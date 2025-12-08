ETV Bharat / state

140 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న ఏసీ కాలేజ్- ఆ ముగ్గురు సీఎంలు చదివింది ఇక్కడే!

వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులెందరినో ప్రపంచానికి అందించిన కళాశాల - మూడు విశ్వవిద్యాలయాలతో ముచ్చటైన అనుబంధం కొనసాగించిన చరిత్ర

Story on Andhra Christian College in 140 Years at Guntur
Story on Andhra Christian College in 140 Years at Guntur (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 2:05 PM IST

AC College at Guntur: కళాశాల పేరు చెప్పగానే దాని వెనుక ఉన్న చారిత్రక అంశాలు కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి గొప్ప చరిత్రనే కలిగి ఉంది ఈ ఏసీ కళాశాల. నేటికీ 140 ఏళ్లు పూర్తయిన చెక్కుచెదరకుండా ఉంది​. వివిధ రంగాల్లో ప్రముఖులు ఎందరినో ప్రపంచానికి అందించింది. సీనియర్ ఎన్టీఆర్​ దగ్గర నుంచి గుర్రం జాషువా వరకు ఎందరో మహనీయలు ఇక్కడే విద్యాభ్యసించారు. మరెన్నో వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

మూడు విశ్వవిద్యాలయాలతో అనుబంధం: గుంటూరు నగరంలోని ఆంధ్ర క్రైస్తవ (ఏసీ) కళాశాలను 1885లో స్థాపించారు. తొలుత మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంగా, ఆ తర్వాత ఆంధ్ర యూనివర్సిటీగా కొనసాగింది. ఆ తర్వాత 1976 నుంచి ఆచార్య నాగార్జున వర్సిటీకి అనుబంధంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికీ మూడు వర్సిటీలు మారినా విద్యా బోధనలో ఏ మాత్రం తీసుపోని విధంగా నిత్యనూతనంగానే దూసుకెళ్తోంది. మూడు విశ్వవిద్యాలయాలతో ముచ్చటైన అనుబంధం కొనసాగించిన చరిత్ర దీని సొంతమని అని చెబుతుంటారు. ప్రైవేటు, కార్పొరేట్‌ కళాశాలల హవా కొనసాగుతున్న నేటి రోజుల్లోనూ 2,000 మంది విద్యార్థులతో కళకళలాడుతోంది.

ఎన్టీఆర్‌ బీఏ చదివింది ఇక్కడే: టీడీపీ వ్యవస్థాపకుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావుకు గుంటూరు ఏసీ కాలేజీతో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉండేది. ఈ కళాశాలలోనే ఆయన బీఏ చదివారు. ఆ రోజుల్లో కన్నావారితోట రెండో లైనులోని ఓ ఇంట్లోని పై అంతస్తులో అద్దెకు ఉండేవారు. సినీ నటుడు ముక్కామల కూడా ఆయనతో పాటే ఇదే గదిలో ఉండేవారు. ఇక్కడి నుంచి నిత్యం కళాశాలకు కాలి నడకన వెళ్లేవారు.

ఎన్టీఆర్‌ నివాసం ఉన్న ఆ గది నేటికీ చెక్కు చెదరకుండా ఉంది. అప్పట్లో గది ముందు భాగంలో ఉన్న ఖాళీ స్థలంలో స్నానం చేసే వారని, బుడ్డి దీపం కింద చదువుకునే వారని తమ పూర్వీకులు చెబుతుండేవారని స్థానికులు తెలిపారు. ఇదే ప్రాంతంలో సినీ నటుడు ఎస్వీ రంగారావు బంధువులు నివాసం ఉండడంతో తరచూ ఆయన కూడా ఇక్కడికి వచ్చేవారని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్‌ సినీ నటుడిగా ఎదిగిన తరువాత గుంటూరు నుంచి మద్రాసు వెళ్లిన వారి యోగక్షేమాలు తెలుసుకుని అప్పట్లో మేం నివాసం ఉన్న గది ఎలా ఉందని ఆరా తీసేవారని అప్పటి తరం వారు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికీ కన్నావారితోటలోని ఆ గదిని చూసేందుకు సందర్శకులు వస్తుంటారు.

AC College at Guntur
ఎన్టీఆర్‌ బీఏ చదువుకున్నప్పటి చిత్రం (Eenadu)

ప్రముఖులు చదివిన కళాశాల: మాజీ ముఖ్యమంత్రులు ఎన్టీఆర్, కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి, భవనం వెంకటరామిరెడ్డి ప్రముఖులు ఈ కళాశాలలోనే చదువుకున్నారు. సినీ దర్శకుడు కె.విశ్వనాథ్, నటులు శోభన్‌బాబు, జగ్గయ్య, గుమ్మడి, సాహితీవేత్తలు, కవులు కరుణశ్రీ, జంధ్యాల పాపయ్యశాస్త్రి, గుర్రం జాషువా ఇక్కడి నుంచే వచ్చారు.

నెహ్రూ బస చేసిన ప్రాంతం: జ్ఞానపీఠ్‌ అవార్డు గ్రహీత విశ్వనాథ సత్యనారాయణ ఈ కళాశాలలో అధ్యాపకుడిగా విధులు నిర్వహించారు. 1956లో ఏసీ కళాశాలలో నాటి ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ, అప్పటి సీఎం కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి బస చేశారు. 1980లో ఆంధ్ర క్రైస్తవ కళాశాలలో నిర్వహించిన పూర్వవిద్యార్థుల సమ్మేళనంలో మిత్రులతో ప్రముఖ సినీ నటుడు గుమ్మడి పాల్గొన్నారు.

AC College at Guntur
1956లో ఏసీ కళాశాలలో బస చేసిన నాటి ప్రధాని జవహర్‌లాల్‌ నెహ్రూ, అప్పటి సీఎం కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి (Eenadu)

లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యనందిస్తున్నాం అని ప్రిన్సిపల్‌ కొమ్మాలపాటి మోజేస్‌ తెలిపారు. విద్యార్థులకు హాస్టల్‌ వసతీ ఉందన్నారు. 2025-26 విద్యాసంవత్సరంతో కళాశాల 140 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకోనుందని పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తామని అన్నారు. కళాశాల పూర్వ విద్యార్థుల కమిటీ అధ్యక్షుడు కేంద్ర మాజీ మంత్రి జేడీ శీలం, సమన్వయకర్త ఎమ్మెల్యే ఆనందబాబు ఆధ్వర్యంలో వేడుకలకు ప్రయత్నాలు మొదలుపెట్టామని వెల్లడించారు.

