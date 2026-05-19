చదువుపై తరగని మమకారం - 73 ఏళ్ల వయసులోనూ నిత్యవిద్యార్థి

సైకాలజీలో ఎండీ చేసి ప్రముఖ మానసిక వైద్యుడిగా ఖ్యాతి - జ్ఞాన వృద్ధినే జీవన విధానంగా మార్చుకున్న డాక్టర్ రామారెడ్డి - బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా 89 పట్టాల గ్రాడ్యుయేట్‌గా రికార్డు

Inspiring Journey of 70 Year Old Doctor Earns 89 Degrees
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 8:26 PM IST

Inspiring Journey of 70 Year Old Doctor Earns 89 Degrees: వృత్తి వైద్యం,ప్రవృత్తి చదవడం, వయసు పెరుగుతున్నా చదువుపై తరగని మమకారం ఆయన నైజం. అందుకే కాబోలు విభిన్న కోర్సుల్లో డిగ్రీలను ప్రఖ్యాత విద్యాసంస్థల్లో పట్టాలను అందుకున్న బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. 73 ఏళ్ల వయసులో దాదాపు 89 డిగ్రీలు, ఇదీ ఆ పెద్దాయన ట్రాక్ రికార్డ్. రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి కర్రి రామారెడ్డి గురించి మరిన్ని విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

చదువు పూర్తయ్యి డిగ్రీ చేతికివచ్చి ఉద్యోగం రావడంతోనేనే హమ్మయ్య జీవితంలో చాలా సాధించాం అంటూ చాలా మంది రిలాక్స్ అయిపోతారు. పుస్తకాలన్నీ పక్కన పెట్టేస్తారు. చదువుపై ఆసక్తి ఉన్న వారైతే మరో రెండు డిగ్రీలు చేస్తుంటారు. అయితే ఆ 70 ఏళ్ల వైద్యుడు ఏనాడూ పుస్తకాలను వదల్లేదు. జ్ఞాన సముపార్జనే లక్ష్యంగా నిత్య విద్యార్థిగా ఏకంగా 89 డిగ్రీలు పొందారు. ఆదర్శ వైద్యుడిగా విజ్ఞాన గనిగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు.

బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి: స్టెతస్కోప్ పట్టుకుని పేషెంట్స్‌ను పరీక్షిస్తూనే బిజీగా పుస్తకాలు చదివేస్తున్న కర్రి రామారెడ్డి వయసు 73 ఏళ్లు. రాజమహేంద్రవరం స్వస్థలం. వైద్య శాస్త్రాలన్నింటినీ అవపోసన పట్టి ఆరోగ్య ప్రదాతగా మారారు. ముఖ్యంగా కంటికి కనిపించని మానసిక రోగంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. పేషెంట్ నాడి పట్టారంటే చాలు. చిటికెలో సమస్యను కనిపెట్టి నయం చేస్తారు. రాజమహేంద్రవరంలో మానస పేరిట ఆస్పత్రి నెలకొల్పి 50 ఏళ్లుగా నిరుపమాన సేవలందిస్తున్నారు. తన సర్వీసులో ఇప్పటి వరకు దాదాపు లక్షా 50 వేల మంది మానసికరోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపి వైద్యచూడామణిగా మంచి పేరు మూటగట్టుకున్నారు.

89 డిగ్రీల గ్రాడ్యుయేట్: డాక్టర్ అంటే వైద్య కోర్సుల్లో పట్టా పొందడం కామన్. అయితే ఈ వైద్య బ్రహ్మలో మరో ప్రత్యేకత ఉంది. ప్రొఫెషన్‌తో సంబంధం లేకుండా డిఫరెంట్ కోర్సుల్లో పీజీలు చేయడం. అవును మీరు విన్నది నిజమే. ఈ వైద్య బ్రహ్మ జ్ఞాన వృద్ధినే జీవన విధానంగా మార్చుకున్నారు. చదువుపై ఉన్న ఇష్టంతో రామారెడ్డి పుస్తకాలు తిరగేస్తూనే ఉంటారు. తన ఇంటినే మినీ లైబ్రరీలా మార్చేశారు. సైకాలజీ, ఇంజినీరింగ్, మేనేజ్ మెంట్, న్యాయశాస్త్రంలో డిగ్రీలు పూర్తి చేసి సరస్వతీ పుత్రుడయ్యారు. ఆంగ్లం, తెలుగు సాహిత్యంలోనూ డాక్టరేట్లు పొంది రచయితగానూ మారారు. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా 89 పట్టాల గ్యాడ్యుయేట్‌గా రికార్డు సృష్టించినప్పటికీ ఇంకా డిగ్రీల వేటను కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు.

చదువుకోవడం జీవితంలో ఓ భాగమని ఎంత చదివినా విద్యా దాహం తీరదని కర్రి రామారెడ్డి చెబుతుంటారు. ఇదంతా రికార్డుల కోసం కాదని జర్నీని ఎంజాయ్ చేస్తున్నానని రామారెడ్డి తెలిపారు. ఉత్తమ వైద్యుడిగా లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, గోల్డెన్ స్టార్, వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్‌లో చోటు సంపాదించుకున్నారు రామారెడ్డి. ఈయన సేవా దృక్పథాన్ని మెచ్చిన కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవార్డులతో సత్కరించాయి. 2017లో అప్పటి రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీ చేతుల మీదుగా బీసీరాయ్ జాతీయ అవార్డునూ అందుకున్నారు. ఆస్పత్రికి వచ్చిన వారు రామిరెడ్డి పేరు పక్కన ఉన్న డిగ్రీలను చూసి ఔరా అంటూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వైద్యుడిగా సేవలందిస్తూనే చదువే శ్వాసగా అభ్యసిస్తున్న కర్రి రామారెడ్డి ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ నంబర్ అంటూ నిరూపిస్తున్నారు.

"చదువుకోవడం జీవితంలో ఓ భాగమని ఎంత చదివినా విద్యా దాహం తీరదు. ఇదంతా రికార్డుల కోసం కాదు. ఈ విద్యా ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను. వైద్యుడిగా సేవలందిస్తూనే చదువుపై మక్కువతో దాదాపు 89 డిగ్రీలను చేశాను. అయినప్పటికీ ఇంకా చదవాలనే తపన ఇంకా నాలో ఉంది". -కర్రి రామారెడ్డి, మానసిక వైద్యుడు

