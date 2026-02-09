ETV Bharat / state

కఠిన నియమాలతో శివదీక్ష - శ్రీశైలానికి తరలివస్తున్న భక్తులు

మహా శివరాత్రి సందర్భంగా కఠిన నియామాలతో శివ దీక్షలు చేపడుతున్న భక్తులు - అర్థమండల, మండల, మహమండలంతో ప్రత్యేక దీక్షలు - శ్రీశైలానికి కాలినడకన తరలి వస్తున్న భక్తులు

Special Story Of Devotees Shiva Deekshas On The Occasion Of Maha Shivaratri
Special Story Of Devotees Shiva Deekshas On The Occasion Of Maha Shivaratri (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 6:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Special Story Of Devotees Shiva Deekshas On The Occasion Of Maha Shivaratri : హిందువుల పండుగలలో సంక్రాంతి తరువాత వచ్చే ముఖ్యమైన పండుగ మహాశివరాత్రి. మాఘ మాసంలో అమావాస్యకు ముందు వచ్చే చతుర్దశిని మనం మహా శివరాత్రిగా జరుపుకుంటాం. శివ పురాణం ప్రకారం మహా శివుడు ఈరోజే లింగాకారంగా ఆవిర్భవించినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే శివుడు తాండవం చేసిన రాత్రిగా దీనిని జరుపుకుంటారు. ఈరోజు శివుని ఆరాధించడం, రాత్రంతా జాగరణ చేయడం భక్తులు చేస్తుంటారు. శివుడు బోళా శంకరుడు, భక్తుల పాపాలను హరించి, అనుగ్రహించే దేవుడిగా భక్తులు విశ్వసిస్తారు.

కాబట్టి, శివ మాలలు ధరించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత, భక్తి, పాప విముక్తి కలుగుతుందని భక్తుల నమ్మకం. అందుకే కార్తీక మాసం, శివరాత్రి వంటి పవిత్ర సమయాల్లో భక్తులు శివాంగ సాధనలో భాగంగా ఈ మాలను ధరిస్తారు. అసలు శివమాల ఎప్పుడు ధరిస్తారు? నియమాలు, నిబంధనలు ఏంటి? ఎన్ని రోజులు ధరిస్తారు? ఎవరు వేసుకోవాలి? ఎక్కడ విరమణ చేయాలి? అనే అంశాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

శివుడి రూపాన్ని ధరిస్తే : భక్తులు అయ్యప్పమాల, భవానీ దీక్షలు తీసుకున్నట్టే, నియమ నిబంధనలతో శివదీక్షని కూడా చేపడుతారు. ఈ దీక్షలు మాఘ మాసంలో మొదలై మహశివరాత్రి వరకు 41 రోజుల పాటు శివమాలను ధరిస్తారు. ప్రతి సంవత్సరం శివరాత్రి ముందు శివుడి మాలధారణ చేసి, చివరికి శివరాత్రి నాడు లింగొధ్బవ సమయంలో మాల విరమణ చేయటం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. ఈ శివ దీక్షలతో లయకారకుడైనా శివుడి రూపాన్ని ధరిస్తే మోక్షం కల్గుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

ప్రతి రోజు కఠిన నియామాలు పాటిస్తూ : శివదీక్ష చేపట్టిన వాళ్లు ప్రతి రోజు సూర్యోదయం, మధ్యాహ్నం, సూర్యాస్తమయం ఇలా ప్రతి ఫూట కఠిన నియామాలు పాటిస్తూ ఆ శివుడిని ఆరాధించాలి. అంతేగాక రాత్రి సమయంలో కఠిక నేలపై నిద్రించాలి. ఈ శివ దీక్షలు అర్థమండల దీక్ష 21 రోజులు, మండల దీక్ష 41 రోజులు, మహమండలం 108 రోజులు ధరిస్తారు. భక్తులు శివమాల సమయంలో కచ్చితంగా కఠిన నియమాలు పాటించాలి. తప్పనిసరిగా శివుడికి అభిషేకం చేసిన తర్వాతనే భక్తులు మాలలు వేస్తారు. దీక్ష సమయంలో చందన రంగు వస్త్రాలను ధరించాలి. అలాగే నుదుట విభూతి పెట్టుకుని, కుంకుమ చందనం, మెడలో రుద్రాక్ష మాల ధరిస్తారు.

'స్వామి', 'శివ' అనే పేర్లతో : అదేవిధంగా దీక్ష సమయంలో మౌనవ్రతులై ఉండాలి. అవసరమైనంతవరకే మితంగా మాట్లాడాలి. అనుక్షణం శవుడిని ఆరాధిస్తూ ఆయనపై భక్తిని వీడకూడదు. ఇతరులను పిలిచినప్పుడు లేదా దీక్ష చేపట్టిన భక్తుడిని పిలిచేటప్పుడు కచ్చితంగా 'స్వామి', 'శివ' అనే పేర్లతో పిలుస్తుండాలి. నిత్యం శివపంచాక్షరీ ఓం నమశ్శివాయ అని జపము చేసుకుంటూ ఉండాలి.

శివ దీక్షలో మరిన్ని నియామాలు :

  • దీక్ష సమయంలో ప్రతిరోజు చందనపు రంగుల బట్టలు ధరించాలి. మరికొందరు నీలపు రంగు వస్త్రాలు కూడా ధరించటం చూస్తుంటాం.
  • దీక్షాకాలంలో చెప్పులు తొడగకూడదు.
  • క్షౌరము చేయించుకోకూడదు.
  • త్రికాలమునందు స్నానము చేసి శివనామ స్మరణతో పూజ చేయాలి. మూడు పూటలా శివ పూజలు చేయటం వీలుకానివారు, ఉదయం, సాయంత్రం రెండుపూటలా శివుని పూజించాలి.
  • రుద్రాక్ష మాలని ధరించాలి.
  • మాల ధరించిన వారు మద్యం, మాంసాహారానికి దూరంగా ఉంటూ, నియమబద్ధమైన జీవనం సాగించాలి.
  • ఈ దీక్షాధారణకు కఠినమైన నియమాలు, నియంత్రిత జీవితం (బ్రహ్మచర్యం, సాత్విక ఆహారం) అవసరం.

ఎవరు దీక్ష చేపట్టాలి? : శివునిపై పరిపూర్ణ భక్తి, నిబద్ధత కలిగిన ఎవరైనా శివ దీక్షను చేపట్టవచ్చు. స్త్రీ, పురుషులు, పిల్లలూ సైతం ఈ దీక్షను ఆచరించవచ్చు. ఈ దీక్షాధారణకు కఠినమైన నియమాలు, నియంత్రిత జీవితం అవసరం. సద్గురువు లేదా అర్చకుని ఆధ్వర్యంలో దీక్ష తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం. కార్తీక మాసం, ఇతర శివ సంబంధిత పర్వదినాలలో ఈ దీక్షను ప్రారంభించడం సాధారణంగా జరుగుతుంది.

ఆ ప్రముఖ శివాలయాలలో విరమణ : శివ దీక్షను సాధారణంగా మహాశివరాత్రి సమయంలో లేదా 21/40 రోజుల మండల దీక్ష పూర్తయిన తర్వాత శ్రీశైలం, యాగంటి, వేములవాడ వంటి ప్రముఖ శివాలయాలలో విరమణ చేస్తారు. దీక్ష విరమణ సమయంలో భక్తులు శివునికి జ్యోతిర్ముడి (ఇరుముడి) సమర్పించి, పవిత్రంగా పూజలు నిర్వహిస్తారు.

మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం : ప్రస్తుతం శ్రీశైలంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభమయ్యాయి. బ్రహ్మోత్సవాలను పురస్కరించుకొని సాధారణ భక్తులకు స్పర్శ దర్శన ఏర్పాటు చేశారు. జ్యోతిర్ముడి కలిగిన శివదీక్ష భక్తులకు ఈ నెల 12 వరకు మల్లికార్జున స్వామి స్పర్శ దర్శనం కల్పిస్తారు. నేటి (సోమవారం) నుంచి 18వ తేదీ వరకు ప్రతి రోజు రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి అమ్మవార్లకు వాహన సేవలు, గ్రామోత్సవం జరగనుంది.

కాలినడకన తరలి వస్తున్న భక్తులు : మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలతో శ్రీశైల క్షేత్రానికి భారీగా భక్తులు కాలినడకన వస్తున్నారు. ఈసారి సుమారు 10 లక్షలకు పైగా భక్తులు వస్తారన్న అంచనాతో దేవస్థానం యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తుల కోసం అదనపు క్యూలైన్లు, మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఏర్పాట్లు చేశారు. క్యూలైన్లలో మంచినీరు, అల్పాహారం, బిస్కెట్లు పంపిణీ చేస్తున్నారు.

విజయవాడ, హైదరాబాద్​ నుంచి ఎలా చేరుకోవాలి : విజయవాడ (సుమారు 250-260 కి.మీ), హైదరాబాద్ (ಸುమారు 210-220 కి.మీ) నుంచి శ్రీశైలానికి రోడ్డు మార్గంలో రావొచ్చు. APSRTC/TGSRTC బస్సులు, సొంత కారు లేదా క్యాబ్‌లో సులభంగా చేరుకోవచ్చు. విజయవాడ నుంచి 7-8 గంటలు, హైదరాబాద్ నుండి 4-5 గంటల ప్రయాణ సమయం పడుతుంది. ఘాట్ రోడ్ ప్రయాణం వల్ల పగటిపూట వెళ్లడం మంచిది.

మహాశివరాత్రి స్పెషల్ - ఏపీలో దర్శించుకోవాల్సిన ఆలయాలు ఇవే!

"మహా శివరాత్రి" ఏ శివలింగానికి పూజచేస్తే ఎలాంటి ఫలితం? - జ్యోతిషులు చెప్తున్నదిదే!

TAGGED:

SHIVA MALA DEATILES
SIGNIFICANCE OF SHIVARATRI
FULL DEATILES OF SHIVA DEEKSHA
SHIVA DEEKSHA RULES AND REGULATIONS
SPECIAL STORY ON SHIVA DEEKSHAS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.