తీరొక్క పూలు, 5 రకాల నైవేద్యాలు - నేడే సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు
Saddula Bathukamma Celebrations : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సద్దుల బతుకమ్మ వేడుకలు నేడు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఏమేమి పువ్వొప్పునే గౌరమ్మ అంటూ మహిళలు బతుకమ్మ పాటలను ఆడి పాడనున్నారు.
Published : October 18, 2026 at 6:00 AM IST
Saddula Bathukamma in TG : పూలను పూజించే ఏకైక పండుగ బతుకమ్మ. తీరొక్క పూలతో పేర్చి పూజించే పూలపల్లకి, గంగమ్మ, గౌరమ్మ కలిసే అరుదైన వేడుక బతుకమ్మ సంబురం. రంగురంగుల పూలతో బతుకమ్మను పేర్చి పడతులు పులకించి పోతారు. తొమ్మిది రోజుల పాటు నిండైన పూలతో పుడమి పాలపుంతగా గోచరించే వేడుక అచ్చమైన పల్లె పండుగ. మహాలయ అమావాస్య నుంచి దుర్గాష్టమి వరకు పిల్లాపెద్దా తేడా లేకుండా ఈ పండుగను జరుపుకుంటారు. తొమ్మిదిరోజుల పాటు పాటు జరుపుకునే ఈ బతుకమ్మ పండుగలో నేడు చివరి రోజు ఎంతో ప్రత్యేకం.
సద్దుల బతుకమ్మ పేరు ఎలా వచ్చింది?
ఆశ్వయుజ అష్టమి లేదా దుర్గాష్టమినే సద్దుల బతుకమ్మ అంటారు. పెత్రమాసతో మొదలైన నవరాత్రులు నేటితో ముగుస్తాయి. ఆశ్వయుజ మాసంలో ఎనిమిదో రోజైన దుర్గాష్టమి నాడు బతుకమ్మను 'సద్దుల బతుకమ్మ'గా జరుపుకుంటారు. అలసిన అమ్మవారికి భక్తులు పాకాలు నివేదన చేస్తారు. ఈ రోజున సద్దుల పేరుతో పులగమన్నం, చిత్రాన్న, పులిహోర, నువ్వుల సద్ది, పెరుగన్నం, కొబ్బరి సద్ది, ఇలా రకరకాల సద్దులు చేసి అమ్మవారికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. అందుకే చివరి రోజు వేడుకను సద్దుల బతుకమ్మ అని పిలుస్తారు. దీన్ని 'పెద్ద బతుకమ్మ' అని కూడా పిలుస్తారు. తంగేడు, బంతి, చామంతి, గునుగు, సీతజడ, కలువ, గడ్డుపూలు వంటి తీరొక్క పూలతో బతుకమ్మను పేరుస్తారు. ఇవాళ తల్లి బతుకమ్మ, పిల్ల బతుకమ్మ ఇలా రెండు బతుకమ్మలను పేర్చి హోరెత్తే ఉయ్యాల పాటలతో మహిళలంతా ఎంతో వైభవంగా బతుకమ్మ ఆట ఆడుకుంటారు.
బతుకమ్మను ఎలా పేరుస్తారంటే?
వేకువజామునే అందరూ నిద్రలేస్తారు. పురుషులు సంచులు తీసుకొని పూలవేట కోసం పచ్చిక బయళ్లకు వెళ్తారు. పూలు సేకరించడానికి పిల్లలూ పెద్దలతో కలిసి పచ్చికబయళ్లకు వెళ్తారు. వేకువజామునే నిద్రలేచిన మహిళలు పిండి వంటలు ప్రారంభిస్తారు. ఇంటిళ్లిపాది ఉదయాన్నే తలస్నానాలు చేసి నూతన వస్త్రాలు ధరిస్తారు. అలా ఇంట్లోని ఓ ప్రదేశంలో చాపపై పరుస్తారు. పూలతో బతుకమ్మను పేర్చుతారు. నచ్చిన సైజులో వలయాకారంలో ఉన్న తాంబాలం లేదా ప్లేట్లను తీసుకుంటారు. అందులో ఓ ఆకు పరిచి పసుపు పచ్చని తంగేడు, తెల్లని గునుగు, ఎర్రటి మందారం మొదలు తీరొక్క పూలతో సింగిడిలోని రంగుల కలబోతగా బతుకమ్మను తయారు చేస్తారు. అలా రంగులు మార్చుతూ వలయాకారంలో వివిధ వర్ణాల్లో తీర్చిదిద్దుతారు. మధ్యలో పూల రేకలు, ఆకులు వంటివి నింపుతూ అందంగా పేరుస్తారు. అనంతరం పూజ గదిలో భద్రంగా ఉంచి పసుపుతో గౌరమ్మను తయారు చేస్తారు.
ఐదు రకాల నైవేద్యాలు
ఓ తెల్లని వస్త్రంపై పసుపు రాసి అందులో పసుపు కలిపిన ఒడిబియ్యం ఉంచుతారు. సద్దుల బతుకమ్మ నాడు సద్దులు కడుతారు. అనగా ఐదు రకాల నైవేద్యాలను నివేదిస్తారు. పులిహోర, పెరుగన్నం, కొబ్బరన్నం, నువ్వలన్నం, మలీద మద్దులను తయారు చేస్తారు.
మహిళలంతా భక్తిశ్రద్ధలతో అందంగా ఆ బతుకమ్మను పేర్చే సమయానికల్లా సాయంత్రం అవుతుంది. బతుకమ్మను పేర్చి ఇక పిల్లాపెద్దలు పట్టు వస్త్రాలు, ఆభరణాలు ధరిస్తారు. ఆ చల్లటి సాయంత్రం వేళ తీరొక్క పూలతో పేర్చిన ఆ బతుకమ్మను విశాలమైన ప్రదేశంలో ఉంచి కోలాటాలు చేస్తారు. అనంతరం దేవాలయ ప్రాంగణం లేదా చెరువువైపు బయల్దేరుతారు. సింగిడిలోని రంగుల పూలతో పేర్చిన బతుకమ్మలతో ఊరేగింపుగా వస్తున్న ఆ ఆడబిడ్డలను చూస్తే రెండు కళ్లు సరిపోవు.
పోయిరా గౌరమ్మా - పోయిరావమ్మా
ఎక్కడెక్కడో ఉండే ఆడబిడ్డలంతా బతుకమ్మ పండుగకి సొంతూరికి చేరుతారు. పుట్టిన ఊరిలోని తమ చిన్ననాటి మిత్రులతో కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుంటారు. ప్రస్తుతం డీజే పాటలతో బతుకమ్మల వద్ద అందరూ సందడి చేస్తున్నారు. అనంతరం పురుషులు వచ్చి ఆ బతుకమ్మను గంగమ్మ ఒడికి చేరుస్తారు. పోయిరా గౌరమ్మా పోయిరావమ్మా అంటూ సాగనంపుతారు. అనంతరం తమతో తీసుకొచ్చిన సద్దులను ఆ గౌరమ్మకు సమర్పించి ఒకరికొకరు పంచుకుంటారు.
తెలంగాణ సంస్కృతికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం - జగమేలుతోన్న మన బతుకమ్మ