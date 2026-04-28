ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇంటికోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి గుడ్​న్యూస్​ - వెంటనే అప్లై చేసుకోవాలన్న మంత్రి

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు నిరంతర ప్రక్రియగా వర్ణించిన మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి - పర్యవేక్షణకు ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక అధికారుల నియామకం - సాదాబైనాలపై తుది నిర్ణయం ఆర్డీవోలదే అని స్పష్టంచేసిన మంత్రి

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 28, 2026 at 8:22 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ponguleti On Indiramma Housing Scheme : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేసేందుకు జిల్లా కలెక్టర్లకు మరిన్ని బాధ్యతలను అప్పగిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, హౌజింగ్ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు నిరంతర ప్రక్రియ అని స్పష్టం చేశారు. గతంలో దరఖాస్తు చేసుకోకపోతే, ఇప్పటికైనా చేసుకోవచ్చునన్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం పర్యవేక్షణ కోసం ఉమ్మడి జిల్లాల వారీగా ప్రత్యేక అధికారులను నియమించనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి తెలిపారు. సాదాబైనామాలపై తుది నిర్ణయం ఆర్డీవోలదేనని మంత్రి తెలిపారు. సర్వేతోనే భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందన్నారు. తహసీల్దార్ కార్యాలయాలకు కొత్త భవనాలు ప్రతీ జిల్లా కేంద్రంలో అత్యాధునిక హంగులతో నిర్మించనున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు.

ప్రతి వారం సమీక్షించండి : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకాన్ని మరింత వేగంగా, పారదర్శకంగా అమలు చేయడానికి అధికార వికేంద్రీకరణ చేసి జిల్లా కలెక్టర్లకు మరిన్ని బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు రాష్ట్ర రెవెన్యూ, గృహ నిర్మాణ శాఖల మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని, జిల్లా హౌసింగ్ అధికారులతో ప్రతి వారం సమీక్షించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. ప్రజా ప్రతినిధులతో సమన్వయం చేసుకుని, సమస్యలు రాకుండా పర్యవేక్షించేందుకు ఉమ్మడి జిల్లాలవారీగా ప్రత్యేక అధికారులను నియమిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల మంజూరు నిరంతర ప్రక్రియ అని స్పష్టం చేసిన మంత్రి పొంగులేటి, గతంలో దరఖాస్తు చేసుకోని వారు ఇప్పుడు దరఖాస్తు చేసుకున్నా అర్హత ఉంటే మంజూరు చేస్తామని తెలిపారు. ప్రజాప్రతినిధులు విస్తృతంగా భాగస్వామ్యులు కావాలన్నారు. రాజకీయాలకు అతీతంగా నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇళ్లను మంజూరు చేశామని తెలిపారు. లబ్ధిదారులు వేగంగా ఇళ్లను నిర్మించుకునేలా ఎమ్మెల్యేలు ప్రత్యేక చొరవ చూపాలన్నారు. వివిధ కారణాలతో ఇళ్లు నిర్మించుకోలేని వారు, తమకు అవసరం లేదని చెబితే వారి స్థానంలో మరొకరికి కేటాయించాలని సూచించారు. ఇంటి బేస్‌మెంట్ నిర్మాణం పూర్తయిన తరువాత రూ.లక్ష మంజురు చేశాక, సాంకేతిక కారణాలతో బిల్లులు రాని వారికి వెంటనే విడుదల చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీ ప్లస్ వన్ పద్ధతిలో : పేదవారి అభివృద్ధి, సంక్షేమం విషయంలో అధికారులు మానవతా దృక్పథంతో వ్యవహరించాలని మంత్రి తెలిపారు. డబుల్ బెడ్ రూం ఇళ్లను పూర్తి చేయాలని మంచి నీరు, కరెంటు, డ్రైనేజీ వంటి మౌలిక వసతులను కల్పించాలని, ఇళ్లు ఏ దశలో ఉన్నా వెంటనే లబ్ధిదారులకు కేటాయించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పట్టణ ప్రాంతాల్లో జీ ప్లస్ వన్ పద్ధతిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్లను నిర్మించనున్నట్లు చెప్పారు.

త్వరగా దరఖాస్తులను పరిష్కరిస్తాం : భూసర్వేతోనే భూ వివాదాలకు శాశ్వత పరిష్కారం లభిస్తుందని, ఈ దిశగా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టిందని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస రెడ్డి తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని ఐదు మండలాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా సర్వే మ్యాపుతో రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నామని, రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయిన తరువాత సర్వే పటం నెంబరు, భూదార్ నెంబరు కేటాయిస్తున్నామన్నారు. సాదాబైనామాలకు సంబంధించి వీలైనంత త్వరగా దరఖాస్తులను పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు. కొనుగోలుదారుడు డిక్లరేషన్ ఇస్తే సరిపోతుందని, సాదాబైనామాల దరఖాస్తులను వేగంగా పరిష్కరించేందుకు ఆర్డీవోలకే అధికారాలు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దశలవారీగా తహసీల్దార్ కార్యాలయాలను నిర్మిస్తామన్నారు. మొదటి విడతలో శిథిలావస్థకు చేరిన చోట నిర్మిస్తామన్నారు.

ఉమ్మడి సర్వేల ద్వారా శాశ్వత పరిష్కారం : ప్రతీ జిల్లా కేంద్రంలో అత్యాధునిక వసతులతో సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాలను నిర్మిస్తున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి, అవసరమైన ప్రతిపాదనలను రూపొందించాలని జిల్లా కలెక్టర్లను ఆదేశించారు. దశాబ్దాల నుంచి ఉన్న రెవెన్యూ, అటవీ, దేవాదాయ, వక్ఫ్ శాఖల మధ్య సరిహద్దు వివాదాలకు ఉమ్మడి సర్వేల ద్వారా శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలన్నారు. సమావేశాల్లో మంత్రులు సీతక్క, జూపల్లి కృష్ణారావు, వివేక్, ప్రభుత్వ సలహాదారులు సుదర్శన్ రెడ్డి, పోచారం శ్రీనివాస రెడ్డి, షబ్బీర్ అలీ, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, రెవెన్యూ కార్యదర్శి లోకేశ్ కుమార్, హౌజింగ్ కార్యదర్శి వీ.పీ.గౌతమ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

TAGGED:

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకంపై పొంగులేటి
PONGULETI ON INDIRAMMA ILLU
INDIRAMMA HOUSE SPECIAL OFFICERS
PONGULETI MEETING ON INDIRAMMAILLU
PONGULETI ON INDIRAMMA HOUSE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.