ఇంద్రకీలాద్రిపై హైటెక్ దసరా - క్యూలైన్లలో ఏఐ కెమెరాలు - యాప్ ఆవిష్కరించిన మంత్రి ఆనం
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దసరా ఉత్సవాలకు పక్కా ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. సాంకేతికతను జోడించి భక్తుల కోసం ప్రత్యేక యాప్, ఏఐ కెమెరాలు, చైల్డ్ ట్రాకింగ్ విధానాలను అధికారులు అందుబాటులోకి తెచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 10:30 AM IST
Vijayawada Dasara 2026 : విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై ఈ నెల 11 నుంచి 20 వరకు జరగనున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలను ఈసారి పూర్తిగా సాంకేతికత హంగులతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించనున్నారు. భక్తులకు మెరుగైన, వేగవంతమైన సేవలు అందించే లక్ష్యంతో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రత్యేక మొబైల్ యాప్ను ఆవిష్కరించారు. తాడేపల్లిలోని మంత్రి క్యాంపు కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో దుర్గగుడి ఛైర్మన్ రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనా నాయక్, ఆలయ అర్చకులు పాల్గొన్నారు. ఉత్సవాల సమయంలో నిర్వహించే ప్రత్యేక్ష విశేష అర్జిత సేవల టికెట్లను ఈ సందర్భంగా మంత్రి ఆన్లైన్లో విడుదల చేశారు. అనంతరం ఆలయ అధికారులు మంత్రి ఆనంను సన్మానించి, దసరా ఉత్సవాల ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు.
దసరా ఉత్సవాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం 'దసరా 2026' పేరుతో రూపొందించిన యాప్ను గూగుల్ ప్లేస్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచారు. భక్తులకు అవసరమైన దర్శన వివరాలు, పూజలు, ప్రసాదం, అన్నదానం, పార్కింగ్ సౌకర్యం, తదితర వివరాలన్నింటినీ ఈ యాప్లో నిక్షిప్తం చేశారు. దీనికి తోడు వాట్సప్ ద్వారా కూడా ప్రత్యేక పూజలు, సేవా బుకింగ్ చేసుకునే వెసులుబాటును ఈసారి కొత్తగా కల్పించారు.
రద్దీ నియంత్రణకు ఏఐ కెమెరాలు : భక్తుల క్యూలైన్లు, పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, ప్రధాన ఆలయంలో రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు అంచనా వేసేందుకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. ఏఐతో అనుసంధానించిన క్రౌడ్ కౌంటింగ్, అనాలసిస్ సిస్టమ్ ద్వారా రద్దీని పర్యవేక్షిస్తారు. ఘాట్రోడ్డుతో పాటు అన్నప్రసాదం వితరణ జరిగే ప్రాంతంలో స్మార్ట్ ఏఎన్పీఆర్ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. కొండ దిగువ నుంచి పైకి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందనేది ఏఐ కెమెరాలతో పక్కాగా లెక్కగట్టి మైక్లు, ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల ద్వారా భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తారు.
చిన్నారుల భద్రతకు ప్రత్యేక బ్యాండ్లు : ఉత్సవాల రద్దీలో తల్లిదండ్రులతో వచ్చే పిల్లలు తప్పిపోకుండా అధికారులు పకడ్బందీ చర్యలు చేపట్టారు. చిన్నారుల చేతికి క్యూఆర్ కోడ్ ఎనేబుల్డ్, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (ఆర్ఎఫ్ఐడీ) బ్యాండ్లను వేయనున్నారు. మరోవైపు భక్తులకు వేగంగా లడ్డూలు అందించేందుకు తొలిసారిగా స్మార్ట్ లడ్డూ వెండింగ్ మెషిన్లను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. ఆలయ భద్రత కోసం సెక్యూరిటీ బూమ్ బారియర్స్ ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే క్యూఆర్, ఐవీఆర్ విధానాల ద్వారా భక్తుల నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ సేకరించనున్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానంలో ఈ నెల 11 నుంచి 20వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్న శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సర దసరా శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల ప్రత్యక్ష విశేష ఆర్జిత సేవల ఆన్లైన్ టికెట్లను క్యాంపు కార్యాలయంలో విడుదల చేయడం జరిగింది. భక్తుల సౌకర్యం, పారదర్శకత మరియు సులభతరమైన సేవలందించడమే లక్ష్యంగా... ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ‘మన మిత్ర’ వాట్సాప్ గవర్నెన్స్ (9552300009) ద్వారా ఈ విశేష సేవా టికెట్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాము. భక్తులు కుంకుమార్చన, చండీ హోమం, ఖడ్గమాలార్చన, నవావరణార్చన వంటి సేవల్లో పాల్గొనేందుకు ఆన్లైన్లో ముందుగా టికెట్లు బుక్ చేసుకోవాలని సూచించడంమైనది. ఈ సందర్భంగా దేవస్థానం పాలకమండలి చైర్మన్, ఈవో మరియు అర్చక బృందం మమ్మల్ని మర్యాదపూర్వకంగా కలిసి దసరా మహోత్సవాల తొలి అధికారిక ఆహ్వాన పత్రికను అందజేశారు. అమ్మవారి ఆశీస్సులతో ఈ ఉత్సవాలను అత్యంత వైభవంగా, భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా విజయవంతం చేసేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాము. #AnamRamnarayanaReddy #Vijayawada #Indrakeeladri #DasaraNavaratrulu #KanakadurgaTemple— Anam Rama Narayana Reddy_Official (@AnamReddy_TDP) October 5, 2026
అంతా సెంట్రలైజ్డ్ డ్యాష్బోర్డ్ కనుసన్నల్లో : దర్శనం చేసుకున్న భక్తుల సంఖ్య, వాహనాల పార్కింగ్, అన్నదానం, కేశఖండనశాల తదితర వివరాలన్నీ ఎప్పటికప్పుడు పక్కాగా లెక్కించి సెంట్రలైజ్డ్ డ్యాష్బోర్డ్లోకి చేరేలా వ్యవస్థను రూపొందించారు. దీని ఆధారంగా ఉన్నతాధికారులు ఉత్సవాల నిర్వహణను రియల్ టైమ్లో పర్యవేక్షించి, అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారు.
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