గ్రేటర్లో ఫేక్ డాక్టర్స్ హల్చల్ - మరో పదిమంది నకిలీ వైద్యుల అరెస్ట్
హైదరాబాద్లో నకిలీ వైద్యుల వ్యవస్థీకృత దందా! - ఇటీవలే 12 మంది ఫేక్ డాక్టర్స్ను గుర్తించిన కొద్దిరోజులకే మరో పది మంది అరెస్ట్ - మహానగరవ్యాప్తంగా 500కు పైగా నకిలీ క్లినిక్లు నడుస్తున్నట్లు సమాచారం
Published : September 3, 2026 at 3:00 PM IST
Fake Doctors In Greater Hyderabad : గ్రేటర్లో ఫేక్ డాక్టర్స్ హల్చల్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవలే నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో 12 మందిని అరెస్టు చేసిన కొద్ది రోజులకే పలువురు నకిలీ వైద్యులు స్టేషన్ బెయిల్పై బయటకు వచ్చి యథావిధిగా క్లినిక్లు నిర్వహించడం విస్మయానికి గురిచేసింది. ఇదిలా ఉండగా బుధవారం మేడ్చల్లో పోలీసులు మరో పది మంది నకిలీ వైద్యులను పట్టుకోవడం సంచలనంగా మారింది. మహానగర పరిధి అంతటా వ్యవస్థీకృతంగా ఈ దందాలు కొనసాగుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
ఈ ఫేక్ డాక్టర్లు వైద్య చికిత్స పేరుతో పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి నకిలీ క్లినిక్లు 500కు పైగా నడుపుతున్నట్లు అనధికారిక సమాచారం. తెలంగాణ వైద్య కమిషన్ ఇప్పటికే 250 నకిలీ క్లినిక్లు, వైద్యులను గుర్తించి సంబంధిత జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య అధికారులను అప్రమత్తం చేసింది.
ఇతరుల లెటర్ హెడ్లను వినియోగించి : నకిలీ క్లినిక్ల గురించి వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు కుత్బుల్లాపూర్, రామచంద్రాపురం ఎస్వోటీ పోలీసులు, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల వైద్యాధికారులతో సమన్వయం చేసుకుని 10 క్లీనిక్లపై ఆకస్మిక దాడులు నిర్వహించారు. ఈ మేరకు ఎస్వోటీ డీసీపీ శోభన్ కుమార్, మేడ్చల్ జిల్లా డిప్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్ నాగరాజుతో కలిసి పేట్బషీరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన విలేకరుల సమావేశంలో నకిలీ వైద్యుల వివరాలను వెల్లడించారు. వీరిలో కొందరు తమ కార్యకలాపాలను సాగించడానికి వారి బంధువుల్లోని డాక్టర్ల పేరుతో ఉన్న నేమ్ప్లేట్లు, లెటర్ హెడ్లను వాడుతున్నట్లు తెలిపారు.
కుమార్తె ఎంబీబీఎస్ సర్టిఫికెట్తో క్లినిక్ : ఓ ఫేక్ డాక్టర్ ఏకంగా తన కుమార్తెకు సంబంధించిన ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీని ఉపయోగించి క్లినిక్ నడుపుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కేవలం పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ లేదా బీఏ చదువుకున్న వ్యక్తులు వైద్యం చేయడం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది. ఈ క్లినిక్లలో ఔట్ పేషెంట్ ఫీజులు తక్కువగా ఉండటంతో పేదలు వీటి వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. పట్టుబడిన వారిపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేయడంతో పాటు వారి నుంచి వైద్య పరికరాలు, ప్రిస్క్రిప్షన్ ప్యాడ్లు, ఎక్స్పైర్ మెడిసిన్, సెలైన్ బాటిళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పూర్తి స్థాయి నిఘా లోపించింది! : ఈ నకిలీ వైద్యులు చిన్నపాటి జ్వరాలకు కూడా పవర్ఫుల్ యాంటీబయాటిక్స్, నొప్పి నివారణ మందులు, స్టిరాయిడ్స్ను రాస్తున్నారు. ఫలితంగా రోగుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలోకి నెడుతున్నారు. కొత్త ఆసుపత్రుల రిజిస్ట్రేషన్, నిర్వహణ, రెన్యువల్తో పాటు నకిలీ క్లీనిక్ల విస్తరణను అరికట్టే బాధ్యత కూడా జిల్లా స్థాయి వైద్య అధికారులకే ఉంటుంది. నకిలీ వైద్యులపై ఇటీవల జరిగిన అరెస్టులు మహానగర ప్రాంతంలోని మూడు జిల్లాల పరిధిలో సమగ్ర పర్యవేక్షణ లోపించిందనడానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నాయి.
నకిలీ వైద్యులను గుర్తించడానికి సూచనలు
- ఆసుపత్రికి వెళ్లినప్పుడు రిసెప్షన్ దగ్గర జిల్లా వైద్య, ఆరోగ్య శాఖ జారీ చేసిన అధికారిక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఉందో లేదో తనిఖీ చేయాలి.
- సదరు వైద్యుని అర్హతల గురించి ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే వెంటనే 'onlinetsmc.in' వెబ్సైట్ను సందర్శించి సెర్చ్ టూల్లో వైద్యుని పేరు లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను నమోదు చేసి వివరాలను సరిచూసుకోవాలి.
- వైద్యులు తమ పేర్లు, విద్యా అర్హతలతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్ర వైద్య మండలి జారీ చేసిన రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ను బోర్డుపై స్పష్టంగా కనిపించేలా ప్రదర్శించాలి.
- ఈ ప్రమాణాలు ఏవీ లేకుండా ఎక్కడైనా నకిలీ వైద్యులు ఉన్నట్లు సమాచారం అందితే 112కు ఫోన్ చేసి లేదా సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ను సంప్రదించి ఫిర్యాదు చేయాలి.
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