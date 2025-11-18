సామాన్యూలకు బ్యాడ్ న్యూస్ - పెరిగిన కోడిగుడ్ల ధరలు
ఆకాశాన్ని తాకుతున్న కోడిగుడ్ల ధరలు - పౌల్ట్రీ ఫార్ముల్లో కోళ్ల మరణాల ప్రభావంతోనే - వినియోగదారులపై భారం - ధరలను నియంత్రించాలని అంటున్న వినియోగదారులు
Published : November 18, 2025 at 10:53 PM IST
Special Story Eggs Price Increase In Telangana : ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో జనజీవనం చాలా ఖరీదైపోతోంది. ఒకవైపు కూరగాయల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుంటే మరోవైపు కోడిగుడ్ల ధరలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. కూరగాయల్లో ఎక్కువ శాతం కిలో వంద రూపాయలకు చేరుకోవడం, ప్రస్తుతం కోడి గుడ్డు ధర రూ.7లకు చేరడం ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోంది. సాధారణంగా గుడ్లు సాధారణ ప్రజల ఆహారంలో భాగంగా ఉండే ప్రోటీన్. కానీ ధరలు ఇలా పెరగడంతో దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాలు గుడ్లను కొనుగోలు చేయడం ఎంతో కష్టం అవుతోంది.
కార్తిక మాసంలో ధరలు పెరుగుదల : ప్రస్తుతం కార్తిక మాసం. ఈ సమయంలో చాలామంది ఉపవాసాలు ఉంటారు. అలాగే అయ్యప్ప దీక్షల సమయం. ఈ సందర్భాలలో గుడ్ల వినియోగం తగ్గుతుంది. వినియోగం తగ్గాల్సిన సమయంలోనే ధర పెరగడం వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. మార్కెట్లో గుడ్ల ధర పెరిగేసరికి వినియోగదారులు బలవంతంగా కొనుగోళ్లు తగ్గించుకుంటున్నారు.
పౌల్ట్రీ ఫార్ముల్లో కోళ్ల మరణాల ప్రభావం : ధరల పెరుగుదల వెనుక ప్రధాన కారణం పౌల్ట్రీ ఫార్ముల్లో కోళ్ల మరణాలు. కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలంలోని ఒక పెద్ద పౌల్ట్రీ ఫామ్లో నాలుగు నెలల క్రితం 80 వేలకు పైగా కోళ్లు వైరస్ కారణంగా చనిపోయాయి. ఈ సంఘటన ఒక్కటే కాకుండా ఉమ్మడి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. పెద్ద సంఖ్యలో కోళ్లు చనిపోవడం వల్ల గుడ్ల ఉత్పత్తి తగ్గింది. ఉత్పత్తి తగ్గితే సరఫరా తగ్గుతుంది. దాంతో ధరలు చురుకుగా ఎగసిపడుతున్నాయి.
నెక్ నివేదిక ప్రకారం గుడ్ల ఉత్పత్తి : నెక్ (జాతీయ గుడ్ల సమన్వయ కమిటీ) ఉమ్మడి జిల్లా అధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ సాధారణ రోజుల్లో ఉమ్మడి జిల్లాలో రోజుకు సుమారు 80 లక్షల గుడ్లు ఉత్పత్తి అవుతాయని, ఇందులో 20 శాతం స్థానికంగా వినియోగమవుతాయని తెలిపారు. మిగతావి మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేస్తారని అన్నారు. అయితే కోళ్ల మరణాల వల్ల ఉత్పత్తి తగ్గిపోయిందని, దీంతో ఎగుమతులు కూడా తగ్గిపోయాయని, ఈ పరిస్థితి మార్కెట్పై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని వివరించారు.
వినియోగదారులపై భారం : ఒక కోడిగుడ్డు ధర ఏడు రూపాయలకు చేరడంతో చిన్న హోటళ్ల నుంచి ఇళ్ల వరకు అందరికీ రోజు వారి ఖర్చు పెరుగుతోంది. ఒక కుటుంబం రోజుకు 4 గుడ్లు వినియోగించినా నెలకు రూ.840 ఖర్చవుతోంది. అందువల్ల చాలా మంది గుడ్ల వినియోగం తగ్గించడం తప్ప వేరే మార్గం లేదు. పిల్లల ఎదుగుదలకు అవసరమైన ప్రోటీన్ అందకపోవడం ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీయవచ్చని డాక్టర్లు అంటున్నారు.
పరిష్కారం ఏమిటి? : -
- కోళ్ల వైరస్ నియంత్రణకు ప్రభుత్వ చర్యలు చేపట్టాలి.
- పౌల్ట్రీ ఫార్మ్లకు ఆర్థిక సహాయం అవసరం.
- గుడ్ల నిల్వ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి.
- గుడ్ల ఉత్పత్తి పెంచేలా రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు అందివ్వాలి.
గుడ్ల ధరలను నియంత్రించాలి : ప్రభుత్వం తక్షణ చర్యలు తీసుకోకపోతే ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రజలు అంటున్నారు. గుడ్డు వంటి సాధారణ పోషకాహార పదార్థం కూడా మామూలు మనుషుల అందుబాటులో లేకపోవడం ఒక ఆందోళనకర విషయమని, ప్రజల్లో ఆరోగ్య అవగాహన పెరిగిన ఈ సమయంలో ప్రభుత్వం, సంబంధిత వ్యవస్థలు జోక్యం చేసుకొని గుడ్ల ధరలను నియంత్రించాలని కోరుతున్నారు.
