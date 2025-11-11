అమ్మాయిల జీవితాల్లో 'అభయ విద్యానిధి' వెలుగులు - మహిళలతో నడుస్తున్న సొసైటీ
2015లో అభయ విద్యానిధి సొసైటీ ప్రారంభం - సాయం పొందినవారిలో ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, నర్సింగ్, లా, బీఈడీ చదివిన అమ్మాయిలు
Abhaya Vidya Nidhi Society: ఒక చిన్న నిప్పురవ్వ ఏ విధంగా అయితే కారు చీకటిని సైతం పారదోలగలదో అలాగే సాయం అందించే చేయి కూడా కష్టాలూ, కన్నీళ్లే జీవితంగా గడిపే వారి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపగలదు. ప్రస్తుతం అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్లులోని అభయ విద్యా నిధి సొసైటీ అలాంటి సాయమే అందిస్తోంది. 'మేడమ్ నాకు డిగ్రీలో మంచి మార్కులు వచ్చాయి. ఆర్థిక సమస్యల కారణంగా ఉన్నత చదువులు చదవలేకపోతున్నాం. సాయం చేస్తారా?' అని ఏ అమ్మాయైనా సొసైటీని ఆశ్రయిస్తే కాదనకుండా ఆర్థిక సాయం అందిస్తోంది. నిధుల కోసం హుండీలను ఏర్పాటు చేసి మరీ విరాళాలను సేకరిస్తోంది. అలా ఇప్పటివరకూ వందలాది మంది జీవితాల్లో చదువుల వెలుగులు నింపుతున్నారు. ఈ సొసైటీని మహిళలే నడుపుతున్నారు.
కొంతమంది బాలికలు: పాఠశాలకు వెళ్లకుండా ఇళ్లలో పాచి పనులకు కొందరూ బాలికలు వెళ్తుంటే చూసి స్కూలుకి ఎందుకు వెళ్లలేదని సొసైటీ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షురాలు సత్రసాల వసుంధర ఆరా తీశారు. ‘మాకు చదువుకోవాలన్న ఆశ ఉన్నా, చదివించే స్థోమత మా అమ్మానాన్నలకు లేదని సమాధానామిచ్చారు వాళ్లు. దానికి ఆమె చలించిపోయారు. అప్పటి నుంచి నిరుపేద బాలికల చదువు గురించి ఆలోచించడం మొదలు పెట్టారు.
అప్పట్నుంచీ అలాంటి అమ్మాయిల్ని ఆదుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. దాంతో వారికి తెలిసిన వాళ్లతో చర్చించారు. నా ఆలోచన చెప్పగానే వాళ్లూ సానుకూలంగా స్పందించారు. తమ వంతు సహాయం అందిస్తామని చెప్పారు. అలా ఈ '‘అభయ విద్యానిధి సొసైటీ'’ 2015లో ప్రారంభించా అని వసుంధర గుర్తు చేసుకున్నారు. ప్రస్తుతం దేవరశెట్టి మాధవీలత అధ్యక్షురాలిగా 100 మంది సభ్యులతో ఈ సొసైటీ నడుస్తోంది.
సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నా:
'మాది నిరుపేద కుటుంబం. చదువుకోవడానికి ఆర్థిక స్థోమత లేదు. నాలాంటి వాళ్లకి అభయ విద్యానిధి సొసైటీ సాయం చేస్తుందని తెలుసుకుని సభ్యుల్ని కలిసి సహాయం కోరాను. వారు మా కుటుంబ పరిస్థితిని గుర్తించారు. వాళ్లిచ్చిన నిధులతోనే ఇంటర్, ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశా. ప్రస్తుతం చెన్నైలో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నా.' - ఉదయాంజలి, గుంతకల్లు
విరాళాల కోసం హుండీలు: వంద మంది సభ్యులు మాత్రమే విరాళాలే ఇస్తే సహాయం తక్కువ సంఖ్యలో అందుతుంది. అలా కాకుండా దీని పరిధిని విస్తరించాలనుకున్నాను. అందుకే విరాళాల కోసం హుండీలు ఏర్పాటు చేశాం. వీటిలో ఎవరికి నచ్చిన మొత్తం వాళ్లు వేసేవారు. తరువాత హండీల అవసరం లేకుండానే దాతలు నెలకు రూ.1000 చొప్పున నేరుగా బ్యాంకు ఖాతాలో జమ చేయడం మొదలు పెట్టారు.
దీన్ని పిల్లల చదువులకు కేటాయిస్తున్నాం. సాయం పొందిన వారిలో ఇంజినీరింగ్, మెడిసిన్, నర్సింగ్, లా, బీఈడీ వంటివి చదువుకున్న అమ్మాయిలూ ఉన్నారు. నిరుపేద మహిళలు ఆర్థిక స్థోమత లేక చదువును ఆపేయకూడదు. ఆ లక్ష్యంతోనే సొసైటీ నడుపుతున్నామని వ్యవస్థాపకులు అంటున్నారు.
పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తా:
'నాన్న పాలు అమ్మగా వచ్చిన సంపాదనే మాకు జీవనాధారం. డాక్టర్ అవ్వాలనేది నా కల. కానీ, నాన్నకు అంత స్థోమత లేదు. ఇదే విషయం అభయ విద్యానిధి సొసైటీని సంప్రదించి చెప్పాను. బెంగళూరులో నేను డాక్టరు చదివేందుకు అన్ని ఖర్చులను కూడా వాళ్లు భరిస్తున్నారు. డాక్టర్ అయ్యాక నిరుపేదలకు ఉచిత సేవలు అందిస్తా.' - అమృత, కొప్పళ్
