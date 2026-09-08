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తిరుమలలో రద్దీ నియంత్రణకు "ఏఐ" అస్త్రం - పద్మావతి వర్సిటీ ప్రొఫెసర్ వినూత్న ఆవిష్కరణ!

తిరుమల కొండపై భక్తుల రద్దీ నియంత్రణకు ఏఐ సాంకేతికత - శ్రీ పద్మావతి మహిళా వర్సిటీ ఆచార్యురాలు శోభారాణి ఆవిష్కరణ - ఏఐ, డిజిటల్‌ పరిజ్ఞానం, స్మార్ట్‌ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలతో భక్తులకూ మెరుగైన సేవలు

Story of Professor Shobha RaniStory of Professor Shobha Rani
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీకి ఏఐ పరిష్కారం కనుగొన్న ప్రొఫెసర్ టి.శోభారాణి (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 1:40 PM IST

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Story of Professor Shobha Rani : ప్రత్యేక దినాలు, లాంగ్‌ వీకెండ్‌లు ఇలా ఏమొచ్చినా తిరుమల క్షేత్రం భక్తులతో కళకళలాడిపోతుంది. ఆ రద్దీని అదుపుచేయడం అంత సులువేమీ కాదు. ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్న సందర్భాలూ ఉన్నాయి. దానికి ఏఐతో పరిష్కారం కనుగొన్నారు ఆచార్య టి.శోభారాణి. ఈ సాంకేతికత ఎలా పనిచేస్తుంది? భక్తుల రద్దీని ఎలా గుర్తిస్తుంది? మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

"గతంలో వైకుంఠ ఏకాదశికి తిరుమల కొండపై శ్రీవారి దర్శనానికి చాలామంది భక్తులు వచ్చారు. ఆ సమయంలో వాళ్లని నియంత్రించడం కష్టమై తోపులాట జరిగింది. దీంతో కొందరు భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ సమస్యలను కొంతవరకైనా నియంత్రించాలని" శోభారాణి భావించారు. కాగా, శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయం కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం విభాగంలో ఆచార్యురాలిగా టి. శోభారాణి విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. దీనిపై పరిశోధించి, ఏఐ ఆధారిత క్రౌడ్ మేనేజ్‌మెంట్ సాంకేతికతను రూపొందించినట్లు ఆమె వివరించారు. ఇది భక్తుల రద్దీని శాస్త్రీయంగా అంచనా వేసి, భక్తుల సమూహాల్లో కదలికలు, రద్దీ పెరుగుదల వంటి అంశాలను గుర్తించి, అధికారులను అప్రమత్తం చేస్తుందని శోభారాణి స్పష్టం చేశారు.

భద్రతా బలగాలను మోహరించేలా: ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా భక్తుల రాకను రియల్​టైంలో విశ్లేషించారామె. ఆ తర్వాతే సాంకేతికతను తీసుకొచ్చారు. ఇది సీసీటీవీ కెమెరాలు, డిజిటల్ అనలిటిక్స్, ఐవోటీ పరికరాలు, ఏఐ ఆధారిత అల్గారిథమ్​లను సమన్వయం చేయడం ద్వారా భక్తుల కదలికలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తుందని వివరించారు. క్యూలైన్లో ఏర్పడే అసాధారణ పరిస్థితులను గుర్తించి, సంబంధిత అధికారులను అప్రమత్తం చేయడంతో పాటు అవసరమైన చోట సిబ్బంది, భద్రతా బలగాలను మోహరించేలా చేస్తుందని తెలిపారు.

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందిస్తుంది: ప్రత్యేకంగా బ్రహ్మోత్సవాలు, వైకుంఠ ఏకాదశి వంటి ముఖ్యమైన పర్వదినాల్లో భారీగా జనాలు తరలి వచ్చే సందర్భాల్లో ఈ వ్యవస్థ కీలకంగా పనిచేస్తుందని వివరించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వేగంగా స్పందించేందుకూ ఈ సాంకేతికత సహకరిస్తుందని శోభారాణి తెలిపారు. అంతేకాదు, క్రౌడ్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ద్వారా భక్తుల సంఖ్యను అంచనా వేసి, అవసరమైన సిబ్బంది, భద్రతా ఏర్పాట్లు, రవాణా నిర్వహణ వంటివి ముందే ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చన్నారు. ఫలితంగా భక్తులు వేచి ఉండే సమయం తగ్గడంతో పాటు దర్శన ప్రక్రియ మరింత సౌకర్యవంతంగా మారే అవకాశముందని స్పష్టం చేశారు.

ఆ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగానే: దేశం ‘వికసిత్ భారత్-2047’ లక్ష్యాల దిశగా అడుగులు వేస్తున్న నేపథ్యంలో ఆధ్యాత్మిక పర్యాటక రంగంలో కేంద్రాల్లోనూ ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞాన వినియోగానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతోందని చెప్పారు. ఏఐ, డిజిటల్, పరిజ్ఞానం, స్మార్ట్ పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలతో భక్తులకూ మెరుగైన సేవలు అందించవచ్చునని స్పష్టం చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్వహణకు మా వర్సిటీ ప్రధానమంత్రి ఉచ్చతర్ శిక్ష అభియాన్ (పీఎం-ఉష) నిధుల నుంచి రూ.5.61 లక్షలు మంజూరు చేసిందని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఈ సాంకేతికతకు పేటెంట్ హక్కులు కూడా సాధించామని, టీటీడీ ఉన్నతాధికారుల సహకారంతో త్వరలోనే దీనిని క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేయనున్నట్లు ఆచార్య శోభారాణి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. భవిష్యత్తులో స్మార్ట్ యాత్రా నిర్వహణలోనూ టీటీడీ దేశానికే ఆదర్శంగా నిలవడానికి ఈ ఏఐ పరిజ్ఞానం ఎంతో దోహదపడుతుందని శోభారాణి అన్నారు.

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TAGGED:

భక్తుల రద్దీకి ఏఐ పరిష్కారం
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STORY OF PROFESSOR SHOBHA RANI

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