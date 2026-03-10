11 కార్పొరేషన్లు, 75 మున్సిపాలిటీలకు ప్రత్యేక అధికారుల నియామకం
ఏపీలో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు ప్రత్యేక అధికారులు - 11 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 75 మున్సిపాలిటీ, నగర పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక అధికారులను నియమిస్తూ ఆదేశాలు జారీ - ప్రత్యేక అధికారులుగా వ్యవహరించనున్న కలెక్టర్లు
Published : March 10, 2026 at 6:57 PM IST
Special Officers Appointed 11 Municipal Corporations in AP: రాష్ట్రంలో 11 కార్పొరేషన్లు, 75 మున్సిపాల్టీల్లో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి వచ్చింది. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ప్రత్యేక అధికారులుగా వ్యవహరిస్తారు. నేటినుంచి 6 నెలల పాటు లేదా ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికయ్యే వరకు ప్రత్యేక అధికారుల పాలన ఉంటుందని ప్రభుత్వం ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఇప్పటికే స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలన అమల్లో ఉన్న కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కు మరో 6 నెలలు పొడిగించింది. కాకినాడకు ఈనెల 16 నుంచి పొడిగింపు వర్తిస్తుంది. ప్రత్యేక అధికారుల పాలనపై పురపాలక, పట్టణాభివృద్ధిశాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి సురేశ్ కుమార్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.
11 మున్సిపల్ కార్యాలయాల్లో: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పట్టణ ప్రాంతాల్లోని 86 స్థానిక సంస్థల్లో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన విధిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా 11 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 75 మున్సిపాలిటీ, నగర పంచాయతీల్లో ప్రత్యేక అధికారులను నియమిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈరోజు నుంచి 6 నెలల పాటు లేదా ప్రజాప్రతినిధులు ఎన్నికయ్యే వరకు ప్రత్యేక అధికారుల పాలన కొనసాగనుంది.
విజయనగరం, విశాఖపట్నం, మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు, ఒంగోలు, చిత్తూరు, తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లలో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి వచ్చింది. ఇవాళ్టి నుంచి స్థానిక కలెక్టర్లు ప్రత్యేక అధికారులుగా వ్యవహరించనున్నారు.
నోటిఫికేషన్ జారీ: వీటితోపాటు ఇప్పటికే కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్కు స్పెషల్ ఆఫీసర్ పాలన అమల్లో ఉండగా అక్కడ మరో 6 నెలలు పొడిగించారు. ప్రస్తుతం కాకినాడ మున్సిపల్ కార్పోరేషన్కు స్పెషల్ ఆఫీసర్గా కలెక్టర్ వ్యవహరిస్తున్నారు.
ప్రాంతాల వారీగా పాలన వివరాలు: ఇచ్చాపురం, పలాస కాశీబుగ్గ, బొబ్బిలి, నెల్లిమర్ల, పాలకొండ, పార్వతీపురం, సాలూరు, యలమంచిలి, నర్సీపట్నం, పెద్దాపురం, తుని, ఏలేశ్వరం, సామర్లకోట, పిఠాపురం, గొల్లప్రోలు, అమలాపురం, రామచంద్రాపురం, మండపేటల్లో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన విధించారు. అదే విధంగా ముమ్మిడివరం, కొవ్వూరు, నిడదవోలు, నర్సాపూర్, నూజివీడు, జంగారెడ్డిగూడెం,పెడన, ఉయ్యూరులో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన అమల్లోకి వచ్చింది.
వీటితో పాటు నందిగామ, తిరువూరు, తెనాలి, రేపల్లె, చీరాల, పిడుగురాళ్ల, మాచర్ల, సత్తెనపల్లి, చిలకలూరిపేట, వినుకొండ, అద్దంకి, చీమకుర్తి, మార్కాపూర్, గిద్దలూరు, కనిగిరి, ఆత్మకూరు(ఎన్), వెంకటగిరి, సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట, పుత్తూర్, పుంగనూర్, పలమనేరు, నగరి, రాయదుర్గ్, కళ్యాణదుర్గం, తాడిపత్రి, గుంతకల్, గుత్తి, ధర్మవరం, హిందూపూర్, మడకశిరలో ప్రత్యేక అధికారులను నియమించారు.
పాలనా పరంగా సరళీకృతం చేసేలా: అదే విధంగా కదిరి, పుట్టపర్తి, ప్రొద్దుటూరు, పులివెందుల, జమ్మలమడుగు, బద్వేల్, మైదుకూర్, యర్రగుంట్ల మున్సిపాలిటీల్లో సైతం ప్రజాప్రతినిధుల పాలన ముగిసింది. ఇక మదనపల్లి, రాయచోటి, నంద్యాల, ఆళ్లగడ్డ, డోన్, ఆత్మకూర్ (కె), నందికొట్కూర్, గూడూర్( కె)లో, ఆదోని, ఎమ్మిగనూర్లలో ప్రత్యేక అధికారుల పాలన విధిస్తూ ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. గ్రేడ్ 1, 2, 3 మున్సిపాల్టీలకు పరిస్ధితిని బట్టి జాయింట్ కలెక్టర్లు, స్పెషల్ డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, ఆర్డీవోలను ఇన్చార్జ్లుగా నియమించారు.
ప్రజలకు పరిపాలనాపరంగా ఎక్కడా ఏ విధమైన సమస్యలు తలెత్తకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశాల్లో ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. తదనుగుణంగా చర్యలు తీసుకోవాలని పురపాలక పట్టణాభివృద్ధిశాఖ కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్కు రాష్ట్రప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఈ మేరకు పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్యకార్యదర్శి కె సురేశ్ కుమార్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు.
