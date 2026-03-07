Women's Day Special : మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక యాప్లు - వీటి గురించి మీకు తెలుసా?
మహిళల భద్రతకు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల చర్యలు - అందుబాటులోకి పలు యాప్లు, టోల్ఫ్రీ నంబర్లు - అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం వేళ వాటిపై ప్రత్యేక కథనం మీకోసం
Published : March 7, 2026 at 6:40 PM IST
Special Story on Women's Safety App : ప్రస్తుతం మహిళలు అన్ని రంగాల్లో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం, విద్య, సేవా రంగాలు ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ మహిళల భాగస్వామ్యం పెరుగుతోంది. అయితే మరోవైపు మహిళలపై వేధింపులు, దాడులు, భద్రతా సమస్యలు కూడా సమాజంలో కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగం చేసే మహిళలు, కళాశాలలకు వెళ్లే విద్యార్థినులు, దుకాణాల్లో పని చేసే మహిళలు, దినసరి కూలీలు ఇలా అనేక వర్గాలకు చెందిన మహిళలు బయటకు వెళ్లే సమయంలో భద్రతపై ఆందోళన చెందాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి వేళల్లో ప్రయాణం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంటికి సురక్షితంగా చేరేవరకు కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళలో ఉంటారు. ఈ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.
అత్యవసర సేవల కోసం టోల్ఫ్రీ నంబర్లు : మహిళల భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇప్పటికే కొన్ని టోల్ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచారు. 100, 181, 1098 వంటి అత్యవసర నంబర్ల ద్వారా మహిళలు తక్షణ సహాయం పొందవచ్చు. గృహహింస, బాలికలపై జరుగుతున్న అన్యాయాల వంటి సమస్యలపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వీటిని వినియోగించవచ్చు. పోలీస్ స్టేషన్లలో 24 గంటల పాటు సిబ్బంది సేవలు అందిస్తూ ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్నారు. ఈ సేవల ద్వారా మహిళలకు తక్షణ స్పందన అందేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
ఉమ్మడి పెద్దపల్లి జిల్లాలో మహిళల పరిస్థితి : ఉమ్మడి పెద్దపల్లి జిల్లాలో దాదాపు 13.65 లక్షల మంది మహిళలు నివసిస్తున్నారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది విద్యార్థినులు, ఉద్యోగినులు, కూలీలు ఉన్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థల్లో పని చేసే మహిళలు ప్రతి రోజూ ఇంటి నుంచి కార్యాలయాలకు వెళ్లాల్సి వస్తోంది. ఈ ప్రయాణాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో వేధింపులు ఎదుర్కొనే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి.
జిల్లాలో సుమారు 18 వేల స్వశక్తి సంఘాలు ఉన్నాయి. అలాగే సుమారు 2.5 లక్షల మంది మహిళలు ఉపాధి హామీ పనుల్లో పాల్గొంటున్నారు. కళాశాలలు, పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థినులు దాదాపు 2 లక్షల వరకు ఉన్నారు. రహదారులు, బస్టాప్లు, ప్రయాణ సమయంలో వేధింపులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉండటంతో మహిళల భద్రత కోసం ప్రత్యేక చర్యలు అవసరమవుతున్నాయి.
112 యాప్ - అత్యవసర సహాయం : మహిళల భద్రత కోసం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ రూపొందించిన ముఖ్యమైన యాప్లలో 112 ఒకటి. ఈ యాప్ను మొబైల్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఉపయోగించవచ్చు. హోమ్ స్క్రీన్లో కనిపించే ఎస్వోఎస్ (ఎస్ఓఎస్) బటన్ను నొక్కగానే ఆపదలో ఉన్నట్లు పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్కు సంకేతం వెళ్తుంది. ఈ యాప్లో కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితుల ఫోన్ నంబర్లను ముందుగానే నమోదు చేసుకోవచ్చు. అత్యవసర పరిస్థితిలో ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కగానే పోలీసులకు మాత్రమే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా సమాచారం అందుతుంది. అలాగే బాధితురాలి లొకేషన్ వివరాలు కూడా పోలీసులకు చేరతాయి. వెంటనే 112 నుంచి కాల్ చేసి పరిస్థితిని తెలుసుకొని సమీపంలో ఉన్న పోలీస్ సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేస్తారు.
సేఫ్టీపిన్ యాప్ - భద్రమైన మార్గం సూచన : రాత్రి వేళల్లో ఒంటరిగా ప్రయాణించే మహిళలకు సేఫ్టీపిన్ యాప్ ఎంతో ఉపయోగకరం. ఈ యాప్ గూగుల్ మ్యాప్ ఆధారంగా పని చేస్తూ భద్రమైన మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. ప్రయాణించే సమయంలో ఏ మార్గం సురక్షితమో, ఏ ప్రాంతాలు ప్రమాదకరమో ముందుగానే తెలియజేస్తుంది. సురక్షితం కాని ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశిస్తే వెంటనే హెచ్చరికలు పంపుతుంది. అలాగే యాప్లో నమోదు చేసిన స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ప్రయాణ వివరాలు చేరేలా సదుపాయం ఉంటుంది. దీంతో మహిళలు మరింత భద్రంగా ప్రయాణించగలుగుతారు.
టీసేఫ్ యాప్ - తెలంగాణ పోలీసుల ప్రత్యేక సేవ : రాత్రి వేళల్లో ఉద్యోగాలు చేసే మహిళలకు తెలంగాణ పోలీసు శాఖ రూపొందించిన టీసేఫ్ యాప్ ఎంతో ఉపయోగపడుతోంది. ముఖ్యంగా డ్యూటీ ముగిసిన తర్వాత అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంటికి వెళ్లే మహిళలకు ఇది భరోసా కల్పిస్తుంది. ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసి లాగిన్ అయిన తర్వాత డయల్ 100 లోని మానిటరింగ్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. అనంతరం ప్రయాణిస్తున్న వాహనం, వెళ్లాల్సిన ప్రదేశం వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఈ సమాచారం ఆధారంగా పోలీసులు ప్రయాణాన్ని మానిటర్ చేస్తారు. ఏదైనా సమస్య తలెత్తితే వెంటనే స్పందించి మహిళను రక్షించే చర్యలు తీసుకుంటారు.
