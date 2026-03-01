ఉమెన్స్ డే స్పెషల్ : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రత్యేక ఆఫర్లు - టికెట్ ధరల్లో భారీ తగ్గింపు
అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో ప్రత్యేక ఆఫర్లు - మార్చి నెలను అతివలకు అంకితం చేస్తూ మాసోత్సవాలు - నేటి నుంచి మార్చి 31 వరకు ఆఫర్లతో ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించే అవకాశం
Published : March 1, 2026 at 10:57 AM IST
Ramoji Film City Women Special Month Celebration : అన్ని రంగాల్లోనూ మహిళలు తమ ప్రతిభను కనబరుస్తున్నారు. తమకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకుని ప్రత్యేక స్థానాన్ని పొందుతున్నారు. రంగమేదైనా తమ ప్రతిభతో అగ్రస్థానాలను సైతం కైవసం చేసుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మహిళల స్ఫూర్తితో అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలో మార్చి నెలను వనితలకు అంకితం చేస్తున్నారు. దీనికోసం ప్రత్యేకంగా మాసోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. నేటి నుంచి మార్చి 31 వరకు మహిళలకు ప్రత్యేక ఆఫర్లతో ఫిల్మ్సిటీని సందర్శించేందుకు వీలు కల్పిస్తున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణలు : ఫిల్మ్సిటీలోని ప్రత్యేక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ, అన్ని వయసుల మహిళలు సినీ ప్రపంచంలోని వివిధ వినోద, విహార, సినిమాటిక్ వైభవాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు. దీనిలో స్టూడియో టూర్లో అనేక సినిమా సెట్లు చూడవచ్చు. రైడ్స్, సాహసాల నెలవు సాహస్ సందర్శన, లైవ్ షోలు, సీతాకోకచిలుకల గార్డెన్, వర్చువల్ షాట్, అలరించే పక్షుల పార్కు, మోషన్ క్యాప్చర్, మాయాలోక్ ఇలా ఎన్నో ఆకర్షణలను చూడవచ్చు.
సద్వినియోగం చేసుకోండిలా : రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ మహిళా దినోత్సవ ఆఫర్లో భాగంగా అన్ని వయసుల స్త్రీలకు ఒకరికి రూ.1111 + జీఎస్టీ, కనీసం 11 మంది గ్రూప్గా వస్తే ఒక్కొక్కరికి రూ.999 + జీఎస్టీతో ప్రవేశ రుసుము ఉంటుంది. గ్రూపులుగా వచ్చి వేడుకలు మరింత ఉత్సాహంగా నిర్వహించుకునేందుకు ఇదే మంచి అవకాశం. దీనిని సద్వినియోగం చేసుకుని మహిళా మాసోత్సవాల్లో పాల్గొని మరచిపోలేని మధురానుభూతి పొందండి.
మరింత సమాచారానికి : పూర్తి సమాచారం కోసం రామోజీ ఫిల్మ్సిటీ అధికారిక వెబ్సైట్ https://www.ramojifilmcity.com/ ను సందర్శించండి. లేదా 76598 76598కు కాల్ చేయండి.
ఫిల్మ్సిటీలో మర్చిపోలేని అనుభూతిగా మిగిలిపోతుంది : ఫిల్మ్సిటీలో ఎన్నో అద్భుతాలు పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తాయి. సినిమాలను ఏ విధంగా తీస్తారు? ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఎలా నిర్వహిస్తారు? అనే విషయాలు ప్రత్యక్షంగా ఆస్వాదించవచ్చు. సందర్శకులు ఫిల్మ్సిటీలోని మాయాలోక్ను సందర్శించవచ్చు. సినిమా చిత్రీకరణలో జరిగే మాయను ఇది కళ్లకు కట్టినట్టు చూపిస్తుంది. వెండి తెరపై కదలాడుతున్న అద్భుతాల వెనక జరిగే కళా నైపుణ్యాలను, సాంకేతికతలను, సృజనాత్మకతను, దర్శకుల ప్రతిభా పాఠవాలను ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కార్నివాల్ పరేడ్ నిర్వహిస్తారు. దీనిలో కళాకారులు పంచే వినోదం మరో ప్రత్యకతగా ఉంటుంది. సినిమా సెట్లలో మరీ ముఖ్యంగా బాహుబలి సెట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉంటుంది. వీటితో పాటు భాగవతం సెట్, లైవ్ షో, జపనీస్ గార్డెన్ వంటి వాటిని తిలకించవచ్చు. ప్రత్యేక రైడ్లు, సాహస కార్యక్రమాలు వంటివి ఆస్వాదించవచ్చు.
