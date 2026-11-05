సోషల్ మీడియాలో శ్రీవారి వైభవం - 54 రోజుల్లో 17 కోట్లకు పైగా వ్యూస్
Tirumala Temple Popularity on Social Media: కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి వైభవం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. 54 రోజుల్లో 17.54 కోట్ల మంది వీక్షించినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 10:38 AM IST
"వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించన వేంకటేశ సమోదేవో నభూతో న భవిష్యతి" కలియుగంలో వేంకటాద్రిని మించిన పుణ్యధామం బ్రహ్మాండంలోనే లేదు. ఆపదలో ఉండి హరీ అని పిలవగానే కష్టాలను తొలగించే శ్రీనివాసుడిని మించిన దైవం ఇలలో లేదు. ఇకపై రాదని ప్రశస్తి. కలియుగాధిపతిగా శేషాచల నివాసిగా ఏడుకొండల వెంకన్నగా పూజలందుకుంటున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి వైభవం, ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విశేష ఆదరణ లభిస్తోంది.
ఈ నేపథ్యంలో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వైభవం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తరిస్తోంది. కోట్లాది మంది భక్తులకు వేంకటేశ్వర స్వామి వారి సేవలు, నిత్య కల్యాణం, బ్రహ్మోత్సవాలు, తిరుమల విశేషాలను చేరవేసేందుకు సామాజిక మాధ్యమాల వేదికలు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో శ్రీవారి నవరాత్రి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు, ఉత్సవాల సమయంలో, అనంతరం కలిపి దాదాపు 54 రోజుల వ్యవధిలో వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా శ్రీవారి వైభవానికి సంబంధించిన అంశాలను ఏకంగా 17.54 కోట్ల మంది వీక్షించినట్లు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వెల్లడించింది. బ్రహ్మోత్సవాలు, వాహన సేవలు, ధార్మిక కార్యక్రమాలు, స్వామి వారి దివ్యత్వాన్ని వైభవంగా ప్రతిబింబించే దృశ్యాలు భక్తులను ఎంతగానో అలరించాయి.
డిజిటల్ వేదికల ద్వారా ఉత్సవాలు వీక్షిస్తూ: ప్రత్యక్షంగా తిరుమలకు దేశ విదేశాల్లోని భక్తులు చేరుకోలేరు. ఈ క్రమంలో వారంతా వివిధ డిజిటల్ వేదికల ద్వారా స్వామివారి ఉత్సవాలను తిలకిస్తూ, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందుతున్నారు. దీని ఫలితంగా సోషల్ మీడియాలో టీటీడీకి సంబంధించిన అధికారిక ఖాతాలను అనుసరించే వారి సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. టీటీడీ దేవస్థానమ్స్, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానమ్స్ పేరుతో ఈ ఖాతాలు ఉన్నాయి.
17 లక్షలు దాటిన సబ్స్క్రైబర్లు: బ్రహ్మోత్సవాలకు ముందు సుమారు 14.5 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్లు ఉండగా, ప్రస్తుతం ఆ సంఖ్య 17 లక్షలు దాటింది. అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిన నెలరోజులకే 6,000 మందికి పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఇదే స్ఫూర్తితో రానున్న రోజుల్లో టీటీడీ కార్యక్రమాలను మరింత విస్తృతంగా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా భక్తులకు చేరవేసేందుకు ప్రజా సంబంధాల విభాగం భావిస్తోంది. భక్తులను సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా బురిడీ కొట్టిస్తున్న వారు రోజురోజుకూ పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో భక్తులు టీటీడీ అధికారిక ఖాతాల ద్వారానే సమాచారం కోసం చూడాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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