి పడ్డాయి. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభకు వెల్లడించారు. ఈ జాబితాలో ఏజీబీ షిప్యార్డ్ సంస్థ 6,695 కోట్ల బకాయిలతో మొదటి స్థానంలో ఉంది. నిజానికి ఆర్బీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఒక్కసారి రుణం అనేది Non-Performing Asset గా అంటే నిరర్ధక ఆస్తిగా మారిపోయి నాలుగేళ్ల పాటు అలాగే ఉండిపోయిందంటే ఆ నష్టాన్ని భర్తీ చేసేందుకు బ్యాంక్ అంత మొత్తంలో మూల ధనాన్ని పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆ తరవాత బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి ఆ NPA ని తొలగిస్తారు. ఆర్థిక శాఖ వెల్లడించిన రుణాల రైటాఫ్ అంతా ఈ నిబంధనల ప్రకారమే జరిగింది. ఇక్కడ ఓ విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. సాధారణంగా రుణాలు రద్దు చేయడం అంటే అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి కట్టాల్సిన పని ఉండదు. కానీ NPAల విషయంలో అలా ఉండదు. బ్యాంకులు ఈ మొండి బాకీని బ్యాలెన్స్ షీట్ నుంచి తొలగించినా అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తికి తిరిగి చెల్లించాల్సిన బాధ్యత తప్పక ఉంటుంది. అంటే రైటాఫ్ చేసినంత మాత్రాన ఆ వ్యక్తిపై భారం తీరినట్టు కాదు.
NPAలను రైటాఫ్ చేస్తే వాటి గ్రాస్ తగ్గుతుంది : లోన్ రికవరీ ప్రాసెస్ అనేది బ్యాంకులు కొనసాగిస్తూనే ఉంటాయి. కానీ అవి ఎప్పటికి వసూలు అవుతాయి? అసలు వసూలు అవుతాయా లేదా అన్నదీ అనుమానమే. ఇదంతా పక్కన పెడితే అసలు బ్యాంకులు రైటాఫ్ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుంటాయి? అసలు రైటాఫ్ అంటే ఏంటి? ఇవి ముందుగా తెలుసుకోవాలి. రైటాఫ్ అనేది బ్యాంకింగ్ పరంగా ఉపయోగించే ఓ టెక్నికల్ టర్మ్. అంటేవసూలు కాని మొండిబాకీని బ్యాంక్ సాంకేతికంగా ఇక గుర్తించదు. అది వసూలు కాదు అని ఓ నిర్ణయానికి వచ్చిన తరవాతే రైటాఫ్ చేస్తారు. ఇదంతా కేవలం ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో సర్దుబాట్లు చేయడానికి అనుసరించే ప్రక్రియ ఇది. కాస్త వ్యవహారిక భాషలో చెప్పాలంటే "క్లీనింగ్ ది బుక్స్" అన్నమాట. ఎప్పుడైతే బ్యాంకులు NPAలను రైటాఫ్ చేస్తాయో అప్పుడు గ్రాస్ NPA రేషియో తగ్గుతుంది. తద్వారా బ్యాంక్ ఆర్థిక వ్యవస్థ పుంజుకుంటుంది. మరోలా చెప్పాలంటే ఫినాన్షియల్ హెల్త్ మెరుగవుతుంది. అంతే కాదు. బ్యాంక్కు సంబంధించిన ఆదాయంపై ట్యాక్స్ కూడా తగ్గుతుంది.
రైటాఫ్ ప్రక్రియ ఏంటి ? : మొండిబాకీలను రైటాఫ్ చేయడం ద్వారా బ్యాంక్లకు ఆడిట్ సమయంలోనూ ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవు. బ్యాలెన్స్ షీట్ పారదర్శకంగా ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్లో భరోసా పెరుగుతుంది. కాకపోతే మొత్తం ఆస్తులపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశముంటుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది. తరచూ భారీ మొత్తంలో రైటాఫ్లు చేయడం వల్ల ఆడిటింగ్ చిక్కులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇలా కొన్ని ఇబ్బందులూ ఉన్నాయి. ఒకవేళ రైటాఫ్ చేసిన లోన్ను ఏదో ఓ సందర్భంలో రికవరీ చేసినట్టైతే అది ఆ ఆర్థిక సంవత్సరం లాభాల్లోకి చేరుతుంది. అప్పటి వరకూ ఈ రుణాలు ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కింద ఉంటాయి. వీటిని బ్యాంక్లు స్పెషల్ రికవరీ టీమ్స్ లేదా అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలకు అందజేస్తాయి. ఇదీ క్లుప్తంగా రైటాఫ్ ప్రక్రియ గురించి.
విజయ్ మాల్యా విషయంలోనూ ఇదే : అయితే మొండి బాకీల గురించి చర్చ వచ్చిన ప్రతిసారీ కింగ్ఫిషర్ ఎయిర్లైన్స్ ప్రస్తావన తప్పకుండా వస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది ఈ కేసు. విజయ్ మాల్యాకు చెందిన ఈ సంస్థ భారీ నష్టాలు, అప్పుల కారణంగా 2012లో దివాలా తీసింది. నిర్వహణా ఖర్చు పెరగడంతో పాటు రకరకాల లోపాల కారణంగా సంస్థ నష్టాలపాలైంది. అయితే సంస్థను నడిపిం చుకునేందుకు దాదాపు 9 వేల కోట్ల రూపాయల మేర బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకున్నాడు విజయ్ మాల్యా. లోన్ ఇచ్చిన 17 బ్యాంకులలో SBI ప్రాతినిధ్యం వహించింది. అయితే పెనాల్టీలు, వడ్డీలు అంతా కలుపుకుని ఈ లోన్ వాల్యూ 17 వేల కోట్లకు పెరిగినట్టు అంచనా. 2021 నాటికి ఇందులో 7 వేల కోట్ల వరకూ బ్యాంకులు రికవరీ చేయగలిగాయి. ఇదంతా జరిగాక విజయ్ మాల్యా యూకేకి పరారయ్యాడు. భారత్కు అప్పగించే ప్రక్రియ ఏళ్లుగా కొనసాగుతూనే ఉంది. వజ్రాల వ్యాపారి నీరవ్ మోదీ కేసు కూడా ఇంతే. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కు 14 వేల కోట్ల రూపాయలు పైగా ఎగ్గొట్టాడు. ఏకంగా లెటర్ ఆఫ్ అండర్టేకింగ్ స్కామ్కు తెరతీశాడు. ఆ తరవాత నీరవ్ మోదీ యూకేకి పారిపోయాడు. చేసేదేమీ లేక పీఎన్బీ ఈ రుణం మొత్తాన్ని రైటాఫ్ చేసింది.
పరోక్షంగా భరోసా కల్పించడమే: ఆ తరవాత గుజరాత్కు చెందిన షిప్ తయారీ సంస్థ ఏబీజీ షిప్యార్డ్కు 28 బ్యాంకుల నుంచి 2005-12 మధ్య కాలంలో భారీ స్థాయిలో రుణాలు అందాయి. తరవాత ఈ సంస్థ మొత్తంగా 22 వేల కోట్ల రూపాయలకు పైగా ఎగనామం పెట్టింది. 2013లో దీన్ని NPAగా ప్రకటించాయి ఆయా బ్యాంకులు. ఆ తరవాత ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్లో తేలిందేంటంటే ఆ నగదు మొత్తాన్ని కంపెనీ దాదాపు 100 చిన్న సంస్థలకు బదలాయించింది. బడా వ్యక్తులు కావచ్చు, సంస్థలు కావచ్చు. ఎన్ని వేల కోట్లైనా బ్యాంకుల నుంచి రుణంగా తీసుకోవచ్చు. తిరిగి చెల్లించకపోయినా ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అన్న పరోక్ష భరోసా కల్పించడం అది కూడా వ్యవస్థాగతంగా ఉండడం అనేదే అతి పెద్ద సమస్య. అయితే ఈ ఏడాది మొదట్లో RBI వెల్లడించిన గణాంకాలను బట్టి చూస్తే దేశంలో పారుబాకీల భారం క్రమంగా తగ్గుతోంది. 2025 సెప్టెంబరు చివరికి 46 బ్యాంకుల GNPA నిష్పత్తి దశాబ్దాల కనిష్ఠమైన 2.1 శాతంగా ఉందని వెల్లడించింది RBI. 2027 మార్చికి ఇది 1.9 శాతానికి తగ్గుతుందని స్పష్టంగా చెప్పింది. సాధారణ పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఈ అంచనా వేసినట్లు ఆర్బీఐ తెలిపింది. ఒకవేళ అనుకోకుండా ప్రతికూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటే జీఎన్పీఏ నిష్పత్తి 3.2-4.2 శాతానికి పెరిగే అవకాశమూ ఉందని తెలిపింది.
డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ : ఇక మొండిబాకీలతో సతమతం అవుతున్న బ్యాంకులను గట్టెక్కించేందుకు ప్రభుత్వం రీక్యాపిటలైజేషన్ బాండ్స్ కూడా అందిస్తుంది. అంటే మూలధనం లేనప్పుడు ఈ బాండ్స్ పూచీకత్తుగా ఉంటాయి. తద్వారా బ్యాంకులకు ఓ భరోసా వస్తుంది. ఈ తరహా చర్యలు కొంత వరకూ ఊరటనిస్తాయి. ఇక్కడ మరో కీలకమైన విషయం ఏంటంటే ఈ నిరర్ధక ఆస్తుల లోటు భర్తీ చేసుకునేందుకు డైరెక్ట్ క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ పేరిట భారీగా బ్యాంకులకు పెట్టుబడులు అందిస్తుంది ప్రభుత్వం. కొన్ని అధ్యయనాల ప్రకారం 2017-20 మధ్య కాలంలో ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకుల్లో NPAలు తగ్గించి, బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో సర్దుబాట్లు చేసేందుకు కేంద్రం సుమారు 2 లక్షల కోట్ల రూపాయల ఖర్చు పెట్టినట్టు అంచనా. ఇదంతా సామాన్యుల నుంచి రకరకాల పన్నుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి వచ్చిన ఆదాయమే. అంటే ఆ మొత్తంలో కేంద్రం ఖజానాకు గండి పడుతున్నట్టే లెక్క.
IBC 2016 కార్పొరేట్ డిఫాల్ట్స్ : నిరర్ధక ఆస్తులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ రికవరీ చేయాల్సిందే అని చెబుతున్నాయి RBI నిబంధనలు. అయితే నీరవ్ మోదీ కేసు తరవాత నిబంధనల్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశారు. ఈ మేరకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని రూల్స్ పెట్టింది. ఓ రుణానికి సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ లేదా వడ్డీ 90 రోజుల కన్నా ఎక్కువగా చెల్లించకుండా ఉంటే అప్పుడు అధికారికంగా NPAగా ప్రకటించాలి. ఇక స్పెషల్ మెన్షన్ అకౌంట్స్ SMAలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాలి. అంటే మొదటి 30 రోజుల నుంచి 90 రోజుల వరకు ఆయా అకౌంట్స్ NPAలుగా మారే అవకాశాలున్నాయా అన్నది గమనించాలి. ఇక NPA గా ప్రకటించిన తరవాత 12 నెలల వరకూ చెల్లించకపోతే దాన్ని సబ్ స్టాండర్డ్ కేటగిరీగా పరిగణిస్తారు. అదే 12 నెలలు దాటితే మాత్రం అనుమానిత జాబితాలో చేర్చుతారు. అసలు రికవర్ అయ్యే అవకాశాలే లేకపోతే "నష్టం" కింద లెక్కగడతారు. Insolvency and Bankruptcy Code -IBC 2016 కార్పొరేట్ డిఫాల్ట్స్ కోసం ఉద్దేశించిన చట్టం. వీలైనంత వరకు సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ సంస్థను కాపాడలేకపోతే అప్పుడు లిక్విడేట్ చేస్తారు. అయితే..IBC ద్వారా రికవరీ రేట్స్ 37% మేర పెరిగినట్టు కొన్ని రిపోర్ట్లు చెబుతున్నాయి.
ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ : ఇక ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ 2019 చట్టాన్ని నీరవ్ మోదీ కేసు తరవాత తీసుకొచ్చారు. 100 కోట్లకు మించి ఆర్థిక నేరానికి పాల్పడి చట్టం నుంచి తప్పించుకోవడానికి దేశం నుంచి పారిపోతే ఆ వ్యక్తి ఆస్తులన్నీ జప్తు చేస్తుంది ప్రభుత్వం. మొత్తంగా చూస్తే నిరర్ధక ఆస్తుల భారం తగ్గించుకోడానికి కేంద్రం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా రికవరీ విషయంలో ఇంకా సవాళ్లు ఎదురవుతూనే ఉన్నాయి. మొత్తం NPAలలో పదేళ్లలో 13-18% మాత్రమే రికవరీ అయింది అంటే ఏ స్థాయిలో సమస్య ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పటికప్పుడు తాత్కాలిక పరిష్కారం కోసం లక్షల కోట్ల రుణాలను రైటాఫ్ చేసుకుంటూ పోతే అది ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఒత్తిడి పెంచుతుందని తేల్చి చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు.
