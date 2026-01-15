ETV Bharat / state

ప్రకృతి మురిసేలా - కోడెగిత్తలను పూజించే ముచ్చటైన పండగ

15 గ్రామాల్లో మహాశివరాత్రికి ముందు వచ్చే గురువారం, శుక్రవారం ఆవుల పబ్బం పేరుతో సంక్రాంతి పండుగ - పితృదేవతలకు ఎంతో నిష్ఠగా పూజలు - పొరుగు రాష్ట్రాలకు ఆనుకొని ఉన్న ప్రాంతాల్లో జల్లికట్టు

Special Sankranthi Celebrations In Chittoor District
Special Sankranthi Celebrations In Chittoor District (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 4:38 PM IST

3 Min Read
Special Sankranthi Celebrations In Chittoor District : భూమిపుత్రుల ఏడాది కష్టం చేతికొచ్చే వేళ, రంగురంగుల రంగవల్లులు భూమాతను సింగారిస్తుండగా, సుదూర బంధువులు అనుబంధాలు పెనవేస్తుండగా, ప్రకృతి మురిసేలా కోడెగిత్తలను పూజించే ముచ్చటైన పండగే సంక్రాంతి. ఈ పర్వదినంతో చిత్తూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య జిల్లాల్లో ఒక్కో గ్రామానికి ఒక్కో బంధం ఉంది. ఆ విశేషాలను ఓసారి చూద్దామా.

మేలుపట్లలో గంగజాతరతో కలిపి : పుంగనూరు పురపాలక పరిధిలోని మేలుపట్లలో గంగజాతర, సంక్రాంతి రెండూ ఒకేసారి నిర్వహిస్తారు. పట్టణంలో జనవరిలో సంక్రాంతి, మార్చి, ఏప్రిల్‌లో సుగుటూరు గంగమ్మ జాతరను నిర్వహిస్తారు. మేలుపట్లలో మాత్రం శివరాత్రికి ముందు గంగజాతర, సంక్రాంతి పండుగలను నిర్వహిస్తారు. అప్పుడు గ్రామంలోని నడివీధి గంగమ్మ, చౌడేశ్వరిదేవి, బోయకొండ గంగమ్మ, కుంటి గంగమ్మలకు దివ్వెలు చెల్లించి, పశువులను ఊరేగిస్తారు.

  • శివరాత్రి తర్వాత ఆవుల పబ్బం పేరిట : చౌడేపల్లె మండలం పరికిదొన పరిసరాల్లో ఉన్న 15 గ్రామాల్లో మహాశివరాత్రికి ముందు వచ్చే గురువారం, శుక్రవారం ఆవుల పబ్బం పేరుతో సంక్రాంతి పండుగను చేసుకుంటారు.
  • తూర్పు ప్రాంతాల్లో : తిరుపతికి తూర్పు దిక్కున ఉన్న ప్రాంతాల్లో పొంగళ్ల సందడి, హరిదాసుల సంకీర్తనలు కనిపిస్తాయి. పొంగళ్లు చేసి గ్రామదేవతలకు నైవేద్యంగా పెట్టడం, పశువులను పూజించడం ఇక్కడ ఆనవాయితీ. కనుమరోజు మాంసాహారం భుజిస్తారు.
  • తిరుపతిలో పెద్దల పండగ : సంక్రాంతిని తిరుపతిలో పెద్దల పండగగా పిలుస్తారు. పితృదేవతలకు ఎంతో నిష్ఠగా పూజలు చేస్తారు.
  • జల్లికట్టు ఇక్కడే : రామచంద్రాపురం, చంద్రగిరి, తదితర ప్రాంతాలతో పాటు చిత్తూరు, తమిళనాడును ఆనుకుని ఉన్న పలు ప్రాంతాల్లో జల్లికట్టు సందడి కనిపిస్తుంది.

పడమటి ప్రాంతాల్లో : భాకరాపేట నుంచి మొదలు పీలేరు, రాయచోటి, కలకడ, మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె, పుంగనూరు వరకు ఒక ప్రత్యేక విధానం ఉంటుంది. పశువుల పండగ జరిగే మూడోరోజు ఇక్కడ సందడి అధికంగా ఉంటుంది. ముందుగా పశువులకు స్నానం చేయించి, అలంకరించాక ఆయా గ్రామాల్లో సామూహిక ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఆరోజు మాంసాహారం ఇంటింటా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. కొత్త ధాన్యంతో మొదటిగా పొంగళ్లు చేసి పశువులకు తినిపిస్తారు. కొత్తగా పండిన ఆనపకాయ, పచ్చికందులతో తయారు చేసిన కూరలను దోసెలతో తినే సంప్రదాయం ఇక్కడ కొనసాగుతోంది. ఖరీదైన ఎద్దులు కలిగిన రైతులు ఊరేగింపులతో పాటు చిట్లాకుప్ప వద్ద డప్పు శబ్దాలు చేసి వాటిని బెదిరించడం చేస్తారు. అంతేకాకుండావాటిని పట్టి తెచ్చేందుకు యువత పోటీపడటం కనిపిస్తుంది.

ఏటా ఆదివారమే : సంక్రాంతి ప్రతి సంవత్సరం ఏ వారం వచ్చినా కలకడ మండలం ముడియంవారిపల్లెలో ఆదివారమే నిర్వహిస్తారు. 150 ఏళ్ల కిందట పరిసర ప్రాంతాల్లో రోగాలతో ప్రజలు మృత్యువాత పడినా ముడియంవారిపల్లెలో ఎలాంటి సమస్య మాత్రం రాలేదు. గంగమ్మను పూజిస్తే గ్రామంలో అందరినీ చల్లగా చూస్తానని తల్లి చెప్పడంతో నాటి నుంచి అమ్మవారిని ఆదివారం కొలవడం ఆచారంగా చేసుకున్నట్లు పెద్దలు చెబుతారు. గ్రామంలో కేవలం గంగమ్మదేవత ఆలయం మాత్రమే ఉంటుంది.

బోయకొండ గంగమ్మకు మొక్కు : పుంగనూరు మండలం అలజనేరు గ్రామస్థులకు ఓ ప్రత్యేక ఆచారం ఉంది. చౌడేపల్లె మండలం దిగువపల్లె పంచాయతీలోని బోయకొండ గంగమ్మకు ప్రతి సంవత్సరం సంక్రాంతికి ముందు, తర్వాత వచ్చే మంగళవారాల్లో పూజలు చేసి, మొక్కులు చెల్లిస్తారు. ఇందులో భాగంగా గత మంగళవారం గ్రామంలోని సుమారు 120 కుటుంబాలు మూకుమ్మడిగా తరలి వెళ్లి బోయకొండ గంగమ్మకు పూజలు చేశారు. ప్రజలకు ఆయురారోగ్యాలు కలగాలని, పాడిపంటలు సమృద్ధిగా పండాలని పూర్వీకుల నుంచి వస్తున్న ఆచారాన్ని కొనసాగిస్తున్నామని గ్రామస్థుడు రామకృష్ణ తెలిపారు.

