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వనరుల కొరత పరిష్కరించేందుకు చర్యలు - పరిశ్రమలే శిక్షణనిచ్చి, పరీక్షలు నిర్వహించే అవకాశం

ఫ్యాక్టరీలకు సర్టిఫికెట్‌ ఇచ్చే హోదా - ఎన్‌సీవీఈటీ సహకారంతో అభ్యర్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ, మదింపు - ఈ ఏడాది 25చోట్ల అమలు చేయనున్న ప్రభుత్వం

National Council For Vocational Education And Training
ఎన్‌సీవీఈటీ సహకారంతో అభ్యర్థులకు నైపుణ్య శిక్షణ, మదింపు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 2:09 PM IST

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National Council For Vocational Education And Training : పారిశ్రామిక రంగంలో నైపుణ్యం కలిగిన మానవ వనరుల కొరతను పరిష్కరించడానికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. పరిశ్రమలే స్వయంగా శిక్షణనిచ్చి, పరీక్షల ద్వారా అంచనా వేసి ఒక కేంద్ర సంస్థ సహకారంతో ధృవీకరణ పత్రాలను (సర్టిఫికెట్లు) జారీ చేసే కొత్త విధానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు.

ఈ ఏడాది 50 పరిశ్రమలలో పైలట్ ప్రాతిపదికన ఈ శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయాలని ఫ్యాక్టరీల శాఖ నిర్ణయించింది. విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తిరుపతి, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాల్లో అధికారులు 80 పరిశ్రమలను గుర్తించారు. ఇప్పటివరకు, 49 పరిశ్రమలు శిక్షణ, పరీక్షలు నిర్వహించడానికి ముందుకు వచ్చాయి. మొదటి దశలో కనీసం 25 పరిశ్రమలతో ఈ ప్రక్రియను ప్రారంభించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ గుర్తింపు : నేషనల్ స్కిల్స్ క్వాలిఫికేషన్ ఫ్రేమ్‌వర్క్​కి అనుగుణంగా, నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ట్రైనింగ్ (ఎన్​సీవీఈటీ ) భాగస్వామ్యంతో పరిశ్రమలు ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేస్తాయి. లెవల్స్ 3-4 కింద జారీ చేసిన ధృవీకరణ పత్రాలు 10వ తరగతి, ఇంటర్మీడియట్, ఐటీఐ అర్హతలతో సమానమైన గుర్తింపును కలిగి ఉంటాయి. లెవల్స్ 4.5 నుంచి 5.5 వరకు ఉండే ధృవీకరణ పత్రాలు డిప్లొమాతో సమానంగా ఉంటాయి. వీటిని ఎన్​సీవీఈటీ జారీ చేస్తుంది. ఇవి అంతర్జాతీయ గుర్తింపును కలిగి ఉంటాయి.

పరిశ్రమలు మొదట ఎన్​సీవీఈటీకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. పరిశ్రమలలోని వసతులు, శిక్షణా పరిస్థితులను ఎన్​సీవీఈటీ పరిశీలిస్తుంది. ప్రతి ఫ్యాక్టరీ రూ.1 లక్ష వరకు రిజిస్ట్రేషన్ రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 49 పరిశ్రమలు నమోదు చేసుకున్నాయి. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక, ఎన్​సీవీఈటీ మొదట అర్హులైన ఉద్యోగులకు శిక్షణనిచ్చి, ఆ తర్వాత వారిని ధృవీకరించిన శిక్షకులుగా గుర్తిస్తుంది.

ఫ్యాక్టరీల చట్టం ప్రకారం పరిశ్రమలలో వివిధ స్థాయిలలో పనిచేసే సిబ్బందికి నిర్దిష్ట అర్హతలు, నైపుణ్యాలు అవసరం. ప్రస్తుత ఉద్యోగులకు ఈ అర్హతలు లేకపోతే పరిశ్రమలే వారికి అవసరమైన శిక్షణను అందించవచ్చు. పరిశ్రమలు కేవలం నైపుణ్య శిక్షణను అందించడమే కాకుండా పరీక్షలు, అంచనాలను నిర్వహించి ఎన్​సీవీఈటీ సహకారంతో ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేస్తాయి. ఐటీఐ స్థాయి నుంచి సర్టిఫికెట్-స్థాయి కార్యక్రమాల వరకు కోర్సులను నిర్వహించడానికి ఎన్​సీవీఈటీ పరిశ్రమలకు అనుమతిని మంజూరు చేస్తుంది. కొన్ని పరిశ్రమలు విదేశాల నుంచి యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకుంటాయి. ఈ పరికరాలను నిర్వహించడానికి అవసరమైన విద్యా అర్హతలు, నైపుణ్యాలు కలిగిన అభ్యర్థుల కోసం వేచి ఉండటానికి బదులుగా పరిశ్రమలే స్వయంగా శిక్షణనిచ్చి ధృవీకరణను అందించవచ్చు.

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FACTORY CERTIFICATION JOB
జాతీయ నైపుణ్య అర్హత ఫ్రేమ్‌వర్క్‌
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