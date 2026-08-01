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వీవీఐపీ గ్యాలరీలో భూములిచ్చిన రైతులు - ప్రత్యేక అతిథులుగా గుర్తింపు

ప్రాజెక్ట్‌ కోసం స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చిన రైతులకు ప్రత్యేక గుర్తింపు - వీవీఐపీ గ్యాలరీలో ప్రత్యేక స్థానం కల్పించిన కూటమి ప్రభుత్వం

Seating Arrangements To Farmers In VVIP Gallery
Seating Arrangements To Farmers In VVIP Gallery (Eenadu)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 9:45 AM IST

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Seating Arrangements To Farmers In VVIP Gallery : నేడు ఉత్తరాంధ్ర ముఖచిత్రాన్ని మార్చే విధంగా జీఎంఆర్​ గ్రూప్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా, ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మించిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రధాని మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రారంభంకానుంది. అయితే ఇప్పటికే ఈ విమానాశ్రమం తొలి విజయాన్ని సంపాదించుకొని ప్రపంచానికి దాని ప్రత్యేకతను చాటి చెప్పుకుంది. దీనితో పాటు కూటమి ప్రభుత్వం ఇంతటి గొప్ప ప్రాజెక్టుకు భూములిచ్చిన రైతులకు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఇచ్చింది.

భోగాపురంలోని అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నిర్మాణానికి భూములిచ్చిన రైతులను ప్రత్యేక అతిథులుగా ఆహ్వానిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి అరుదైన గుర్తింపును ఇచ్చింది. ప్రధానమంత్రి ఆశీనులయ్యే సభావేదికకు అతి సమీపంలోనే ఎదురుగా వీవీఐపీలకు ఏర్పాటు చేసిన గ్యాలరీలో రైతులకు ప్రత్యేక స్థానాన్ని కల్పించి ముందు వరుసలో కూర్చోబెడుతోంది.

వీవీఐపీ గ్యాలరీలో భూములిచ్చిన రైతులు : భోగాపురం మండలంలోని గూడెపువలస, కంచేరు, కవులువాడ, ఎ.రావివలస, రావాడ, సవరవిల్లి, ముంజేరు గ్రామాలకు చెందిన రైతులు ఈ ప్రాజెక్ట్‌ కోసం స్వచ్ఛందంగా భూములిచ్చారు. 403 మంది రైతులతో పాటు ఇళ్లు ఇచ్చినవారు సుమారు 1,600 మంది వరకు ఉంటారు. రెండూ ఇచ్చినవారు దాదాపు 200 మందికి పైగా ఉంటారని అంచనా. వీరందరికీ భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి ఒకసారి ఉచితంగా విమాన ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించాలని సీఎం చంద్రబాబు ప్రకటించారు. సీఎం ప్రకటించిన విధంగానే ముందుగా రైతులను విమానంలో హైదరాబాద్‌ తీసుకెళ్తారు. అక్కడ శంషాబాద్‌లో విమానాశ్రయం నిర్మించక ముందున్న పరిస్థితితో పాటు తర్వాత చుట్టుపక్కల అభివృద్ధిని క్షేత్రస్థాయిలో రైతులకు చూపించి, దాని గురించి వారికి వివరిస్తారు.

గిరిజన నృత్యానికి గిన్నిస్‌ రికార్డ్‌ : భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించిన 'థింసా' నృత్య ప్రదర్శనకు ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు దక్కింది. గిన్నిస్​ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​ రికార్డు సృష్టించింది. ఒకేవేదికపై దాదాపు 13 వేల మంది గిరిజన విద్యార్థినులు, మహిళలు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ప్రాంగణంలోని సుమారు ఎనిమిదెకరాల్లో థింసా నృత్యం రిహార్సల్స్​తో శుక్రవారం అందరినీ అలరించారు. ఏర్పాటు చేసిన 260 బాక్సుల్లో 50 మంది చొప్పున గిరి విద్యార్థినులు, మహిళలు ప్రదర్శనలిచ్చారు. పాడేరు, పార్వతీపురం, రంపచోడవరం, సీతంపేట ఐటీడీఏల పరిధిలో ఉన్న గిరిజన సంక్షేమ పాఠశాలల విద్యార్థినులు, మహిళలు భోగాపురంలో సామూహికంగా థింసా నృత్యాన్ని అభ్యాసం చేశారు.

ప్రత్యేకంగా గులాబీ రంగు చీరలు, ఆకుపచ్చ రంగు జాకెట్లు ధరించి ఒడియా గీతానికి 13,000 మంది ఒక్కసారిగా పాదం కదిపారు. దాదాపు 64 మంది శిక్షకులు వీరికి 15 రోజుల పాటు శిక్షణ ఇచ్చారు. మరో 1,000 మంది వారికి సహాయకులుగా పనిచేశారు. గిన్నిస్‌ రికార్డ్స్‌ ప్రతినిధులు లండన్‌ నుంచి వచ్చి ఈ నృత్యాన్ని వీక్షించి రాష్ట్ర మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన గిన్నిస్​ బుక్​ ఆఫ్​ వరల్డ్​ రికార్డు ధ్రువపత్రాన్ని అందించారు. దీంతో ఒక్కసారిగా గిరిజన సంస్కృతి, సంప్రదాయం, వైభవం దేశంతోపాటు ప్రపంచ దేశాలకు తెలిసింది. ప్రారంభోత్సవానికి ముందే భోగాపురం తొలి విజయంతో పాటు ఇంతటి ఘన విజయాన్ని సాధించిందని మంత్రి సంధ్యారాణి పేర్కొన్నారు. మంత్రులు సంధ్యారాణి, వంగలపూడి అనిత, సవిత, జీసీసీ ఛైర్మన్‌ కిడారి శ్రావణ్‌కుమార్‌ తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

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FARMERS IN VVIP GALLERY
SEATS TO FARMERS VVIP GALLERY
FARMERS IN VVIP GALLERY
వీవీఐపీ గ్యాలరీలో రైతులు
SEATS TO FARMERS VVIP GALLERY

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