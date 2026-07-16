దశాబ్దాలుగా నెరవేరని ఆర్మూర్ లెదర్పార్క్ కల - వస్తే వేలాది మందికి ఉపాధి
23 ఏళ్ల క్రితం నిజామాబాద్లో లెదర్ పార్కుకు శంకుస్థాపన - ప్రభుత్వాలు మారినా కదలిక లేని స్థితి - గతంలో ప్రయత్నాలు జరిగినా ఫలితం శూన్యం - పార్కు వస్తే వేలాది మందికి ఉపాధి
Published : July 16, 2026 at 3:23 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 3:29 PM IST
Nizamabad Leather Park : చర్మకారుల కుటుంబాలు అధికంగా ఉండే జిల్లా ఉమ్మడి నిజామాబాద్. వీరికి ఉపాధి కల్పించేందుకు జిల్లాలో రెండు దశాబ్దాల క్రితం లెదర్ పార్కు నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. కాలమైతే గడిచిపోయింది కానీ పనులకు మాత్రం గ్రహణం పట్టుకుంది. ప్రభుత్వాలు మారినా పనుల్లో ఏ మాత్రం పురోగతి కనిపించడం లేదు. నిధుల కేటాయింపులో ఏళ్లుగా నిర్లక్ష్యం జరుగుతోంది. రకరకాల కారణాలతో తోళ్ల పరిశ్రమ నిర్మాణ ఆంశం మరుగునపడుతోంది. సంబంధిత అధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కూడా పనులకు శాపంగా మారుతోంది. పార్కు అందుబాటులోకి వస్తే బతుకులు బాగుపడుతాయని ఆశించిన చర్మకారులకు నిరాశే ఎదురవుతోంది. ఏళ్లుగా రోడ్ల పక్కనే కులవృత్తిని చేసుకుంటూ కష్టాల కడలిలో కాలం వెళ్లదీస్తున్నారు. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చొరవ తీసుకుని లెదర్ పార్కు నిర్మాణాలను త్వరితగతిన పూర్తిచేయాలని చర్మకారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
2003లో లెదర్ పార్క్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన : నిజామాబాద్ జిల్లా అంటే గల్ఫ్ దేశాలకు వలసలు అధికంగా ఉండే జిల్లా అని పేరు. చేసేందుకు పనులు లేక ఉపాధి కోసం పురుషులు కుటుంబాలను వదిలి దూర దేశాలకు వెళితే, మహిళలు బీడీలు చుడుతుంటారు. అదే సమయంలో ఈ జిల్లాలో చర్మకారుల సంఖ్య కూడా ఎక్కువ. రోడ్ల పక్కన ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ వీరు చెప్పులు కుట్టుకుంటూ బతుకుతుంటారు. అలాంటి వారి బతుకుల్లో వెలుగులు నింపాలనే ఉద్దేశంతో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2003లో లెదర్ పార్క్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేశారు. అయితే 23 ఏళ్లు గడిచినా ఇప్పటికీ పార్కు అందుబాటులోకి రాని దుస్థితి దాపురించింది. రాష్ట్రాలు, పాలకులు మారినా లెదర్పార్కు నిర్మాణం ఎక్కడ వేసిన గొంగడి అక్కడే అన్న చందంగా తయారైంది. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు కొంత పనిచేయడం ఆ తర్వాత అర్థాంతరంగా వదిలేయడం పరిపాటిగా మారుతోంది. పనుల్లో భాగంగా కట్టిన కొన్ని భవనాలు సైతం నిరుపయోగంగా మారాయి.
కొంత మందికి శిక్షణ : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2001-03 మధ్య కాలంలో చర్మకారుల ఉపాధికి పెద్దపీట వేయాలని అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. అందుకు అనుగుణంగా జిల్లాల్లో లెదర్పార్కుల ఏర్పాటుకు స్థలాన్ని, నిధులనూ కేటాయించింది. తెలంగాణలో 18 లెదర్ పార్క్లను ప్రతిపాదించగా అందులో ఆర్మూర్ ఒకటి. దీనికి జిరాయత్ నగర్ యానంగుట్ట ప్రాంతంలో 28 ఎకరాలు కేటాయించారు. చర్మకారులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి ఒక షెడ్డు నిర్మించారు. కుట్టు మిషన్లు తెప్పించారు. కొంత మందిని ఎంపిక చేసి చెన్నైలోని ఫుట్పార్క్ శిక్షణ సంస్ధల్లో, మరికొందరికి హైదరాబాద్లో చెప్పులు, బ్యాగులు తదితర చర్మ ఉత్పత్తుల తయారీపై శిక్షణ ఇప్పించారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వాలు మారినా మిగతా నిర్మాణాలు పూర్తి కాలేదు. కట్టిన షెడ్డును కూడా వినియోగంలోకి తీసుకురాలేదు.
నాణ్యత లోపించిందన్న స్థానికులు : ఆర్మూర్ లెదర్పార్క్ నిర్మాణానికి 2021-22 ఆర్థిక సంవత్సరంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.2 కోట్లు, కేంద్రం మరో రూ.2 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది. అదే సంవత్సరం లిడ్క్యాప్ ఎండీతో పాటు, చిన్న, మధ్యతరహా పరిశ్రమలశాఖ సంచాలకులు, ఇతర అధికారులు వచ్చి పరిశీలించారు. మరిన్ని నిధులు కేటాయిస్తామని, పార్కు అందుబాటులోకి తెస్తామని హామీ ఇచ్చారు. అప్పటి నిధులతో లెదర్ పార్కు భూమి అన్యాక్రాంతం కాకుండా చుట్టూ ప్రహారీ గోడ, మరో భవనం నిర్మించారు. ఆ భవనం నిర్మాణంలోనూ నాణ్యత లోపించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇంకా కార్మికుల నివాస గృహాలు, పాఠశాల, ఇతర సౌకర్యాలు కల్పించాల్సి ఉంది.
గోదాములు, మరిన్ని షెడ్లు, అధునాతన యంత్రాలు సమకూర్చాలి. లెదర్ పార్క్ ప్రారంభమైతే తమకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని స్థానిక చర్మకారులు చెబుతున్నారు. దీన్ని కేంద్రం 80%, రాష్ట్రం% వాటాతో నిర్మించాలి. ఐతే ప్రస్తుతం పెండింగ్ పనులు, వాటి నిధులకు సంబంధించి అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపడం లేదు. దీంతో పాటు టీజీఐఐసీ, లిడ్క్యాప్ ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడింది. పార్క్ నిర్మాణాల పురోగతిపై ప్రజాప్రతినిధులు కూడా పట్టించుకోకపోవడంతో పనులు ముందుకు సాగడంలేదని స్థానికులు విమర్శిస్తున్నారు.
"గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో ఫండ్స్ వాపసు వెళ్లాయి. అప్పటి ఎంపీ కవితకు, ప్రభుత్వానికి నివేదించడం వల్ల 20 శాతం మేం మూడుసార్లు దిల్లీకి వెళితే 80 శాతం ఫండ్స్ తిరిగి తెప్పిచ్చుకున్నాం. దీనిని తొందరలో పూర్తి చేయకపోతే రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలలో నిరాహారదీక్షకు పూనుకుంటాం. ప్రస్తుతం వాడకంలో ఉన్న చెప్పులు తయారు చేయడం మాకు వచ్చు. మిషన్లు తెప్పిస్తే తయారు చేస్తాం. వెయ్యి కుటుంబాలకు ఉపాధి దొరికి బాగుపడతాయి" - దశరథ్, లెదర్పార్కు సాధన సమితి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
పనులు ప్రారంభమయ్యేలా చర్యలు : గత రెండు దశాబ్దాల్లో పలు ప్రభుత్వాలు మారినా ఆర్మూర్ లెదర్ పార్కు మాత్రం మోక్షం కలగడం లేదు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వ హయాంలో దీనికి శంకుస్థాపన జరగగా, ఆ తర్వాత అనేక ప్రభుత్వాలు మారాయి. రాష్ట్రం కూడా విడిపోయింది. అయినా పనులు ముందుకు సాగడం లేదు. ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమైనా దీనిపై దృష్టి సారించాలని స్థానిక చర్మకారులు కోరుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే, ఎంపీ స్పందించి ఆగిపోయిన పనులు ప్రారంభమయ్యేలా చర్యలు చేపట్టాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
మున్సిపల్ సిబ్బంది ఆగ్రహం : ఏళ్లుగా లెదర్ పార్కు అందుబాటులో రాకపోవడం మోచీలు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ రోడ్లపైనే కులవృత్తి చేస్తున్నారు. ఇంత చేస్తున్నా కుటుంబాన్ని పోషించలేని పరిస్థితి. దుకాణాల అద్దెలు భరించే స్థోమత లేక రోడ్ల పక్కనే గొడుగు కింద తమ పనులు చేసుకుంటున్నారు. పక్కన ఉన్న దుకాణదారులకు కోపమొచ్చినా, మున్సిపల్ సిబ్బంది ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని మోచీలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రోజంతా కష్టపడినా కుటుంబాన్ని పోషించలేని పరిస్థితిలో ఉన్నామని చెబుతున్నారు. ప్రభుత్వాలు కూడా స్వయం ఉపాధి కోసం ఎలాంటి రుణాలు మంజూరు చేయడంలేదని వాపోతున్నారు.
పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు వచ్చేవి : రెండు దశాబ్దాలు అంటే తక్కువ సమయం కాదు. కానీ ఆర్మూర్ లెదర్ పార్క్ నిర్మాణం మాత్రం అంత సుదీర్ఘ సమయం గడిచినా పూర్తి కాని పరిస్థితి. అది నిర్ణీత సమయంలోనే అందుబాటులోకి వచ్చి ఉంటే చర్మకారులతో పాటు ఇతరులకు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగాలు వచ్చేవి. పలు అనుబంధ పరిశ్రమలు వచ్చేందుకు అనువుగా ఉండేది. ఈ ప్రాంతం కూడా ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందేందుకు ఆస్కారం ఏర్పడేది. గల్ఫ్ దేశాలకు వలసలు కూడా తగ్గేవి. అందువల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు ఉన్నందున లెదర్ పార్క్ నిర్మాణాన్ని ఇప్పటికైనా ప్రారంభించాలని ఆర్మూర్ వాసులు కోరుతున్నారు. పనులు ప్రారంభించకుంటే లెదర్ పార్కు సాధనకోసం నిరాహార దీక్ష చేపడతామని హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రభుత్వాలు మారినా నెరవేరని దశాబ్దాల కల - ఆర్మూర్ లెదర్ పార్కుకు మోక్షమెన్నడో?