మే 9న స్పెషల్ మెగా పాస్​పోర్ట్​ మేళా - 4 వేల స్లాట్లు విడుదల

వేసవి డిమాండ్‌ నేపథ్యంలో 4 వేల స్లాట్లతో కార్యక్రమం - అపాయింట్‌మెంట్‌ రీషెడ్యూల్‌కూ అవకాశం - ప్రాంతీయ పాస్‌పోర్ట్‌ అధికారి స్నేహజ వెల్లడి

Special Mega Passport mela on May9 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 1:00 PM IST

Special Mega Passport mela on May9 : సమ్మర్​ హాలిడేస్​లో విహార యాత్రలు, పై చదువులకు విదేశాలకు పయనమయ్యేందుకు విద్యార్థులు సన్నద్ధమవుతున్న నేపథ్యంలో పాస్‌పోర్ట్‌ అపాయింట్‌మెంట్లకు భారీగా డిమాండ్‌ ఏర్పడింది. దీనిని పరిగణనలోకి తీసుకొని మే 9వ తేదీన స్పెషల్ మెగా పాస్‌పోర్ట్‌ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్టుగా సికింద్రాబాద్‌లోని ప్రాంతీయ పాస్‌పోర్ట్‌ కార్యాలయం తెలిపింది. రాష్ట్రంలోని 5 పాస్‌పోర్ట్‌ కేంద్రాల్లో 4 వేల అపాయింట్‌మెంట్లు(స్లాట్లు) విడుదల చేసినట్లుగా రీజనల్ పాస్‌పోర్ట్‌ ఆఫీసర్(ఆర్పీవో) జె.స్నేహజ మంగళవారం వెల్లడించారు.

ఇందులో హైదరాబాద్‌ పరిధిలోని రాయదుర్గం, ఎంజీబీఎస్, బేగంపేట పాస్‌పోర్ట్‌ సర్వీస్ సెంటర్లలో 3,100, నిజామాబాద్, కరీంనగర్‌ పీఎస్‌కేల్లో 900 అపాయింట్‌మెంట్లున్నాయి. ఇప్పటికే స్లాట్‌ బుకింగ్ చేసుకున్న వారు సైతం ఈ పాస్​పోర్ట్ మేళాలో భాగస్వామ్యం అవుతూ అపాయింట్‌మెంట్లను రీ షెడ్యూల్‌ చేసుకోవచ్చని స్నేహజ వివరించారు.

స్నేహజ ఆర్పీవో (ETV Bharat)

కరీంనగర్‌ పీఎస్‌కేలో అపాయింట్‌మెంట్ల పెంపు : కరీంనగర్‌లో పెరిగిన డిమాండ్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని మే 4వ తేదీ నుంచి ప్రస్తుతం ఉన్న 220 అపాయింట్‌మెంట్లను 400కు పెంచుతున్నామని ఆర్పీవో స్నేహజ తెలిపారు. దీంతో ప్రస్తుతం ఉన్న సాధారణ స్లాట్లు 160 నుంచి 310కి, తత్కాల్‌ 40 నుంచి 60కి, పీసీసీ 20 నుంచి 30కి పెరగనున్నాయని వివరించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిత్యం 4,500 స్లాట్లు జారీ చేస్తుండగా వెరిఫికేషన్‌ ప్రక్రియను మినహాయించినట్లయితే తత్కాల్‌ పాస్‌పోర్ట్‌లు 2 రోజుల్లో, సాధారణ పాస్‌పోర్ట్‌ ఏడు రోజుల్లో చేతికి అందుతుందని చెప్పారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒకే రోజులో పాస్‌పోర్ట్‌ ప్రక్రియ పూర్తి చేసి అందిస్తున్నామని స్నేహజ పేర్కొన్నారు. వీరికి పోస్ట్‌ పోలీస్‌ వెరిఫికేషన్‌ ఉంటుందని వివరించారు. తత్కాల్‌లో పాస్‌పోర్ట్‌ తీసుకున్నవారు పోస్ట్‌ పోలీస్‌ వెరిఫికేషన్‌ తర్వాతే ప్రయాణాలు బుక్‌ చేసుకోవాలని సూచించారు.

ప్రతి సోమ, మంగళ, శుక్రవారాల్లో నిర్వహించే గ్రీవెన్స్‌ ద్వారా 250 వరకు ఆన్‌లైన్‌ ఎంక్వైరీ అపాయింట్‌మెంట్ల ద్వారా సమస్యలు పరిష్కరిస్తున్నామని ఆమె వివరించారు. ప్రతి గురువారం నేరుగా పాస్​పోర్టు కార్యాలయానికి వచ్చే 800-1000 దరఖాస్తుదారుల సమస్యలు తీరుస్తున్నామని స్నేహజ అన్నారు.

రెన్యువల్‌లో ఇబ్బందులు ఎదురైతే : పాస్​పోర్ట్ రెన్యువల్‌ చేసే సమయంలో పాత పాస్‌పోర్ట్​ ఎంటర్ చేయడం కీలకమని స్నేహజ తెలిపారు. ఏళ్ల క్రితం పాస్‌పోర్ట్‌ తీసుకుని ఆ నంబరు దొరక్కపోవడంతో దరఖాస్తుదారులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని చెప్పారు. వీరంతా ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు తీసుకొని పాస్‌పోర్ట్‌ కార్యాలయానికి వెళ్లి అధికారులను సంప్రదించాలని సూచించారు. అక్కడ వివరాలు పరిశీలించి పాత నంబరును దరఖాస్తుదారుడికి పాస్​పోస్ట్ ఆఫీస్ సిబ్బంది తెలియజేస్తారన్నారు. పాస్‌పోర్ట్‌ పోగొట్టుకున్నవారు వెరిఫికేషన్‌ సమయంలో లాస్ట్‌ సర్టిఫికెట్‌ చూపించాల్సి ఉంటుందన్నారు. పాస్‌పోర్ట్‌పై ఏవైనా సందేహాల నివృత్తి, సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధించి దరఖాస్తుదారులు rpo.hyderabad@cpo.gov.in లో సంప్రదించాలన్నారు. ఇతర వివరాలకు 040 27715115, 27715333 నంబర్లలో సంప్రదించవచ్చని స్నేహజ సూచించారు.

పాస్​పోర్ట్​ వ్యాలిడిటీ : 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవారికి పాస్​పోర్ట్​ వ్యాలిడిటీ ఐదు సంవత్సరాలు, లేదా 18 ఏళ్లు పూర్తయ్యే వరకు ఉంటుంది. అనంతరం పాస్​పోర్టును రెన్యువల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక 15 నుంచి 18 సంవత్సరాలలోపు వయసు ఉన్నవారు 10 ఏళ్ల పాస్​పోర్టును తీసుకోవచ్చు.

పాస్​పోర్ట్​ రెన్యువల్ ప్రక్రియ : పాస్​పోర్టు నిర్ణీత కాలవ్యవధి వరకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత రెన్యువల్ చేసుకోవడమనేది తప్పనిసరి. ఈ విధంగా సింపుల్​గా చేసుకోండి.

  • ముందుగా 'పాస్​పోర్ట్​ సేవ' వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లండి
  • పాస్​పోర్ట్​ సేవ పోర్టల్​లో మీరు ఇప్పటివరకు రిజిస్టర్ చేసుకోకపోతే, సూచనలకు అనుగుణంగా రిజిస్టర్ చేసుకుని లాగిన్ ఐడీని పొందొచ్చు.
  • అనంతరం మీ లాగిన్ ఐడీకి సంబంధించిన వివరాలతో లాగిన్ అవ్వండి.
  • అప్లై ఫర్ ఫ్రెస్​పాస్​పోర్టు/రెన్యువల్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • అనంతరం తగిన వివరాలను నమోదు​ చెయ్యండి.
  • పే అండ్ షెడ్యూల్​ పేమెంట్ ఆప్షన్​ను ఎంచుకోండి.
  • పేమెంట్​ను ప్రాసెస్​ను పూర్తిచేయండి
  • వివరాలన్నీ ఎంటర్ చేశాక మీ ఫాంను సబ్మిట్ చెయ్యండి.
  • ప్రింట్ అప్లికేషన్ రిసిఫ్ట్​ ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేసి రిసిప్ట్​ పొందండి.
  • నిర్ణీత తేదీన మీకు దగ్గరలోని పాస్​పోర్ట్ సేవా కేంద్రానికి అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, అప్లికేషన్ ఫాంలతో సందర్శించండి.

